Интегративное питание: как отличить полезную еду от вредной
Интегративное питание — это подход, объединяющий знания западной нутрициологии с традиционными восточными системами.
Следуя постулатам восточной медицины, последователи интегративного питания рассматривают человека холистически (целостно). Организм — это не просто набор органов и совокупность биохимических реакций, а целостная сложная система, где тело, разум, эмоции и физическая среда, в которой он существует, находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.
Основатель института интегративного питания Джошуа Розенталь разделяет пищу на первичную и вторичную. По мнению ученого, мы испытываем голод не только в отношении еды.
Здоровые взаимоотношения с окружающими, регулярная физическая активность, социальная реализация, успешная карьера, духовные практики — все это Розенталь относит к первичной пище, а, собственно, саму еду — ко вторичной. Можно питаться лучшими продуктами на планете, но если эмоционально человек находится в дисбалансе, то они не будут усваиваться надлежащим образом, что подтверждается современными исследованиями. Кроме того, когда мы используем вторичную пищу как способ облегчить и подавить наш голод по первичной пище, а попросту заедаем стресс, то это не лучшим образом сказывается на нашем теле.
Одной из главных целей интегративного подхода к питанию является достижение баланса первичной и вторичной пищи. Для каждого человека — свой баланс, свои пропорции. И задача интегративной школы — подобрать их, основываясь на современных знаниях в области нутрициологии и психологии.
Принцип биоиндивидуальности — основопологающий для интегративной системы. Еще древние римляне говорили: то, что является пищей для одного, может быть ядом для другого. Многие полагают, что им известно, какой образ жизни является оптимальным для здоровья, но при этом им никак не удается достичь желаемых целей.
Почему? Возможно, дело в том, что ваш организм не имеет соответствующих генетических установок, и потому диеты, например, с низким содержанием жира, ограниченным содержанием углеводов или повышенным содержанием белка для него не подходят. Возможно, ваш организм с трудом терпит интенсивные физические упражнения, потому что он физиологически не способен постоянно выдерживать такие нагрузки. Каждый индивид имеет собственные, отличающие его от остальных, пищевые потребности, и у каждого человека есть предрасположенность к особому, здоровому для него, режиму физической активности. Принцип биоиндивидуальности предполагает подбор оптимального рациона и режима физической активности с учетом генетических, биохимических, возрастных факторов, а также особенностей среды обитания (климатических, географических и т.д.) каждого отдельно взятого человека.
Таким образом, интегративное питание — это не диета, а подход к образу жизни и организму человека как к целостной системе, обладающей индивидуальными особенностями. Интегративный подход направлен на восстановление и поддержание здорового веса и хорошего самочувствия через приведение к балансу целого спектра физических, эмоциональных, психических, социальных, духовных и экологических воздействий, влияющих на здоровье.
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