logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Паста с лисичками и спаржей

Лисички - одни из самых красивых и веселых по цвету грибов. А какая вкусная паста с ними получается, добавить спаржу и... Эксклюзивный рецкпт от шеф-повара ресторана "Фаренгейт Виктора Титова- только для наших читательниц. Наслаждайтесь летним блюдом, несложным в приготовлении!

Вам понадобится:

  • Спагетти
  • Томаты конкассе – ½ (50 гр)
  • Лисички – 150 гр
  • Мини-спаржа – 50 гр
  • Петрушка
  • Соль, перец
  • Оливковое масло

Приготовление:

Отвариваем спагетти в подсоленной воде 10 минут. В это время раскаливаем сковородку, наливаем немного оливкового масла, веточку тимьяна, обжариваем лисички. Добавляем немного воды, в которой варится паста, в сковороду, также мелко нарезанную мини-спаржу, соль, перец, петрушку и половинку томата, очищенного от кожуры. Варим до состояния готовности спаржи несколько минут. Готовую пасту добавляем в соус, перемешиваем и подаем.

Фото: архив ресторана

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...