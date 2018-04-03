Чайная пауза: 3 диетических десерта для тех, кто следит за фигурой

Лимонные пирожные с авокадо
Эти пирожные без муки и выпечки - то, что надо, если вы хотите наградить себя за достижения в фитнесс-клубе. Благодаря авокадо такой десерт богат фолиевой кислотой, витаминами А, В, С, Е, К, очищает кровь от холестерина, улучшает кровообращение и состояние кожи.
Вам понадобится:
- Авокадо – 2 шт.
- Сок лимона или лайма – 2 ст.л.
- Мёд – 2 ст.л.
- Кокосовое масло – ½ стакана
- Финики – ½ стакана
- Орехи (грецкие, миндаль, арахис) – ½ стакана
- Соль и кайенский перец – по вкусу
Приготовление:
Размельчите финики с орехами, добавьте щепотку соли и кайенского перца, если любите пикантный вкус. Выложите смесь на дно формочек для кексов и приготовьте крем из авокадо, сока цитрусовых, меда и кокосового масла. Добавьте крем в формочки и уберите пирожные в морозилку на пару часов.
Желе на агар-агаре
Агар-агар - природный загуститель из морских водорослей. Так же, как и желатин, он положительно влияет на здоровье суставов, но кроме того, улучшает работу кишечника, обладает противовоспалительными свойствами, содержит много йода и дает ощущение насыщения. С помощью агар-агара, сока и фруктов можно сделать вкусное желе без добавления сахара.
Вам понадобится:
- Фрукты или ягоды – 200 гр.
- Агар-агар – 1 чайная ложка с горкой
- Сок – 200 гр.
Приготовление:
Замочите агар-агар в яблочном соке на 40 минут, затем доведите до кипения. Фрукты мелко порежьте или сделайте из них пюре, смешайте с соком. Теперь можно разлить будущее желе по формочкам и охладить.
Яблочный крамбл
Для тех, кто выбирает сыроедение, мы тоже подготовили вкусный и полезный рецепт. Десерт с яблоками у многих с детства ассоциируется с шарлоткой, и отказаться от него бывает сложнее, чем от других сладостей. Яблочный крамбл с орехами и финиками может стать прекрасной заменой традиционного десерта.
Вам понадобится:
- Грецкие орехи – ½ стакана
- Финики – 7 шт.
- Яблоки – 4 шт.
- Лимонный сок – 3 ст. л.
- Изюм – по вкусу
- Сахар – по вкусу
Приготовление:
Первым делом 2 финика и грецкие орехи смешиваем в блендере до крошки, затем нарезаем кубиками 2 яблока, смешиваем с ложкой лимонного сока и сахаром и даем пропитаться. Для приготовления соуса смешиваем в блендере оставшиеся яблоки, финики и лимонный сок до состояния пюре. Выкладывать десерт рекомендуем слоями: яблоки, соус, а финальным штрихом станет ореховая крошка.
Запивать полезные сладости лучше зеленым чаем , который улучшает работу пищеварительной системы и способствует похудению благодаря специальным полисахаридам, улучшающим обмен веществ. Как и ЗОЖ-десерты, этот напиток порадует не только пользой, но и приятным вкусом.
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