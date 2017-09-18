Звездный рецепт: Моника Беллуччи готовит пасту с морепродуктами
Вам понадобится:
- креветки очищенные или мидии (морепродукты замороженные или в рассоле) — 500 г
- сыр твердый — 200 г
- сливки — 250 мл
- прованские травы — 1-2 ч. ложки,
- соль — по вкусу
- сливочное масло для жарки
Для пасты:
- мука пшеничная — 450 г
- вода — 100 мл
- соль — 0,5 ч. ложки
- яйца — 3 шт.
Приготовление:
В большой миске соедините продукты для лапши и замесите крутое тесто. Присыпьте тесто мукой, накройте миску полотенцем и оставьте на 1 час. Затем разделите тесто на 5 частей, каждую тонко раскатайте, присыпьте мукой, сложите в 2 раза и тонко нарежьте острым ножом. Разложите на разделочной доске тонким слоем.
Отварите лапшу в большом количестве подсоленной воды и откиньте на сито. Морепродукты разморозьте и отварите в течение двух минут. Если морепродукты были в рассоле, откиньте их на сито, чтобы рассол стек. Сыр измельчите на крупной терке.
На растительном масле в глубокой сковороде обжарьте морепродукты (2-3 минуты). Затем влейте сливки, добавьте прованские травы и соль по вкусу. Тушите еще пару минут, помешивая.
Залейте соус из морепродуктов в пасту, перемешайте и дайте несколько минут настояться. Подавайте, посыпав сыром.
Фото: shutterstock/vostok, globallookpress.com