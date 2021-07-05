От Меган Маркл до Кейт Миддлтон: 5 рецептов блюд, достойных королевского стола
Каре ягненка с теплым салатом
Мясо ягненка с весенними овощами, если верить фотографиям карты меню, попавшим в Сеть, было одним из горячих блюд на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Так что предлагаем вам приготовить это блюдо по рецепту из программы «Шефы и их тайны» на канале «Кухня ТВ».
Фото: Архив "Кухня ТВ"
Что нужно:
- 200 г каре ягненка
- 20 г лука-сибулета
- 5 г чеснока
- 100 г спаржи
- 10 мл соевого соуса
- 1 ст. л. лососевой икры
- 100 г брокколи
- 20 г сливочного масла
- соль и перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Хорошо зачистите спаржу до самого верха головки стебля. Нарежьте брокколи. Бланшируйте все в кипятке в течение полутора минут.
Шаг 2. Лук-порей выложите на гриль и запекайте так, чтобы он стал снаружи черным, а внутри — мягким и карамельным. Аккуратно почистите.
Шаг 3. Каре ягненка замаринуйте в смеси соевого соуса, кимчи, тимьяна и мелко нарезанного чеснока. В идеале каре нужно мариновать заранее — как минимум сутки до начала приготовления. Маринованное мясо запекайте на гриле до готовности. После приготовления нарежьте кусками.
Шаг 4. Нарежьте спаржу, выложите на сковороду с разогретым оливковым маслом и обжаривайте до румяной корочки. Добавьте к спарже брокколи, маринад из-под мяса, кубик сливочного масла и нарезанный печеный порей.
Шаг 5. Лук-сибулет крупно нарежьте и отправьте на сковородку к другим овощам. Вместо соли добавьте красную икру. Все перемешайте.
Шаг 6. Готовые овощи выложите на каре так, чтобы было удобно взять мясо за косточку и съесть его вместе с салатом. Вместо каре ягненка можно взять другое красное мясо, например, премиальную говяжью вырезку.
Тартар из лосося
Когда принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз наконец решили пожениться, для свадебного банкета, который был устроен после торжественной церемонии, они выбрали рыбное меню. А что может быть вкуснее тартара из свежайшего лосося. Попробуйте приготовить его по рецепту Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на канале «Кухня ТВ».
Фото: Архив "Кухня ТВ"
Что нужно:
- 100 г лосося
- 1 лимон
- 50 мл оливкового масла
- 1 авокадо
- 1 репчатый лук
- 1 лайм
- 1 чиабатта
- соль и перец — по вкусу
- кресс-салат
Как приготовить:
Шаг 1. С филе лосося срежьте кожу. Нарежьте филе мелкими кубиками, выложите в глубокую емкость. Посолите филе, перемешайте. Поперчите, добавьте натертую цедру лимона и лайма, полейте лимонным соком. Добавьте пару мелко нарезанных слайсов лука. Перемешайте и полейте оливковым маслом. Еще раз перемешайте и оставьте мариноваться на 10 минут.
Шаг 2. Авокадо разрежьте на две части, удалите косточку. С помощью ложки извлеките мякоть авокадо и выложите ее в стакан блендера. Добавьте немного лимонного сока, посолите, поперчите и измельчите, постепенно подливая оливковое масло, до консистенции воздушного мусса.
Шаг 3. Отрежьте пару слайсов чиабатты. Смажьте их оливковым маслом и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
Шаг 4. На сервировочную тарелку выложите мусс из авокадо. Сверху выложите замаринованные кусочки лосося. Украсьте кресс-салатом. На край тарелки выложите обжаренные слайсы чиабатты. Сверху полейте блюдо оливковым маслом.
Поке с лососем
Еще один вариант блюда с лососем — поке. Проверенный рецепт от команды ресторана «Тануки» вам точно придется по вкусу.
Фото: Предоставлено рестораном "Тануки"
Что нужно:
- лосось
- огурец
- редис
- рис для суши
- салат чука
- авокадо
- листья шпината
- бобы эдамаме
- кедровые орешки
- микрозелень
- соус
- панировка фурикакэ
Как приготовить:
Шаг 1. Лосось нарубите кубиком 1,5*1,5 см и заправьте соусом для татаки.
Шаг 2. Огурцы нарежьте кольцами толщиной 2 мм, редис — кольцами толщиной 2 мм. Добавьте к этому одну дольку авокадо.
Шаг 3. По центру тарелки выложите рис, далее вокруг риса по часовой стрелке — заправленный лосось, очищенные бобы, салат чука, редис, листья шпината, огурцы, дольку авокадо.
