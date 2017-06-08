Вас никогда не интересовало, что происходит в вашей голове, из-за чего вы едите больше, чем можете? Или почему вам лучше не играть в казино? Редакция Passion.ru выбрала четыре любопытных вопроса, ответы на которые можно найти в книгах!

Почему вы не можете устоять перед вкусной едой

Дин Бернетт «Идиотский бесценный мозг. Как мы поддаемся на все уловки и хитрости нашего мозга», издательство «Э», 2017

В первой же главе вы прочтете, почему в желудке всегда найдется место для десерта, даже если вам только что казалось, что вы переели. Оказывается, мозг умеет игнорировать предсказуемые сигналы, если рассчитывает на вознаграждение (по этой же причине солдаты могут спать под канонаду — они знают, что будут слышать громкие звуки, и способны их не замечать).

Если вернуться к еде, то мозг не разрешает вам есть все, что вы нашли в холодильнике, а лишь то, что улучшает ваше настроение и самочувствие. Причем в 65% «ест» не ваш рот, а глаза: если их завязать, то большинство людей не отличит картофель от яблока.

Почему вы платите за то, чтобы не ходить в спортзал

Джозеф Халлинан «Почему мы ошибаемся? Ловушки мышления в действии», издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2017

Журналист Джозеф Халлинан посвятил свою книгу ловушкам, из-за которых вы допускаете ошибки. В частности, в одном из подразделов автор утверждает, что люди платят не за результат (похудение или стройную фигуру), а за надежду его достичь. Этот вывод подтверждается результатами исследований, проведенных в фитнес-центрах. Чаще всего люди приобретают абонемент не на определенное количество занятий, а на месяц или даже год. При этом они ходят в два раза реже, чем предполагали. Это связано с тем, что человек склонен переоценивать свой самоконтроль и путать то, что он «должен делать», с тем, что будет делать по факту.

То же самое происходит с вами, когда вы хотите сбросить лишний вес или отказаться от курения. Вы считаете, что отличаетесь от большинства в лучшую сторону, поэтому уверены, что достигнете положительного результата быстрее, чем остальные. Естественно, когда этого не происходит, вы срываетесь.