Чайная пауза: 3 диетических десерта для тех, кто следит за фигурой

Эти пирожные без муки и выпечки - то, что надо, если вы хотите наградить себя за достижения в фитнесс-клубе. Благодаря авокадо такой десерт богат фолиевой кислотой, витаминами А, В, С, Е, К, очищает кровь от холестерина, улучшает кровообращение и состояние кожи.

Вам понадобится:

Авокадо – 2 шт.

Сок лимона или лайма – 2 ст.л.

Мёд – 2 ст.л.

Кокосовое масло – ½ стакана

Финики – ½ стакана

Орехи (грецкие, миндаль, арахис) – ½ стакана

Соль и кайенский перец – по вкусу

Приготовление:

Размельчите финики с орехами, добавьте щепотку соли и кайенского перца, если любите пикантный вкус. Выложите смесь на дно формочек для кексов и приготовьте крем из авокадо, сока цитрусовых, меда и кокосового масла. Добавьте крем в формочки и уберите пирожные в морозилку на пару часов.

Желе на агар-агаре