Фритатта с кабачками и креветками, Крок Мадам и еще 5 нескучных рецептов с яйцами
Перловка с яйцом пашот
рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 40 г перловой крупы
- 50 г свежих белых грибов
- 1 зубчик чеснока
- 1 яйцо
- 10 г лука шалот
- 20 г белого сухого столового вина
- 70 г сливок 22%
- 15 г Пармезана
- 2 г трюфельного масла
- Соль, перец
- 1 ст. л. уксуса
- 20 г сливочного масла
- 20 г растительного масла
- 1 веточка тимьяна
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите перловку в 160 мл воды до готовности на медленном огне под крышкой.
Шаг 2. На сковороде, на растительном масле, до золотистого цвета обжарьте белые грибы, нарезанные мелким кубиком.
Шаг 3. В грибы добавьте мелконарезанный лук-шалот и чеснок и обжарьте все вместе до золотистого цвета.
Шаг 4. Залейте грибы вином, выпарите вино. Добавьте к грибам перловку, перемешайте.
Шаг 5. Добавьте к грибам и перловке сливки, перемешайте. Готовьте до загустения в течение 2-3 минут.
Шаг 6. В то же время в кипящую воду добавьте столовую ложку уксуса, создайте ложкой воронку и влейте в нее яйцо. Варите на среднем огне. Достаньте шумовкой на салфетку, чтобы стекла вода.
Шаг 7. В перловку добавьте соль, перец по вкусу. Добавьте пармезан и сливочное масло.
Шаг 8. На тарелку выложите перловку, полейте трюфельным маслом. Украсьте Пармезаном. Сверху на перловку выложите яйцо-пашот и украсьте веточкой тимьяна.
Крок Мадам
рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya Cafe
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 2 куска цельнозернового хлеба
- 40 г ветчины
- 40 г сыра Моцарелла
- 1 яйцо Для соуса бешамель:
- 30 г муки
- 30 г сливочного масла
- 70 г воды
- 20 г Пармезана
Как приготовить:
Шаг 1. Готовим соус. В сотейнике разомните сливочное масло до однородной массы. Муку всыпайте порционно. Избегайте образования комочков. После перемешивания муки нужно слегка посолить и вливать воду тонкой струей.
Шаг 2. Поставьте сотейник с содержимым на огонь, выставите минимальную мощность конфорки и начните томить соус, постоянно помешивая.
Шаг 3. Когда соус дойдет до бурления, засеките время. Добавьте пармезан. Не прекращайте помешивать соус, готовьте его еще 8 минут. Если заправка слишком жидкая, протомите ее дополнительно 2 минуты. В случае со слишком густым соусом Бешамель нужно добавить немного воды.
Шаг 4. Возьмите 2 ломтика цельнозерного хлеба и смажьте соусом. На один хлеб выложите ломтики ветчины, Моцареллы и закройте вторым кусочком. Обжарьте на топленом сливочном масле. Яйцо обжарьте на сковородке и выложите на полученный сэндвич. Крок Мадам готов.
Кукурузный тост с черной икрой
рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 40 г кукурузного хлеба
- 20 г крем чиза
- 80 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 3 мл лимонного сока
- 30 г карамельного попкорна
- 5 г черной икры
- 1 желток
- 20 г столового уксуса
- 2 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. В сотейник наберите 1 л воды, посолите и добавьте уксус. Когда вода закипит, закрутите воду в воронку, в нее разбейте яйцо. Чтобы сварить идеальный пашот, вам потребуется 2,5 минуты. Достаньте пашот шумовкой на бумажное полотенце, чтобы дать стечь лишней воде.
Шаг 2. На сковородку положите 20 г сливочного масла и на него выложите кукурузный хлеб. Жарьте до хорошего карамельного цвета примерно 4 минуты одну сторону, вторую – 1,5 минуты. Выложите на тарелку.
Шаг 3. 60 г сливочного масла растопите любым удобным способом (водяная баня, микроволновая печь, слабо нагретый сотейник). В полусферу поместите желток и поставьте на водяную баню. Постепенно добавляйте растопленное сливочное масло, постоянно помешивая. В конце приготовления соуса доведите до вкуса солью и лимонным соком.
