Лимон, маслины и другие продукты, которые нужно есть при ОРВИ и пневмонии

Какие продукты стоит включить в рацион при простуде

Существует ряд продуктов, которые помогут облегчить тяжелое состояние, которое обычно бывает при простуде, гриппе и пневмонии. Так на что же нужно сделать акцент в рационе, чтобы помочь организму скорее победить ОРВИ.

Теплая вода

Увеличение количества жидкости просто необходимо, чтобы скорее вывести из организма остатки антибиотиков, а также токсины. Необходимо постоянно пить в течение дня чистую теплую воду (40-50⁰) из расчета 40 г на 1 кг массы тела.

Хрен с медом

Хрен — средство номер один при любых простудных заболеваниях. Он давно стал чемпионом по содержанию витамина С. Как приготовить противопростудное лекарство: в равных долях берем лук, чеснок, корень хрена. Натираем на мелкой терке или пропускаем через мясорубку. Добавляем равное количество меда, все перемешиваем и храним в стеклянной банке в холодильнике. При заболеваниях рекомендуется принимать 3-5 раз в день во время еды по одной чайной ложке. Для профилактики заболеваний можно съедать одну чайную ложку в день.

Продукты с высоким содержанием цинка

Этот микроэлемент считается одним из самых сильных иммуномодулирующих минералов. Больше всего цинка содержится в тыквенных семечках, кунжуте, овсянке, зародышах пшеницы, семенах льна и морепродуктах.