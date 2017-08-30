5 анализов, которые заменят вам диспансеризацию
В соответствии с Приказом МЗ РФ №36ан от 3.02.2015 г. взрослые должны проходить диспансеризацию один раз в три года. Довольно большой промежуток времени, да? За такой срок многое может случиться. Хорошо бы проводить контрольную оценку своего здоровья примерно один раз в год (если у вас ничего не болит и не появилось внятных жалоб). Она не заменяет полную диспансеризацию, но в промежутке между большими плановыми обследованиями вполне достаточна — может включать визит к терапевту и минимальный набор лабораторных тестов, которые позволят оценить общее состояние организма и выявить риски развития самых распространенных патологий.
Вот какие анализы позволят вам держать ситуацию под контролем:
Клинический анализ крови
Он позволят оценить общее состояние организма, укажет на наличие анемии, аллергической реакции. Изменение концентрации эритроцитов позволит вовремя заподозрить недостаточность дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а по изменениям лейкоцитарной формулы и концентрации С-реактивного белка можно судить о наличии воспалительных процессов, которых вы, возможно, пока и сами не заметили, и даже о появлении новообразований.
Общий анализ мочи
Эффективный метод диагностики отклонений в работе почек и патологий других органов. Изменения показателей мочи могут свидетельствовать о воспалительных процессах в мочеполовой системе, мочекаменной болезни, сахарном диабете.
Холестерин общий
Это важнейший показатель липидного обмена, который используют для оценки риска развития ожирения, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Повышенный холестерин предупреждает о риске ожирения, гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета.
Пониженный может свидетельствовать о синдроме мальабсорбции (нарушение всасывания из кишечника) и других заболеваниях кишечника, хронической обструктивной болезни легких, ревматоидном артрите.
Глюкоза и гликированный гемоглобин
Если тест на глюкозу дает информацию об уровне сахара в крови в момент исследования, то гликированный гемоглобин (соединение гемоглобина с глюкозой) позволяет определить, повышался ли у вас уровень сахара в течение одного-трех месяцев до исследования.
Это основные лабораторные тесты для оценки углеводного обмена и диагностики сахарного диабета. Однако иногда повышенный уровень гликированного гемоглобина может говорить о железодефицитной анемии (ложное повышение). Вот почему начинать всегда надо именно с клинического анализа: при трактовке результатов крови «на сахар» мы уже должны представлять себе уровень гемоглобина в крови.
Общий и прямой билирубин
Эти анализы позволяют оценить, все ли в порядке с вашей печенью. Повышение уровня билирубина в крови может намекать на гепатит, холецистит, желчнокаменную болезнь, а также на острый дефицит витамина В12, гельминтоз (глисты), поражения поджелудочной железы.
Разумеется, делать выводы и ставить себе диагнозы исключительно по результатам анализов нельзя. Лечащий врач (после осмотра!) сможет правильно оценить лабораторные показатели и, при необходимости, назначит дополнительное обследование.
Все это в комплексе позволит вам вовремя обнаружить и предотвратить развитие опасных заболеваний. Как известно, чем раньше начать лечение, тем лучше будет результат. Хотя чаще всего для восстановления нормальных показателей врачи рекомендуют специальную диету, оздоровительные процедуры, изменение уровня физических нагрузок.
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