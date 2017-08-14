Если вы регулярно читаете нашу субботнюю рубрику, то наверняка уже почти все знаете и о правильном питании, и о нарушениях пищевого поведения. Перейдем к самообследованию?

Тест основан на опроснике доктора Брэтмана, разработанном еще в начале века для выявления орторексии. Но мы-то знаем, что существует и другая крайность — мегарексия, например. И не будем уж всуе поминать такие страшные диагнозы, как анорексия и булимия... Право же, чем больше в мире еды, тем сложнее наши с ней отношения. Попробуем разобраться?