Тарелок должно быть много — практичных и идеально сочетающихся с интерьером столовой комнаты. Passion.ru знакомит своих читательниц, обожающих готовить, с классическим комплектом посуды.

Самое необходимое — комплект посуды для всей семьи, а если вы часто принимаете гостей, то стоит обзавестись дополнительным комплектом на шесть-восемь персон. Глубокие тарелки

Глубокие тарелки предназначены для первых блюд и каш. Объем их варьируется от 250 до 700 мл. Еще вариант глубокой тарелки — супница, бульонница (300-400 мл). Она может быть как с ручками (с обеих или с одной стороны), так и без них. В любом случае, подавать посуду для первого и каши стоит, подставляя под нее сервировочную тарелку. Правда, современные нормы столового этикета разрешают обойтись и без сервировочной тарелки во время семейного обеда. Сервировать стол по всем правилам нужно лишь на званом обеде для родственников или в ожидании высокопоставленных гостей.

Из вышесказанного ясно, что сервировочных тарелок, которые в обычный день вы можете использовать для вторых блюд, должно быть не меньше суповых. Сразу же стоит вспомнить о тарелочках для хлеба и соусов, закусок — обычно они продаются наборами в одном стиле и очень удобны.

Тарелки для второго Мелкие столовые тарелки для гарниров, салатов, основных вторых блюд не менее важны. Что интересно, люди делятся на две категрии: одних вполне устроит небольшая тарелка, другие же любят просторную большую посуду, где можно красиво расположить и гарнир, и салат, и основное блюдо.

Не забывайте также, что для основных блюд бывают и специальные тарелки: для роллов, рыбы, лазаньи, спагетти, ризотто. Десертные тарелки Кто-то использует в качестве десертных тарелок блюдца из под чашек, но это неправильно с точки зрения этикета — чашка должна оставаться на блюдце, а десерт нужно подавать в красивой специальной тарелке, креманке.

Итак, что у нас получилось: тарелки для супа и каши, сервировочные, для соусов, закусок и хлеба, для вторых блюд и десертов — в общей сложности на семью из четырех человек понадобится 25-30 предметов. Что приятно, сейчас в магазинах можно подобрать посуду и в тон, и в цвет и даже докупить недостающие элементы для красивой сервировки стола.