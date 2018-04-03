Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Чайная пауза: 3 диетических десерта для тех, кто следит за фигурой

Приближается пляжный сезон, а вместе с ним и жаркое лето, поэтому многие начинают усиленно избавляться от целлюлита и формировать сексуальную фигуру. Однако в погоне за телом своей мечты, не стоит совсем отказываться от сладкого! Passion.ru совместно с Lipton Green Tea выбрали несколько десертов, которые полезны и для здоровья и не вредят фигуре. Если вы, конечно, не планируете есть их килограммами.

Лимонные пирожные с авокадо

Эти пирожные без муки и выпечки - то, что надо, если вы хотите наградить себя за достижения в фитнесс-клубе. Благодаря авокадо такой десерт богат фолиевой кислотой, витаминами А, В, С, Е, К, очищает кровь от холестерина, улучшает кровообращение и состояние кожи.

Вам понадобится:

  • Авокадо – 2 шт.
  • Сок лимона или лайма – 2 ст.л.
  • Мёд – 2 ст.л.
  • Кокосовое масло – ½ стакана
  • Финики – ½ стакана
  • Орехи (грецкие, миндаль, арахис) – ½ стакана
  • Соль и кайенский перец – по вкусу

Приготовление:

Размельчите финики с орехами, добавьте щепотку соли и кайенского перца, если любите пикантный вкус. Выложите смесь на дно формочек для кексов и приготовьте крем из авокадо, сока цитрусовых, меда и кокосового масла. Добавьте крем в формочки и уберите пирожные в морозилку на пару часов.

Желе на агар-агаре

Агар-агар - природный загуститель из морских водорослей. Так же, как и желатин, он положительно влияет на здоровье суставов, но кроме того, улучшает работу кишечника, обладает противовоспалительными свойствами, содержит много йода и дает ощущение насыщения. С помощью агар-агара, сока и фруктов можно сделать вкусное желе без добавления сахара.

Вам понадобится:

  • Фрукты или ягоды – 200 гр.
  • Агар-агар – 1 чайная ложка с горкой
  • Сок – 200 гр.

Приготовление:

Замочите агар-агар в яблочном соке на 40 минут, затем доведите до кипения. Фрукты мелко порежьте или сделайте из них пюре, смешайте с соком. Теперь можно разлить будущее желе по формочкам и охладить.

Яблочный крамбл

Для тех, кто выбирает сыроедение, мы тоже подготовили вкусный и полезный рецепт. Десерт с яблоками у многих с детства ассоциируется с шарлоткой, и отказаться от него бывает сложнее, чем от других сладостей. Яблочный крамбл с орехами и финиками может стать прекрасной заменой традиционного десерта.

Вам понадобится:

  • Грецкие орехи – ½ стакана
  • Финики – 7 шт.
  • Яблоки – 4 шт.
  • Лимонный сок – 3 ст. л.
  • Изюм – по вкусу
  • Сахар – по вкусу

Приготовление:

Первым делом 2 финика и грецкие орехи смешиваем в блендере до крошки, затем нарезаем кубиками 2 яблока, смешиваем с ложкой лимонного сока и сахаром и даем пропитаться. Для приготовления соуса смешиваем в блендере оставшиеся яблоки, финики и лимонный сок до состояния пюре. Выкладывать десерт рекомендуем слоями: яблоки, соус, а финальным штрихом станет ореховая крошка.

Запивать полезные сладости лучше зеленым чаем , который улучшает работу пищеварительной системы и способствует похудению благодаря специальным полисахаридам, улучшающим обмен веществ. Как и ЗОЖ-десерты, этот напиток порадует не только пользой, но и приятным вкусом.

Фото: shutterstock.com

Гороскоп