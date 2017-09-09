Железодефицитная анемия: болезни, которые вы зря не связывали с ней
Самые очевидные симптомы железодефицита подолгу игнорируют буквально все работающие женщины: ну устаете так, что после работы нет сил детей построить и мужа накормить. Ну хотите спать постоянно. На работе сонливость усиливается — и по этому поводу остается только шутить... В конце концов, кто не устает в наше время?
В условиях железодефицита защитные антитела (иммуноглобулины-А) теряют свою активность. Поэтому снижается сопротивляемость организма к вирусам, человек становится уязвим перед респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и кишечными инфекциями.
Ольга Александрова,
врач-терапевт высшей квалификационной категории медицинского центра «Атлас»
Среди неспецифических симптомов железодефицитной анемии — снижение местного иммунитета, связанное с нарушением трофики слизистых. Из-за этого могут возникать частые заболевания.
Татьяна Мельникова,
врач-терапевт медицинской компании «Инвитро»
Проявления железодефицитной анемии обычно нарастают постепенно. Нехватка этого важного элемента в организме может выявляться и при нормальном уровне гемоглобина.
Татьяна Мельникова,
врач-терапевт медицинской компании «Инвитро»