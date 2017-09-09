Самые очевидные симптомы железодефицита подолгу игнорируют буквально все работающие женщины: ну устаете так, что после работы нет сил детей построить и мужа накормить. Ну хотите спать постоянно. На работе сонливость усиливается — и по этому поводу остается только шутить... В конце концов, кто не устает в наше время?

Потом вас начинают преследовать простуды. Слово «преследовать» надо понимать буквально: ОРВИ быстро переходит в бронхит, две недели лечитесь, потом еще месяц кашляете (врачи в поликлинике называют это остаточными явлениями), а потом на вас нападает следующая ОРВИ. Иногда вместо ОРВИ бывает цистит. Неизбывный кашель объявляется бронхиальной астмой и лечится гормонами, но все равно следующая ОРВИ не заставляет себя ждать...

В условиях железодефицита защитные антитела (иммуноглобулины-А) теряют свою активность. Поэтому снижается сопротивляемость организма к вирусам, человек становится уязвим перед респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и кишечными инфекциями. Ольга Александрова, врач-терапевт высшей квалификационной категории медицинского центра «Атлас»

У большинства женщин в таком состоянии падает либидо — и секса не хочется совсем. Хуже того: занятия любовью могут не просто раздражать, потому что отнимают время у сна, но и причинять физическую боль: истонченные и пересыхающие слизистые тому причиной.

Среди неспецифических симптомов железодефицитной анемии — снижение местного иммунитета, связанное с нарушением трофики слизистых. Из-за этого могут возникать частые заболевания. Татьяна Мельникова, врач-терапевт медицинской компании «Инвитро»

Слизистые оболочки — в носу, в горле, в мочеполовой системе, в кишечнике из-за недостатка питания истончаются и перестают исполнять функцию естественного барьера. Инфекции, пользуясь этим, неистово вас атакуют. Очень часто врачи начинают искать всякие скрытые причины такой вашей болезненности. Предлагают анализы на хламидии, микоплазмы, вирус герпеса… Ничего не найдя, запускают поиск по второму кругу. Но почему-то не проверяют уровень железа в сыворотке крови, трансферрин и ферритин. Иногда такое невнимание объясняется банально: показатели гемоглобина у вас в общем анализе крови балансируют где-то на нижней границе нормы, а потому нет формальных оснований диагностировать анемию и направлять вас на более подробные исследования.

Проявления железодефицитной анемии обычно нарастают постепенно. Нехватка этого важного элемента в организме может выявляться и при нормальном уровне гемоглобина. Татьяна Мельникова, врач-терапевт медицинской компании «Инвитро»