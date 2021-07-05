От Меган Маркл до Кейт Миддлтон: 5 рецептов блюд, достойных королевского стола

Что нужно:

200 г каре ягненка

20 г лука-сибулета

5 г чеснока

100 г спаржи

10 мл соевого соуса

1 ст. л. лососевой икры

100 г брокколи

20 г сливочного масла

соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Хорошо зачистите спаржу до самого верха головки стебля. Нарежьте брокколи. Бланшируйте все в кипятке в течение полутора минут.

Шаг 2. Лук-порей выложите на гриль и запекайте так, чтобы он стал снаружи черным, а внутри — мягким и карамельным. Аккуратно почистите.

Шаг 3. Каре ягненка замаринуйте в смеси соевого соуса, кимчи, тимьяна и мелко нарезанного чеснока. В идеале каре нужно мариновать заранее — как минимум сутки до начала приготовления. Маринованное мясо запекайте на гриле до готовности. После приготовления нарежьте кусками.

Шаг 4. Нарежьте спаржу, выложите на сковороду с разогретым оливковым маслом и обжаривайте до румяной корочки. Добавьте к спарже брокколи, маринад из-под мяса, кубик сливочного масла и нарезанный печеный порей.

Шаг 5. Лук-сибулет крупно нарежьте и отправьте на сковородку к другим овощам. Вместо соли добавьте красную икру. Все перемешайте.

Шаг 6. Готовые овощи выложите на каре так, чтобы было удобно взять мясо за косточку и съесть его вместе с салатом. Вместо каре ягненка можно взять другое красное мясо, например, премиальную говяжью вырезку.

Тартар из лосося

Когда принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз наконец решили пожениться, для свадебного банкета, который был устроен после торжественной церемонии, они выбрали рыбное меню. А что может быть вкуснее тартара из свежайшего лосося. Попробуйте приготовить его по рецепту Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на канале «Кухня ТВ».