По закону, раз в три года каждому из нас положена диспансеризация. Но как держать здоровье под контролем в промежутке между обследованиями?

Татьяна Понкратова, врач клинической лабораторной диагностики «Инвитро»

В соответствии с Приказом МЗ РФ №36ан от 3.02.2015 г. взрослые должны проходить диспансеризацию один раз в три года. Довольно большой промежуток времени, да? За такой срок многое может случиться. Хорошо бы проводить контрольную оценку своего здоровья примерно один раз в год (если у вас ничего не болит и не появилось внятных жалоб). Она не заменяет полную диспансеризацию, но в промежутке между большими плановыми обследованиями вполне достаточна — может включать визит к терапевту и минимальный набор лабораторных тестов, которые позволят оценить общее состояние организма и выявить риски развития самых распространенных патологий. Вот какие анализы позволят вам держать ситуацию под контролем: Клинический анализ крови Он позволят оценить общее состояние организма, укажет на наличие анемии, аллергической реакции. Изменение концентрации эритроцитов позволит вовремя заподозрить недостаточность дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а по изменениям лейкоцитарной формулы и концентрации С-реактивного белка можно судить о наличии воспалительных процессов, которых вы, возможно, пока и сами не заметили, и даже о появлении новообразований.

Общий анализ мочи Эффективный метод диагностики отклонений в работе почек и патологий других органов. Изменения показателей мочи могут свидетельствовать о воспалительных процессах в мочеполовой системе, мочекаменной болезни, сахарном диабете. Холестерин общий Это важнейший показатель липидного обмена, который используют для оценки риска развития ожирения, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенный холестерин предупреждает о риске ожирения, гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета. Пониженный может свидетельствовать о синдроме мальабсорбции (нарушение всасывания из кишечника) и других заболеваниях кишечника, хронической обструктивной болезни легких, ревматоидном артрите.