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Фритатта с кабачками и креветками, Крок Мадам и еще 5 нескучных рецептов с яйцами

Согласно запросам в поисковых системах, яйца – один из самых популярных и любимых в нашей стране продуктов. И это неудивительно: они вкусны, просты и быстры в приготовлении – в общем, идеальный вариант завтрака. Однако если глазунья или сваренные всмятку яйца уже порядком надоели, самое время задуматься о том, как еще можно приготовить этот продукт. В новом обзоре Passion.ru – 7 отличных рецептов из яиц от известных российских шеф-поваров, которые, определенно, заслуживают вашего внимания. Сохраняйте себе, чтобы не потерять!

Перловка с яйцом пашот

рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 40 г перловой крупы
  • 50 г свежих белых грибов
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 яйцо
  • 10 г лука шалот
  • 20 г белого сухого столового вина
  • 70 г сливок 22%
  • 15 г Пармезана
  • 2 г трюфельного масла
  • Соль, перец
  • 1 ст. л. уксуса
  • 20 г сливочного масла
  • 20 г растительного масла
  • 1 веточка тимьяна

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите перловку в 160 мл воды до готовности на медленном огне под крышкой.

Шаг 2. На сковороде, на растительном масле, до золотистого цвета обжарьте белые грибы, нарезанные мелким кубиком.

Шаг 3. В грибы добавьте мелконарезанный лук-шалот и чеснок и обжарьте все вместе до золотистого цвета.

Шаг 4. Залейте грибы вином, выпарите вино. Добавьте к грибам перловку, перемешайте.

Шаг 5. Добавьте к грибам и перловке сливки, перемешайте. Готовьте до загустения в течение 2-3 минут.

Шаг 6. В то же время в кипящую воду добавьте столовую ложку уксуса, создайте ложкой воронку и влейте в нее яйцо. Варите на среднем огне. Достаньте шумовкой на салфетку, чтобы стекла вода.

Шаг 7. В перловку добавьте соль, перец по вкусу. Добавьте пармезан и сливочное масло.

Шаг 8. На тарелку выложите перловку, полейте трюфельным маслом. Украсьте Пармезаном. Сверху на перловку выложите яйцо-пашот и украсьте веточкой тимьяна.

Крок Мадам

рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya Cafe

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 2 куска цельнозернового хлеба
  • 40 г ветчины
  • 40 г сыра Моцарелла
  • 1 яйцо Для соуса бешамель:
  • 30 г муки
  • 30 г сливочного масла
  • 70 г воды
  • 20 г Пармезана

Как приготовить:

Шаг 1. Готовим соус. В сотейнике разомните сливочное масло до однородной массы. Муку всыпайте порционно. Избегайте образования комочков. После перемешивания муки нужно слегка посолить и вливать воду тонкой струей.

Шаг 2. Поставьте сотейник с содержимым на огонь, выставите минимальную мощность конфорки и начните томить соус, постоянно помешивая.

Шаг 3. Когда соус дойдет до бурления, засеките время. Добавьте пармезан. Не прекращайте помешивать соус, готовьте его еще 8 минут. Если заправка слишком жидкая, протомите ее дополнительно 2 минуты. В случае со слишком густым соусом Бешамель нужно добавить немного воды.

Шаг 4. Возьмите 2 ломтика цельнозерного хлеба и смажьте соусом. На один хлеб выложите ломтики ветчины, Моцареллы и закройте вторым кусочком. Обжарьте на топленом сливочном масле. Яйцо обжарьте на сковородке и выложите на полученный сэндвич. Крок Мадам готов.

Кукурузный тост с черной икрой

рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 40 г кукурузного хлеба
  • 20 г крем чиза
  • 80 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 3 мл лимонного сока
  • 30 г карамельного попкорна
  • 5 г черной икры
  • 1 желток
  • 20 г столового уксуса
  • 2 г соли

Как приготовить:

Шаг 1. В сотейник наберите 1 л воды, посолите и добавьте уксус. Когда вода закипит, закрутите воду в воронку, в нее разбейте яйцо. Чтобы сварить идеальный пашот, вам потребуется 2,5 минуты. Достаньте пашот шумовкой на бумажное полотенце, чтобы дать стечь лишней воде.

Шаг 2. На сковородку положите 20 г сливочного масла и на него выложите кукурузный хлеб. Жарьте до хорошего карамельного цвета примерно 4 минуты одну сторону, вторую – 1,5 минуты. Выложите на тарелку.

