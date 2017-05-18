Мы бы очень хотели выдать вам пять или десять универсальных рецептов… Но универсальных не существует. Надо исходить из вашей уникальной ситуации.

Моя уникальная ситуация сегодня заключалась в том, что я с утра хотела капусты. Дома капусты не было — я позавтракала яичницей с огурцом и, не почувствовав удовлетворения, поехала на работу.

Работа не шла… Я писала о разводе, но думала о капусте. Потом стала писать об отличии голода от аппетита — и снова думала о капусте. Статья застопорилась. Шоколадка, заботливо предложенная коллегами, не спасла… В итоге я встала, самовольно покинула рабочее место и рванула в ближайший супермаркет. За капустой, да. Теперь вот пишу.

Тактика №1. Капитуляция

И первое, что я хочу вам сказать: лучший способ борьбы со своим аппетитом — немедленная капитуляция! Чем раньше сдадитесь, тем меньше пострадаете. Вот я сегодня съела два яйца, огурец и шоколадку. И капусту, конечно. А могла бы ограничиться одной капустой. Это я не к тому, что капуста полезна и всем нужна. В равной степени рекомендация работает, если вы хотите съесть жареную куриную ножку, или мороженое, или селедку под шубой. Съешьте их уже и успокойтесь, не пытайтесь отвлекать себя полезными морковками, овсянкой и отрубями — вы их наедите на 3000 ккал, а потом все равно дорветесь до продукта своей мечты. История, правда, работает только в том случае, если вы умеете не путать голод с аппетитом.

Григорий Павловский Врач-психотерапевт, специалист по коррекции пищевого поведения Центра терапии расстройств питания и пищевого поведения IntuEat

Тактика №2. Дифференциация

Как не путать голод с аппетитом? В идеале, конечно, следовало бы найти себе специалиста по коррекции пищевого поведения и консультироваться с ним. Но в реальности все не так сложно: если вы не ели больше трех часов, не мерзнете, не нервничаете, не видите перед собой в данный момент ничего из любимых блюд, но все равно хотите есть — это голод. Если же разыгрался аппетит (например, от изучения нашей рубрики «Кулинария»), то надо устранить все провоцирующие факторы: перейдите в рубрику «Секс» или просто выйдите из кондитерского магазина.

Тактика №3. Релаксация

Оставьте в стороне все известные вам истории про мощную силу воли: от них только портится настроение. А от испорченного настроения у большинства нормальных людей повышается аппетит, ибо существует инстинктивная потребность хоть чем-то себя утешить. И не ешьте в плохом настроении. Совсем. Выпейте валерьяночки, успокойтесь — тогда и поедите (если не передумаете).

Тактика №4. Консультация

Бывают люди, которые хотят есть всегда. Если это не нарушение пищевого поведения (вы себе все время запрещаете, потому все время и хотите), то следует проверить уровень глюкозы в крови. Неизбывный голод — один из признаков инсулинорезистентности: глюкоза не попадает в клетки тела, они испытывают постоянный недостаток питательных веществ. Организм сигнализирует о голоде, вы едите, уровень глюкозы в крови повышается, а клеткам по-прежнему ничего не достается. Это замкнутый круг. Очень часто после консультации эндокринолога и назначения препаратов, повышающих чувствительность клеток к инсулину, аппетит нормализуется. Но иногда требуется еще и консультация психотерапевта.

Тактика №5. Бегство (или уход)

Совершенно ничего нельзя поделать с аппетитом, если у вас висцеральное ожирение. Иначе говоря, «пивной живот». Толстая попа — не проблема, большой бюст — не проблема. ИМТ 30 — и то не такая уж проблема, если жир не сосредоточен в области живота. Он там не подкожный. Он там укутывает внутренние органы, поэтому питательные вещества из тонкого кишечника не всасываются и не попадают в кровь — отсюда постоянное ощущение их недостатка. Вы едите — слой жира увеличивается, нутриентов в кровь поступает еще меньше — есть хочется еще больше… Это самое неприятное, что могло с вами случиться. Потому что во всех остальных ситуациях «лишний вес» — лишь вопрос эстетики, можно любить себя любой. А вот висцеральное ожирение — это вопрос здоровья.

С каждым лишним килограммом риск заболеть сахарным диабетом 2 типа, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, получить бесплодие и другие грозные проблемы возрастает в геометрической прогрессии. Диляра Ризина Врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров»

Этот замкнутый круг разорвать сложнее, чем инсулиновый (впрочем, инсулинорезистентность у носителей «пивного живота» развивается почти непременно), потому что таблетками не обойтись — придется побегать. Или походить. Но много. Жир на животе сгоняется только аэробными нагрузками.

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