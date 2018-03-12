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Долой лишние кило: как убрать жир с проблемных зон без липосакции

Тысячи женщин по всему миру мечтают избавиться от ненавистных галифе или складочек на коленях, морят себя голодом и занимаются в спортивных залах, а проблемные зоны не уменьшаются… Чтобы убрать лишний жир, теперь вовсе не обязательно делать липосакцию. Появилась новая методика — армопластика. А что это такое, читайте в нашем материале.

Что такое армопластика?

Армопластика — это удаление глубокого (гормонального) слоя жира с определенных участков тела путем массирования. Иными словами, армопластика — это своеобразный массаж, направленный на размягчение глубоких жировых слоев, возникающих в процессе полового созревания организма. Именно поэтому процедуру можно проводить только после двадцати двух лет, иначе возможно повторное возникновение жира в этих зонах. Однако в большинстве случаев армопластика навсегда меняет фигуру. Чаще всего женщины обращаются, чтобы скорректировать размеры и форму галифе, живота, боков, рук, внутренней стороны бедер.

Другое название армопластики — ручная липосакция. Однако между ручной и обычной хирургической коррекцией фигуры существует значительное отличие: армопластика проходит без операций.

Как это происходит?

Врач осматривает клиента, выясняет глубину и твердость жировых отложений, после чего рекомендует пациенту длительность и количество процедур. Обычно один сеанс армопластики проводится до трех часов, если слишком сократить время процедуры, эффект смягчения глубоких отложений может не быть достигнут, поскольку мастер просто не успеет до них добраться.

Время массажа зависит в том числе и от возраста клиента. Людям от двадцати двух до тридцати лет рекомендуется проводить массаж около трех часов, от тридцати трех до сорока пяти — примерно два часа, а тем, кто старше сорока пяти — приблизительно час. Процедуры на разных частях тела проводятся по разным методикам. Например, зона живота одна из самых чувствительных, поэтому делается от 30 минут до часа, в зависимости от ощущений в процессе процедуры.

Разумеется, учитывая некоторую болезненность процедуры, врач постоянно осведомляется о самочувствии клиента и предлагает ему выпить воды, так как во время процедуры могут возникнуть тошнота, головокружение, неприятный привкус во рту и другие признаки интоксикации. Это происходит по причине повышенного расхода внутренних запасов воды организма, связанных с тем, что гормональный жир начинает втягиваться в общий обмен веществ, используя большой приток крови. Стоит пить воду во время процедуры каждые полчаса, а также после ее окончания пару дней употреблять примерно по полтора-два литра, что поможет ускорить вывод токсинов из организма и улучшить самочувствие.

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