Шаг 3. 60 г сливочного масла растопите любым удобным способом (водяная баня, микроволновая печь, слабо нагретый сотейник). В полусферу поместите желток и поставьте на водяную баню. Постепенно добавляйте растопленное сливочное масло, постоянно помешивая. В конце приготовления соуса доведите до вкуса солью и лимонным соком.

Шаг 4. На хлеб намажьте крем чиз, сверху выложите аккуратно яйцо пашот, чтобы оно не лопнуло. Тосты сервируйте соусом. На яйцо выложите порцию черной икры и добавьте карамельного попкорна.

Фритатта с кабачками и креветками

рецепт от шеф-повара Андрея Полещука, ресторан Italy на Большой Грузинской

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 3 куриных яйца
  • 200 г кабачков
  • 100 г очищенных тигровых креветок
  • 20 г сыра Грана Падано
  • 50 мл ливок 33%
  • веточка зеленого базилика
  • 20 мл белого сухого вина
  • 50 мл оливкового масла
  • 20 г сливочного масла
  • соль морская - по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Кабачки нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле. За пару минут до готовности посолите и добавьте сливочное масло и листья базилика. Доведите до готовности и откиньте на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Шаг 2. Очищенные креветки нарежьте крупными кусками. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде, добавьте белое вино и соль. Креветки должны остаться немного сырыми. Шаг 3. Куриные яйца взбейте со сливками, сыром Грана Падано и солью. Затем добавьте обжаренные кабачки и креветки. Хорошо перемешайте.

Шаг 4. Сковороду нагрейте и добавьте немного оливкового масла. Вылейте получившуюся смесь на сковороду и немного обжарьте.

Шаг 5. Сковороду поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 15-17 минут. Когда фритатта приготовится, переложите ее на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло. Затем переложите на тарелку и посыпьте немного тертым сыром. Можно есть как сразу после приготовления, так и в холодном виде.

Омлет с лососем и крем чизом

рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 3 яйца
  • 50 г сливок 22%
  • 40 г слабосоленого лосося
  • 30 г крем чиза
  • Соль
  • 10 г растительного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Яйцо, соль и сливки соедините в гастроемкости и тщательно перемешайте.

Шаг 2. На раскаленную сковороду с растительным маслом вылейте подготовленную массу. С каждой стороны обжарьте омлет по 1 минуте.

Шаг 3. Когда омлет будет готов, выложите лосось и крем чиз на половину омлета, а затем закройте его пополам и выложите готовый омлет на тарелку. По желанию можно украсить томатами черри и листовым салатом.

Печеные яйца

рецепт от шеф-повара Руслана Полякова, ресторан Remy Kitchen Bakery

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 2 яйца
  • 30 г сливочного сыра
  • 10 г сливок 33%
  • 50 г копченого лосося
  • 2 ломтика хлеба

Как приготовить:

Шаг 1. На дно тарелки намажьте сливочный сыр, разбейте туда 2 яйца, налейте на желтки сливки.

Шаг 2. Поставьте миску на водяную баню, накройте сверху крышкой и готовьте 7-10 минут. Уровень воды в водяной бане должен доходить до уровня яйца в тарелке.

Шаг 3. Достаньте яйца и выложите сверху кусочки копченого лосося. Подавайте со слегка поджаренными ломтиками хлеба.

Ризотто с тартаром из говядины с перепелиным яйцом

рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 60 г риса арборио
  • 3 г мелко рубленного чеснока
  • 10 г растительного масла
  • 50 г сливок 22%
  • 20 г столового вина
  • 20 г тертого сыра Грана подано
  • 200 г куриного бульона
  • 60 г говяжьей вырезки
  • 5 г красного лука
  • 5 г каперсов
  • 3 г оливкового масла
  • 3 г бальзамического ксуса
  • 3 г горчицы
  • 1 перепелиное яйцо

Как приготовить:

Шаг 1. В сотейнике разогрейте растительное масло, добавьте мелко рубленный чеснок, обжарьте и добавьте сырой рис. Обжаривайте примерно 2 минуты.

Шаг 2. Добавьте вино. Выпарите и добавьте куриный бульон. Посолите и поперчите. Жарьте около 15 минут.

Шаг 3. Вырезку нарежьте крупным кубиком. Смешайте с оливковым маслом, горчицей и бальзамическим уксусом.

Шаг 4. Добавьте мелко рубленный красный лук и каперсы. Посолите и поперчите. Когда ризотто будет альденте (примерно через 15 минут), добавьте сливки, перемешайте. Добавьте Пармезан и «затяните» ризотто.

Шаг 5. Выложите на тарелку ризотто. Сверху поместите тартар и желток перепелиного яйца.

Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами

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