Деловой завтрак — это отнюдь не утренний кофе с коллегами по офису, а самостоятельное мероприятие, о котором мало кто имеет представление. Как можно догадаться из названия, такой вид приема относится к дневному, носит исключительно деловой характер и подразумевает определенный этикет.

Время проведения Деловой завтрак, как правило, проводится с 12 до 15 часов. Организаторам следует обращать внимание на множество нюансов и деталей. Первое — это место, где он будет проходить. Во время этого приема могут проводиться как повседневные переговоры, так и достаточно серьезные соглашения, поэтому важно выбрать подходящий ресторан и стол. Сейчас многие заказывают отдельный кабинет или vip-комнату, чтобы не было отвлекающих факторов. Какова продолжительность делового завтрака? Как правило, такая встреча длится не более часа-полутора — это классический хронометраж. Дресс-код Деловой завтрак подразумевает дресс-код, который носит название Business Traditional, то есть повседневный деловой костюм. Причем это правило распространяется как на мужчин, так и на женщин. Стоит помнить и понимать, собираясь позавтракать с партнерами по бизнесу, что ваша одежда ни в коем случае не должна отвлекать присутствующих от встречи. Естественно, мини-юбки и декольте здесь неуместны.

Меню Деловой завтрак подразумевает определенное меню, однако не стоит путать этот бизнес-ланч с комплексным обедом — у них нет ничего общего! Деловой завтрак всегда начинается с аперитива. Будет ли он алкогольным или безалкогольным, решает организатор приема, однако лучше воздержаться от принятия алкогольных напитков в самом начале встречи. Бизнес требует ясного изложения мыслей, да и в первой половине дня далеко не все готовы к употреблению даже легкого спиртного. Это одна из причин задуматься, стоит ли заказывать спиртное в качестве аперитива и предлагать его гостям. Вторая причина — это непонимание, которое может возникнуть со стороны партнеров, ведь многие негативно относятся к употреблению алкоголя, тем более во время деловой встречи да еще и в первой половине дня. Бывают и исключения: если вы уже знаете, что для этого человека вино — обязательное дополнение к трапезе, как это бывает у многих жителей стран ближней Европы, то такой аперитив может быть уместен. Но если вы не очень уверены, то не стоит рисковать. Подача блюд

Подача блюд обязательно должна быть единовременной. Этот момент очень важен! Он носит психологический характер: далеко не все люди любят вести серьезные беседы в момент, когда они едят, поскольку процесс употребления пищи для многих глубоко интимен. Кроме того, многие психологи утверждают, что люди склонны «заедать» информацию, так что здесь нужно быть особенно аккуратным и дипломатичным. Даже если вы и ваши гости заказали блюда, которые готовятся разное время, подавать их должны одновременно — заранее предупредите об этом официанта. Серьезные вопросы не стоит обсуждать в момент употребления пищи. Лучше поговорить об этом в начале встречи, в промежутках между подачей блюд или же по завершении трапезы. Инициатива — в руках хозяина