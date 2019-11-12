От перца чили до морских водорослей: названы 6 продуктов, ускоряющих обмен веществ
Как передает онлайн-портал Daily Mail, скорость метаболизма – это показатель, который свидетельствует о том, насколько быстро сжигаются калории: чем она быстрее, тем меньше лишнего веса у человека. И доктор Винсент говорит, что существует 6 продуктов, которые способны увеличить скорость обмена веществ, потому, если вам необходимо быстро похудеть, включите их в свой ежедневный рацион.
Среди таких продуктов лидирующую позицию занимают перец чили и имбирь. Первый содержит капсаицин, не только снижающий артериальное давление, но и стимулирующий пищеварение и ускоряющий метаболизм. Второй – вообще кладезь полезных веществ и считается лекарственным растением: имбирь стимулирует пищеварение, нормализует уровень сахара в крови и подавляет чувство голода.
К повышающим скорость обмена веществ относятся и морские водоросли, в которых содержится огромное количество натуральной клетчатки под названием альгинат, благодаря которой меньшее количество жира всасывается организмом. Кроме того, у них низкая калорийность и практически полное отсутствие углеводов, что также полезно для стройности. На третьем месте – яблоки, в которых высокий уровень пектина, ограничивающего способность жировых клеток абсорбироваться, а также антиоксиданта витамина С и пищевых волокон, ускоряющих метаболизм и регулирующих уровень сахара в крови. Также ускорить метаболизм способны бобовые, в частности, фасоль, нут и чечевица. Они богаты растительным белком и клетчаткой, которые ответственны за ускорение метаболизма и похудение.
На пятом месте – ягнятина. Доктор Винсент заявляет, что сбалансированная диета должна содержать белки, жиры, углеводы и нутриенты, которые подавляют выработку гормонов, вызывающих чувство голода, что обеспечивает чувство сытости на долгое время. И мясо ягненка – прекрасный источник белка и жиров, который ускоряет скорость метаболизма аж на 30%.
И на шестом месте – кофе. Он – источник антиоксидантов, которые снижают аппетит и заметно ускоряют метаболизм, а потому ответственны за быструю потерю веса. Одно условие – кофе должен быть с кофеином.
Фото: vostock-photo
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