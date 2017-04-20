25 апреля — день ДНК. Редактор рубрики «Здоровье» Юлия Верклова, поддавшись всеобщему ажиотажу, решилась исследовать свою ДНК. Кто бы мог предвидеть, что это превратится в детектив.

В апреле 1953 года в журнале Nature впервые было опубликовано открытие: молекулярная структура ДНК — это двойная спираль. Ровно полвека спустя в этот же день было объявлено о завершении международного проекта «Геном человека». С тех пор к генетическим исследованиям перестали относиться так же иронично, как к астропрогнозам. Изучение вашей ДНК позволяет многое предусмотреть и спрогнозировать в жизни. Отнюдь не только заболевания.

Как выбрать анализ

Если верить рекламным буклетам, то генетическое тестирование позволяет выяснить буквально все: таланты к наукам, искусству и спорту, диетические пристрастия, врожденные черты характера и генеалогию — тайну происхождения вплоть до Евы и Адама. Некоторые лаборатории исследуют все «пакетом» — это довольно дорого (около 30 тысяч рублей), некоторые предлагают изучить отдельные, особенно для вас важные, аспекты (это обычно в пределах 5000 рублей). Можно даже сделать полное секвенирование генома (рассмотреть все три миллиарда нуклеотидов, составляющих вашу ДНК), но это стоит примерно как Ford Focus.

Когда компания Genotek предложила мне на выбор несколько тем, я растерялась. Для аудитории Passion, мне казалось, больше всего подойдет «Диета и фтинес» — что есть и каким спортом заняться, чтобы не толстеть и не страдать. Но… Но как я проверю, что меня не обманули и не подсунули вместо индивидуальной, генетически обусловленной программы стандартную инструкцию по ЗОЖ? Поэтому я попросила два теста: один про диету и фитнес (даже не сомневайтесь — я про него еще напишу), другой — генеалогию — для контроля. Генеалогию-то свою я себе хорошо представляла!

Для обоих анализов понадобилась всего одна пробирка — не крови, слюны.