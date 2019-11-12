От перца чили до морских водорослей: названы 6 продуктов, ускоряющих обмен веществ

К повышающим скорость обмена веществ относятся и морские водоросли, в которых содержится огромное количество натуральной клетчатки под названием альгинат, благодаря которой меньшее количество жира всасывается организмом. Кроме того, у них низкая калорийность и практически полное отсутствие углеводов, что также полезно для стройности. На третьем месте – яблоки, в которых высокий уровень пектина, ограничивающего способность жировых клеток абсорбироваться, а также антиоксиданта витамина С и пищевых волокон, ускоряющих метаболизм и регулирующих уровень сахара в крови. Также ускорить метаболизм способны бобовые, в частности, фасоль, нут и чечевица. Они богаты растительным белком и клетчаткой, которые ответственны за ускорение метаболизма и похудение.

На пятом месте – ягнятина. Доктор Винсент заявляет, что сбалансированная диета должна содержать белки, жиры, углеводы и нутриенты, которые подавляют выработку гормонов, вызывающих чувство голода, что обеспечивает чувство сытости на долгое время. И мясо ягненка – прекрасный источник белка и жиров, который ускоряет скорость метаболизма аж на 30%.

И на шестом месте – кофе. Он – источник антиоксидантов, которые снижают аппетит и заметно ускоряют метаболизм, а потому ответственны за быструю потерю веса. Одно условие – кофе должен быть с кофеином.

Фото: vostock-photo

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