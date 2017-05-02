Я же вам обещала рассказать про генетические поправки к диете и фитнесу. Очень приятно, знаете ли, в свои 45 сделать ДНК-тест и обнаружить, что всю жизнь поступала правильно, нарушая стандартные рекомендации врачей.

Скажем так: существует некая статистическая норма, в которую попадают 75% населения — и общие рекомендации (питаться часто, но дробно, исключить из рациона сладости, бегать по утрам, любить овощи, но иногда есть мясо) рассчитаны на это большинство. Вы можете по всем параметрам попадать в среднестатистическую норму — и тогда общие рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора будут приносить вам радость жизни. Вы можете отличаться по некоторым параметрам — и тогда, несмотря на свое правильное поведение и здоровое питание, будете толстеть и/или болеть. И даже трудно предположить, что будет с вами, если вы по всем генетическим параметрам выходите за пределы нормы, а питаетесь при этом как среднестатистический нормальный человек.