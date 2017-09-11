До недавнего времени целиакия (непереносимость глютена) считалась редким заболеванием. Однако многочисленные исследования заставляют признать, что данный недуг встречается едва ли не у каждого сотого жителя Земли.

Целиакия (глютеновая энтеропатия) — аутоиммунное заболевание тонкого кишечника, при котором наблюдается непереносимость глютена — белка злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя), а также близких к глютену белков.

Симптомы целиакии

Поскольку мало кто ест «просто хлеб» (обычно им дополняют другую пищу), заподозрить его во всех бедах нам долго не приходит в голову. Тем более что не всегда проявления целиакии откровенно «желудочно-кишечные».

Симптомы настолько разнообразны, что затрудняют ее диагностику и, следовательно, оттягивают начало лечения. А впервые возникнуть они могут в любом возрасте.

Особенно выражены (и легко распознаваемы) симптомы целиакии у детей от 1 до 3 лет — в тот период, когда в рацион ребенка вводится прикорм, в составе которого содержатся мучные продукты: кашки, вермишель. В детском организме глютен вызывает иммунное воспаление, в результате слизистая оболочка кишки теряет ворсинки и атрофируется. Из-за этого ухудшается всасывание питательных веществ. Жиры, углеводы, белки, минералы и витамины просто не усваиваются организмом — ребенок плохо растет и начинает отставать в развитии.

У взрослых чаще всего признаками целиакии являются дисфункция желудочно-кишечного тракта (хроническая диарея, метеоризм) — с ними проще.

Но врачи долго не могут нащупать верный диагноз, если пациент жалуется на аллергию, высокую утомляемость, снижение памяти. Кстати, более половины пациентов с целиакией страдают железодефицитной анемией.

Люди, страдающие целиакией, часто жалуются на беспокойный сон и плохую переносимость физических нагрузок.

Реже, но встречаются такие симптомы, как частые мигрени и нарушение функций щитовидной железы.

5 форм целиакии:

Типичная форма. У пациента наблюдается частый жидкий стул (больше пяти раз в день), вздутие живота, наличие слизи в кале, снижение массы тела. При соблюдении безглютеновой диеты эти симптомы исчезают.

Атипичная форма. Преобладают симптомы заболевания других органов и систем: депрессивное состояние, снижение уровня гемоглобина, склонность к образованию кровоподтеков, низкий рост, боли в костях, запоры.

Скрытая форма. Протекает бессимптомно. В редких случаях (например, после масленицы с блинами или нового года с пирогами) возникает вздутие живота.

Латентная форма. При такой форме симптомы целиакии слабо выражены, однако если вы из чистого любопытства сделали генетический и иммунологический анализы, то она может обнаружиться.

Рефрактерная форма. Как и при типичной форме, у пациента наблюдается жидкий стул, вздутие живота, наличие слизи в кале и снижение массы тела. Отличительная особенность в том, что при рефрактерной форме безглютеновая диета не спасает.