passion.ru

Лимон, маслины и другие продукты, которые нужно есть при ОРВИ и пневмонии

Любые воспалительные процессы опасны для здоровья и хорошего самочувствия. Однако сегодня, когда по всему миру бушует коронавирус, к которому присоединились сезонные грипп и ОРВИ, особенно чреваты любые проблемы с дыхательной системой. К сожалению, на 100% защититься от респираторных заболеваний невозможно, но, скорректировав диету, можно легче перенести их и даже ускорить процесс выздоровления.

Какие продукты следует исключить из рациона при простуде

Юлия Бобейка
Холистический нутрициолог, эксперт бренда POLEZZNO

Продукты, замедляющие выздоровление

Необходимо исключить из рациона те продукты, которые поддерживают развитие воспалительных процессов в организме и увеличивают срок выздоровления после.

  • Глютен и все глютеносодержащие продукты;
  • сладкая газированная вода;
  • маргарин, спред;
  • алкоголь, жареная и консервированная еда;
  • молочные и кисломолочные продукты.

Слизеобразующие продукты

Это второе, что нужно убрать из рациона питания при болезни. К таким продуктам относятся картофель, авокадо, баклажаны, ягоды годжи и болгарский перец.

Кофеиносодержащие напитки

Желательно исключить или максимально сократить потребление кофе, потому что он способствует обезвоживанию организма.

Фото: pixabay

Какие продукты стоит включить в рацион при простуде

Существует ряд продуктов, которые помогут облегчить тяжелое состояние, которое обычно бывает при простуде, гриппе и пневмонии. Так на что же нужно сделать акцент в рационе, чтобы помочь организму скорее победить ОРВИ.

Теплая вода

Увеличение количества жидкости просто необходимо, чтобы скорее вывести из организма остатки антибиотиков, а также токсины. Необходимо постоянно пить в течение дня чистую теплую воду (40-50⁰) из расчета 40 г на 1 кг массы тела.

Хрен с медом

Хрен — средство номер один при любых простудных заболеваниях. Он давно стал чемпионом по содержанию витамина С. Как приготовить противопростудное лекарство: в равных долях берем лук, чеснок, корень хрена. Натираем на мелкой терке или пропускаем через мясорубку. Добавляем равное количество меда, все перемешиваем и храним в стеклянной банке в холодильнике. При заболеваниях рекомендуется принимать 3-5 раз в день во время еды по одной чайной ложке. Для профилактики заболеваний можно съедать одну чайную ложку в день.

Продукты с высоким содержанием цинка

Этот микроэлемент считается одним из самых сильных иммуномодулирующих минералов. Больше всего цинка содержится в тыквенных семечках, кунжуте, овсянке, зародышах пшеницы, семенах льна и морепродуктах.

Фото: pixabay

Лимон и кислые ягоды

А также киви и другие цитрусовые и кислые ягоды (брусника, калина, облепиха, шиповник), в которых содержится большое количество витамина С, который помогает облегчить состояние при простуде и укрепляет защитные свойства организма.

Маслины и кокос

Специалисты уверены, что орехи, маслины и масла из них типа оливкового, тыквенного, подсолнечного или масла грецкого ореха, а также кокосовое (и даже йогурты на его основе) необходимы организму в качестве источника ценных жиров и витамина Е.

Оздоравливающие напитки

Этой категории блюд стоит уделить отдельное внимание, так как именно напитки спасают в те дни, когда совершенно не хочется есть.

  • В качестве профилактики простуды и гриппа специалисты рекомендуют выпивать 1-2 стакана заваренной коры муравьиного дерева. Если же ОРВИ вас все-таки настигло, количество стоит увеличить до 2-3 стаканов в день — это поможет организму справиться с недомоганием.

  • Золотое молоко с куркумой и имбирем. Куркума обладает бактерицидным и противовоспалительным свойствами и считается природным антибиотиком. Имбирь, в свою очередь, способствует укреплению иммунитета, борется с различными бактериями. Как приготовить: на 1 стакан растительного молока добавляем 1-2 чайных ложки куркумы, ¼ чайной ложки имбиря, 1-2 горошины обычного черного перца, варим 2-3 минуты периодически помешивая, доводим до кипения, даем настояться пару минут, наливаем в чашку и добавляем 1 чайную ложку любого масла (кокосового или топленого). Можно пить 2-3 чашки в день, очень хорошо напиток подходит на ночь или если нужно быстро согреться.

  • Натуральное какао. За счет содержания магния в составе какао очень хорошо работает на снятие мышечных спазмов, головных болей и мигреней.

Что важно учитывать в питании при болезни

Мария Герасимова
Диетолог команды #ZOZH — доставки пп-фастфуда

Относительно питания при простуде, гриппе и любой другой подобной инфекции важно помнить, что в первые дни возможно снижение аппетита в силу недомогания. Важно не пытаться есть через силу, а следовать потребностям организма.

При этом если вы можете пренебречь едой при пониженном аппетите, то жидкости надо пить достаточное количество, особенно при повышенной температуре. Это поможет улучшить и облегчить самочувствие. Нет какой-то определенной жидкости или напитка, который ускорил бы процесс выздоровления. Любая борьба с вирусом проходит независимо от того, что мы едим. Важно лишь состояние нашей иммунной системы. Поэтому, если вам нравится простая вода или чай с медом или имбирем, или молоко, важно ориентироваться на свои предпочтения и помнить о двух главных задачах: чтобы было приятно и чтобы восстанавливался общий объем жидкости.

Фото: pixabay

Далее по мере того, как будет улучшаться аппетит и общее состояние, можно начинать возвращаться к привычной еде. Старайтесь питаться сбалансированно и разнообразно. Нет продуктов-волшебных пилюль, которые способны изменить ситуацию в лучшую сторону и помочь в борьбе с вирусом. Насморк проходит при лечении за неделю, без лечения за 7 дней. С едой такая же история. Помните про разнообразие и про баланс нутриентов, чтобы и белки, и жиры, и углеводы присутствовали в рационе. В идеале рекомендуется питаться по канадской тарелке (и не только при болезни, а продукты внутри тарелки нужно выбирать, ориентируясь на свой вкус и возможности.

Фото: depositphotos, pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!