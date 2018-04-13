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Голливудская диета, которая поможет получить фигуру мечты за четыре недели

Возможно, вы уже слышали о нашумевшем в Голливуде методе Хейли Помрой. Диетологи, конечно, возмутились, потому что худеть, не считая калории — это антинаучно. Но Дженнифер Лопес и Риз Уизерспун уверяют, что это работает.

В чем суть диеты

Диета нацелена не на изнурительное самоистощение, а на естественное ускорение метаболизма. Помрой уверяет, что печень городского жителя слишком занята расщеплением токсинов, поступающих из синтетических продуктов, лекарств и загрязненного воздуха. Поэтому если перейти на натуральные продукты, отказаться от алкоголя и почаще выезжать на природу, то печени не придется выполнять допнагрузку — и она сможет перейти к выполнению своей основной природной обязанности: расщеплению подкожного жира. Аналогичным образом переключатся функции эндокринных органов — щитовидной железы и надпочечников. Метаболизм разгонится — и вы сможете есть все, что хотите (в том числе и десерты), и не толстеть.

«Все, что хотите» — понятие условное. От старта диеты и навеки вам запрещены:

  • алкоголь, кофе, газировка, фруктовые соки;
  • все молочные продукты (кисломолочные – тоже);
  • пшеница и кукуруза;
  • сахар и искусственные подсластители;
  • любые блюда, состав которых вам доподлинно неизвестен (то есть никаких готовых соусов, полуфабрикатов и еды из ресторанов).

Все остальное можно. Но не сразу, а в определенной последовательности. Метаболизм по системе Помрой запускается в три этапа (все три проходят за неделю). Затем еще три недели надо придерживаться определенных ограничений, чтобы сбросить от 10 до 14 кг. А затем можно всю оставшуюся жизнь сохранять стройность, придерживаясь правил, перечисленных выше.

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