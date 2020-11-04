Лимон, маслины и другие продукты, которые нужно есть при ОРВИ и пневмонии
Какие продукты следует исключить из рациона при простуде
Продукты, замедляющие выздоровление
Необходимо исключить из рациона те продукты, которые поддерживают развитие воспалительных процессов в организме и увеличивают срок выздоровления после.
- Глютен и все глютеносодержащие продукты;
- сладкая газированная вода;
- маргарин, спред;
- алкоголь, жареная и консервированная еда;
- молочные и кисломолочные продукты.
Слизеобразующие продукты
Это второе, что нужно убрать из рациона питания при болезни. К таким продуктам относятся картофель, авокадо, баклажаны, ягоды годжи и болгарский перец.
Кофеиносодержащие напитки
Желательно исключить или максимально сократить потребление кофе, потому что он способствует обезвоживанию организма.
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Какие продукты стоит включить в рацион при простуде
Существует ряд продуктов, которые помогут облегчить тяжелое состояние, которое обычно бывает при простуде, гриппе и пневмонии. Так на что же нужно сделать акцент в рационе, чтобы помочь организму скорее победить ОРВИ.
Теплая вода
Увеличение количества жидкости просто необходимо, чтобы скорее вывести из организма остатки антибиотиков, а также токсины. Необходимо постоянно пить в течение дня чистую теплую воду (40-50⁰) из расчета 40 г на 1 кг массы тела.
Хрен с медом
Хрен — средство номер один при любых простудных заболеваниях. Он давно стал чемпионом по содержанию витамина С. Как приготовить противопростудное лекарство: в равных долях берем лук, чеснок, корень хрена. Натираем на мелкой терке или пропускаем через мясорубку. Добавляем равное количество меда, все перемешиваем и храним в стеклянной банке в холодильнике. При заболеваниях рекомендуется принимать 3-5 раз в день во время еды по одной чайной ложке. Для профилактики заболеваний можно съедать одну чайную ложку в день.
Продукты с высоким содержанием цинка
Этот микроэлемент считается одним из самых сильных иммуномодулирующих минералов. Больше всего цинка содержится в тыквенных семечках, кунжуте, овсянке, зародышах пшеницы, семенах льна и морепродуктах.
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Лимон и кислые ягоды
А также киви и другие цитрусовые и кислые ягоды (брусника, калина, облепиха, шиповник), в которых содержится большое количество витамина С, который помогает облегчить состояние при простуде и укрепляет защитные свойства организма.
Маслины и кокос
Специалисты уверены, что орехи, маслины и масла из них типа оливкового, тыквенного, подсолнечного или масла грецкого ореха, а также кокосовое (и даже йогурты на его основе) необходимы организму в качестве источника ценных жиров и витамина Е.
Оздоравливающие напитки
Этой категории блюд стоит уделить отдельное внимание, так как именно напитки спасают в те дни, когда совершенно не хочется есть.
В качестве профилактики простуды и гриппа специалисты рекомендуют выпивать 1-2 стакана заваренной коры муравьиного дерева. Если же ОРВИ вас все-таки настигло, количество стоит увеличить до 2-3 стаканов в день — это поможет организму справиться с недомоганием.
Золотое молоко с куркумой и имбирем. Куркума обладает бактерицидным и противовоспалительным свойствами и считается природным антибиотиком. Имбирь, в свою очередь, способствует укреплению иммунитета, борется с различными бактериями. Как приготовить: на 1 стакан растительного молока добавляем 1-2 чайных ложки куркумы, ¼ чайной ложки имбиря, 1-2 горошины обычного черного перца, варим 2-3 минуты периодически помешивая, доводим до кипения, даем настояться пару минут, наливаем в чашку и добавляем 1 чайную ложку любого масла (кокосового или топленого). Можно пить 2-3 чашки в день, очень хорошо напиток подходит на ночь или если нужно быстро согреться.
Натуральное какао. За счет содержания магния в составе какао очень хорошо работает на снятие мышечных спазмов, головных болей и мигреней.
Что важно учитывать в питании при болезни
Относительно питания при простуде, гриппе и любой другой подобной инфекции важно помнить, что в первые дни возможно снижение аппетита в силу недомогания. Важно не пытаться есть через силу, а следовать потребностям организма.
При этом если вы можете пренебречь едой при пониженном аппетите, то жидкости надо пить достаточное количество, особенно при повышенной температуре. Это поможет улучшить и облегчить самочувствие. Нет какой-то определенной жидкости или напитка, который ускорил бы процесс выздоровления. Любая борьба с вирусом проходит независимо от того, что мы едим. Важно лишь состояние нашей иммунной системы. Поэтому, если вам нравится простая вода или чай с медом или имбирем, или молоко, важно ориентироваться на свои предпочтения и помнить о двух главных задачах: чтобы было приятно и чтобы восстанавливался общий объем жидкости.
Фото: pixabay
Далее по мере того, как будет улучшаться аппетит и общее состояние, можно начинать возвращаться к привычной еде. Старайтесь питаться сбалансированно и разнообразно. Нет продуктов-волшебных пилюль, которые способны изменить ситуацию в лучшую сторону и помочь в борьбе с вирусом. Насморк проходит при лечении за неделю, без лечения за 7 дней. С едой такая же история. Помните про разнообразие и про баланс нутриентов, чтобы и белки, и жиры, и углеводы присутствовали в рационе. В идеале рекомендуется питаться по канадской тарелке (и не только при болезни, а продукты внутри тарелки нужно выбирать, ориентируясь на свой вкус и возможности.
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