Шаг 4. Рис полейте заправкой для салата «Манго» (10 г). Чуку сверху украсьте обжаренными кедровыми орехами, посыпьте фурикакэ, полейте все ингредиенты, кроме чуки, остатками соуса «Манго» (15 г). По центру выложите микрозелень и зеленый редис.
Яйцо «Бенедикт»
В качестве закусок на свадьбе Камиллы и принца Чарльза подавались сэндвичи с яйцами. Мы же предлагаем вам пойти дальше и приготовить яйца «Бенедикт». Рецепт от шеф-повара сети «Шоколадница» — просто идеально сбалансирован и легок в повторении на вашей кухне.
Фото: Предоставлено командой сети "Шоколадница"
Что нужно:
- 3 яйца
- 2 ст. л. сливочного масла
- соль, черный перец, сок лимона — по вкусу
- 70 г (небольшой пучок) свежего шпината
- 2 ст. л. творожного сыра
- 1 ч. л. сливок
2 куска сдобного хлеба бриошь
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте голландский соус: установите миску на паровой бане. Вылейте в нее желток одного куриного яйца, щепотку соли, 1 чайную ложку воды. Размешивайте венчиком, пока смесь не загустеет.
Шаг 2. Параллельно в другой емкости растопите 2 столовые ложки сливочного масла. Растопленное масло вливайте тонкой струйкой в смесь, перемешивая венчиком. Доведите смесь до состояния густого крема. Добавьте по вкусу черный перец и сок лимона.
Шаг 3. Приготовьте яйца пашот: на плите вскипятите 0.5 литра воды, добавьте щепотку соли и 1/3 чайной ложки уксуса. После закипания размешивайте воду ложкой до образования воронки, аккуратно вылейте в нее подготовленное яйцо. Второе яйцо так же аккуратно вылете рядом. Готовьте 5-6 минут. Вытащите яйца пашот с помощью шумовки.
Шаг 4. Шпинат промойте и высушите. Слегка обжарьте на сковороде, добавьте соль и 1 чайную ложку сливок.
Шаг 5. Хлеб обжарьте с двух сторон до золотистого цвета на сковороде или в тостере.
Шаг 6. Выкладка «Бенедикта»: на обжаренный хлеб выложить творожный сыр; выложить на творожный сыр обжаренный шпинат; на шпинат выложить яйца пашот; полить готовое блюдо голландским соусом. По желанию можно добавить слабосоленый лосось рядом с блюдом.
Сметанный пирог с клубникой
Какие именно блюда были в праздничном меню на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, точно не известно. Но по утверждениям инсайдеров, в честь невесты и ее гостей на столе присутствовали специалитеты американской кухни. Мы не будем вам предлагать приготовить картофель фри или крылышки баффало, однако в Новом Свете есть и еще одно знаковое блюдо — яблочный пирог. Однако, поскольку в России сейчас сезон клубники, заменим в десерте начинку на сезонную. А рецептом с нами поделилась Ника Ганич, ведущая программы «Вкус праздника» на канале «Кухня ТВ».
Фото: Архив "Кухня ТВ"
Что нужно:
- 200 г свежей клубники
- 1 упаковка замороженной клубники
- 100 г сливочного масла
- 170 г сахара
- 2 г ванилина
- 2 яйца
- 180 г муки
- ½ ч. л. разрыхлителя
- 1 щепотка соли
- 300 г сметаны
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- 1 веточка свежей мяты
Как приготовить:
Шаг 1. Яйцо взбейте в глубокой емкости с маслом и сахаром с помощью венчика, а затем добавьте муку и вымесите тесто руками.
Шаг 2. Форму для запекания смажьте маслом и припылите мукой. Выложите тесто, сформируйте основу пирога с бортиками и поставьте в холодильник на 30 минут.
Шаг 3. Приготовьте начинку. Смешайте яйцо, ложку крахмала, сахар и ванилин. Введите сметану и перемешайте все до однородной консистенции.
Шаг 4. Достаньте основу пирога из холодильника. Выложите на нее размороженную клубнику (мелкие ягоды выкладывайте целиком, крупные — разрезайте пополам). Совет: если размороженная клубника начала выделять слишком много жидкости, слегка промокните основу бумажной салфеткой.
Шаг 5. Влейте в пирог сметанную смесь, равномерно распределите ее по поверхности — для этого можно слегка постучать формой по столу.
Шаг 6. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. После приготовления не вынимайте пирог из духовки еще 15 минут.
Шаг 7. Готовый пирог выложите на тарелку для подачи, украсьте свежей клубникой и листиками мяты.
Фото: gettyimages, архив пресс-служб
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