Шаг 4. На хлеб намажьте крем чиз, сверху выложите аккуратно яйцо пашот, чтобы оно не лопнуло. Тосты сервируйте соусом. На яйцо выложите порцию черной икры и добавьте карамельного попкорна.
Фритатта с кабачками и креветками
рецепт от шеф-повара Андрея Полещука, ресторан Italy на Большой Грузинской
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 3 куриных яйца
- 200 г кабачков
- 100 г очищенных тигровых креветок
- 20 г сыра Грана Падано
- 50 мл ливок 33%
- веточка зеленого базилика
- 20 мл белого сухого вина
- 50 мл оливкового масла
- 20 г сливочного масла
- соль морская - по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Кабачки нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле. За пару минут до готовности посолите и добавьте сливочное масло и листья базилика. Доведите до готовности и откиньте на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
Шаг 2. Очищенные креветки нарежьте крупными кусками. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде, добавьте белое вино и соль. Креветки должны остаться немного сырыми. Шаг 3. Куриные яйца взбейте со сливками, сыром Грана Падано и солью. Затем добавьте обжаренные кабачки и креветки. Хорошо перемешайте.
Шаг 4. Сковороду нагрейте и добавьте немного оливкового масла. Вылейте получившуюся смесь на сковороду и немного обжарьте.
Шаг 5. Сковороду поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 15-17 минут. Когда фритатта приготовится, переложите ее на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло. Затем переложите на тарелку и посыпьте немного тертым сыром. Можно есть как сразу после приготовления, так и в холодном виде.
Омлет с лососем и крем чизом
рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 3 яйца
- 50 г сливок 22%
- 40 г слабосоленого лосося
- 30 г крем чиза
- Соль
- 10 г растительного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Яйцо, соль и сливки соедините в гастроемкости и тщательно перемешайте.
Шаг 2. На раскаленную сковороду с растительным маслом вылейте подготовленную массу. С каждой стороны обжарьте омлет по 1 минуте.
Шаг 3. Когда омлет будет готов, выложите лосось и крем чиз на половину омлета, а затем закройте его пополам и выложите готовый омлет на тарелку. По желанию можно украсить томатами черри и листовым салатом.
Печеные яйца
рецепт от шеф-повара Руслана Полякова, ресторан Remy Kitchen Bakery
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 2 яйца
- 30 г сливочного сыра
- 10 г сливок 33%
- 50 г копченого лосося
- 2 ломтика хлеба
Как приготовить:
Шаг 1. На дно тарелки намажьте сливочный сыр, разбейте туда 2 яйца, налейте на желтки сливки.
Шаг 2. Поставьте миску на водяную баню, накройте сверху крышкой и готовьте 7-10 минут. Уровень воды в водяной бане должен доходить до уровня яйца в тарелке.
Шаг 3. Достаньте яйца и выложите сверху кусочки копченого лосося. Подавайте со слегка поджаренными ломтиками хлеба.
Ризотто с тартаром из говядины с перепелиным яйцом
рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 60 г риса арборио
- 3 г мелко рубленного чеснока
- 10 г растительного масла
- 50 г сливок 22%
- 20 г столового вина
- 20 г тертого сыра Грана подано
- 200 г куриного бульона
- 60 г говяжьей вырезки
- 5 г красного лука
- 5 г каперсов
- 3 г оливкового масла
- 3 г бальзамического ксуса
- 3 г горчицы
- 1 перепелиное яйцо
Как приготовить:
Шаг 1. В сотейнике разогрейте растительное масло, добавьте мелко рубленный чеснок, обжарьте и добавьте сырой рис. Обжаривайте примерно 2 минуты.
Шаг 2. Добавьте вино. Выпарите и добавьте куриный бульон. Посолите и поперчите. Жарьте около 15 минут.
Шаг 3. Вырезку нарежьте крупным кубиком. Смешайте с оливковым маслом, горчицей и бальзамическим уксусом.
Шаг 4. Добавьте мелко рубленный красный лук и каперсы. Посолите и поперчите. Когда ризотто будет альденте (примерно через 15 минут), добавьте сливки, перемешайте. Добавьте Пармезан и «затяните» ризотто.
Шаг 5. Выложите на тарелку ризотто. Сверху поместите тартар и желток перепелиного яйца.
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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