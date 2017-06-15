Тест для выявления зависимости от сахара очень прост: если вы думаете, что зависимы от сахара, значит, так оно и есть.

Если вы думаете, что у вас нет зависимости от сладкого, то это ничего не значит. Медики США в последнее время вообще настойчиво сравнивают сладкоежек с наркоманами, ибо получили экспериментальные подтверждения того, что от сахара и героина активизируются одни и те же зоны мозга. Как и в случае с героином, для достижения нужного уровня удовлетворенности требуются все большие дозы вещества.

В идеале сладости не должны превышать 10% калорийности вашего суточного рациона. То есть если вы съедаете 2000 ккал в день, то только 200 из них могут быть «сахарными». Если вы в чай кладете две ложечки сахара, то в день вам можно пять чашек чая. Или чай без сахара и одно пирожное. Или чай без сахара и без пирожных, но два бутерброда с белым хлебом...

Даже если вам кажется, что вы обходитесь вовсе без сахара, то глубоко заблуждаетесь. Свои 10% вы набираете почти наверняка. А большинство городских жителей до трети дневной потребности в энергии компенсируют за счет сахаров. Есть подозрение, что крупные производители продуктов «подсаживают» нас на этот наркотик совершенно целенаправленно. За отдельную цену вам предлагают (под видом «здорового питания») конфеты и вафли с сахарозаменителями, но зато подсыпают рафинированный сахар в кетчупы, майонезы и панировку для котлет. Не говоря уж о хлебо-булочных изделиях. Когда этот сахар попадает в кровь, то практически мгновенно превращается в глюкозу. Затем он направляется прямиком в центры удовольствия головного мозга и дарит ощущение радости на некоторое время… А потом вам внезапно хочется сладкого. Хотя, казалось бы, не с чего!

Вот вам семь хитрых приемов, которые позволят держать оборону от сахарных монстров.