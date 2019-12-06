Фритатта с кабачками и креветками, Крок Мадам и еще 5 нескучных рецептов с яйцами

Что нужно:

40 г перловой крупы

50 г свежих белых грибов

1 зубчик чеснока

1 яйцо

10 г лука шалот

20 г белого сухого столового вина

70 г сливок 22%

15 г Пармезана

2 г трюфельного масла

Соль, перец

1 ст. л. уксуса

20 г сливочного масла

20 г растительного масла

1 веточка тимьяна

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите перловку в 160 мл воды до готовности на медленном огне под крышкой.

Шаг 2. На сковороде, на растительном масле, до золотистого цвета обжарьте белые грибы, нарезанные мелким кубиком.

Шаг 3. В грибы добавьте мелконарезанный лук-шалот и чеснок и обжарьте все вместе до золотистого цвета.

Шаг 4. Залейте грибы вином, выпарите вино. Добавьте к грибам перловку, перемешайте.

Шаг 5. Добавьте к грибам и перловке сливки, перемешайте. Готовьте до загустения в течение 2-3 минут.

Шаг 6. В то же время в кипящую воду добавьте столовую ложку уксуса, создайте ложкой воронку и влейте в нее яйцо. Варите на среднем огне. Достаньте шумовкой на салфетку, чтобы стекла вода.

Шаг 7. В перловку добавьте соль, перец по вкусу. Добавьте пармезан и сливочное масло.

Шаг 8. На тарелку выложите перловку, полейте трюфельным маслом. Украсьте Пармезаном. Сверху на перловку выложите яйцо-пашот и украсьте веточкой тимьяна.

Крок Мадам

рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya Cafe