Хлеб и специи — неотъемлемая часть сервировки и трапезы в любом ресторане. Но даже такие простые вещи могут вызвать множество вопросов! Как надо брать хлеб, можно ли его откусывать, почему не стоит передавать соль через соседа? Об этих нюансах нам рассказала руководитель «Школы хороших манер» Ольга Мерц.

Как известно, хлеб — всему голова, и отношение к нему особенное, уважительное и почтительное. В случае с хлебом существует несколько важных правил, которые больше свойственны европейскому этикету, но актуальны и для нашей страны.

Ольга Мерц Педагог по этикету, руководитель «Школы хороших манер»

Хлеб: тонкости и нюансы столового этикета

Как правильно брать хлеб

Если он находится в общей хлебнице, то есть три варианта.

Первый: при помощи специальных щипцов для хлеба, второй: рукой, но только с помощью салфетки. Если вы не уверены в том, что вам подходит тот или иной кусочек (например, в случае, когда хлеб оказался не той прожарки или с большим количеством семечек/специй, которые вы не едите), его можно положить назад, это допустимо. А вот когда вы берете хлеб открытой рукой — третий вариант, то дороги назад ему нет!

Класть свой кусочек хлеба следует на специальную тарелочку, которая, как правило, расположена слева от закусочной тарелки и тарелки под основное блюдо. Но далеко не во всех ресторанах и кафе присутствует такая тарелка. Когда ее нет, нарезной хлеб можно положить на сервировочную (она же закусочная или салатная) тарелку, которая первой ставится на стол.

Если вы принимаете гостей дома, подумайте заранее о том, какой хлеб подавать к столу. Это важно, так как булочки, например, не всегда удобно класть на сервировочную тарелку из-за их формы и объема. И запомните главное правило: хлеб никогда не кладут на стол, как и салфетку. Это моветон!

Если вы находитесь не в статусном ресторане, а, например, в бистро, то дозволяется положить хлеб на бумажную салфетку возле основного блюда.

Как правильно есть хлеб

В столовом этикете существует общепринятое правило: хлеб не надкусывают, а надламывают и употребляют небольшими кусочками! То же самое относится и к некоторым хлебобулочным изделиям: лавашам, лепешкам, питам. Их принято отламывать и есть руками. Но из этого правила есть оправданное исключение, обоснованное национальными традициями. Если вы употребляете супы из меню русской или украинской кухни, то хлеб можно откусывать.

Как правильно есть блюда с хлебом

Хлеб подают на стол и в составе различных блюд, например, бутербродов и сэндвичей. Простые бутерброды небольшого и среднего размеров берут руками и просто откусывают. Что касается больших и многоярусных бутербродов, то их нужно есть с помощью ножа и вилки. Если для них не предусмотрено отдельной тарелки, их кладут на сервировочную (закусочную). Не пытайтесь пошире открыть рот, чтобы вместить все «этажи» вашего сэндвича!

Как правильно обращаться со специями

Специи могут не только подчеркнуть вкус блюда, но и испортить его. А вот их использование может служить показателем уровня вашей образованности!

Как известно, наиболее употребляемые специи — это соль и перец. Казалось бы, нет ничего проще: посолил, поперчил — и все! Но и здесь есть свои нюансы. Например, не стоит добавлять специи в блюдо, пока вы его не попробовали. В хороших статусных ресторанах повара уделяют большое внимание приготовлению блюд и строго соблюдают баланс специй. Добавляя что-либо, вы можете ненароком обидеть шеф-повара, а с вкусовой точки зрения даже испортить качество приготовленного блюда.

Чувствуете, что без соли не обойтись? Поищите ее на столе или спросите у официанта. Хорошо, когда у каждого из гостей за столом есть своя солонка или хотя бы одна на две персоны. В некоторых ресторанах соль подают в открытой солонке, к которой прилагается специальная ложечка. Если ее нет, соль можно перенести на пирожковую тарелку чистым кончиком своего ножа. Его вторичное использование уже неуместно, так как этот предмет побывал в общей посуде. Будьте аккуратны: иногда лучше отказаться от большого количества соли, нежели продемонстрировать откровенное неуважение к своим соседям, пытаясь неоднократно извлечь соль из общей солонки своим ножом. Делать это можно лишь один раз!

Процедура передачи соли за столом тоже часто вызывает вопросы. Обращайте внимание на то, в каком виде представлены соль и перец. Не зря считается, что эти специи словно «брат и сестра». Поэтому когда вас просят передать соль, желательно передавать ее вместе с перцем. Некоторые могут даже не спросить о перце отдельно, но это подразумевается. Вы можете поставить человека в неловкое положение: не каждый захочет обратиться с просьбой вновь, особенно если это малознакомые люди. Есть еще один интересный нюанс: если солонка и перечница стоят на специальной подставке, то они обязательно передаются вместе с ней!

Не стоит выступать «посредником» и демонстрировать свою активную помощь. Если человек обращается к другому, то именно от него он и ожидает соль и перец. Пускать специи по столу, передавая их из рук в руки, — грубое нарушение столового этикета!

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