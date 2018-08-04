Паста с лисичками и спаржей

Вам понадобится:
- Спагетти
- Томаты конкассе – ½ (50 гр)
- Лисички – 150 гр
- Мини-спаржа – 50 гр
- Петрушка
- Соль, перец
- Оливковое масло
Приготовление:
Отвариваем спагетти в подсоленной воде 10 минут. В это время раскаливаем сковородку, наливаем немного оливкового масла, веточку тимьяна, обжариваем лисички. Добавляем немного воды, в которой варится паста, в сковороду, также мелко нарезанную мини-спаржу, соль, перец, петрушку и половинку томата, очищенного от кожуры. Варим до состояния готовности спаржи несколько минут. Готовую пасту добавляем в соус, перемешиваем и подаем.
Фото: архив ресторана