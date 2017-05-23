Дело не в недостатке мотивации. Впрочем, может, и в ней тоже. Но ваша мотивация (только не смейтесь) обусловлена генетически. Например, вы с подругой решили сделать себе рельефные тела к пляжному сезону и записались на силовые тренировки. Тренера даже взяли одного на двоих: так дешевле. И гоняет вас этот тренер с одинаковой интенсивностью. И стараетесь вы обе изо всех сил, потому что у вас своего рода соревнование: кто больше кубиков на прессе нарастит. И вот через пару месяцев у подруги есть кубики, а у вас нет — при одинаковых энергетических и финансовых затратах. Естественно, вы потеряете всякую мотивацию… А просто у нее есть мутация гена, отвечающего за ускоренное формирование мышечной массы, а у вас нет.

При этом не исключено, что реши вы бегать трусцой, в проигрыше оказалась бы подруга: в большинстве случаев люди, у которых плохо нарастает рельеф, демонстрируют недюжинную выносливость. Грубо говоря, одни в состоянии сдвинуть вагон, зато другие могут долго толкать маленькую тележку.