Еще один новый термин в современной диетологии. Разберемся, что к чему.

Интегративное питание — это подход, объединяющий знания западной нутрициологии с традиционными восточными системами.

Следуя постулатам восточной медицины, последователи интегративного питания рассматривают человека холистически (целостно). Организм — это не просто набор органов и совокупность биохимических реакций, а целостная сложная система, где тело, разум, эмоции и физическая среда, в которой он существует, находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.

Основатель института интегративного питания Джошуа Розенталь разделяет пищу на первичную и вторичную. По мнению ученого, мы испытываем голод не только в отношении еды.

Здоровые взаимоотношения с окружающими, регулярная физическая активность, социальная реализация, успешная карьера, духовные практики — все это Розенталь относит к первичной пище, а, собственно, саму еду — ко вторичной. Можно питаться лучшими продуктами на планете, но если эмоционально человек находится в дисбалансе, то они не будут усваиваться надлежащим образом, что подтверждается современными исследованиями. Кроме того, когда мы используем вторичную пищу как способ облегчить и подавить наш голод по первичной пище, а попросту заедаем стресс, то это не лучшим образом сказывается на нашем теле.