Вряд ли мы сможем найти такого человека, который не любил бы фрукты… Ну хоть какие-нибудь. А вы когда-нибудь задумывались, как их правильно есть? Существуют особые правила для каждого вида, и сегодня речь пойдет именно о них.

Если вы едите яблоки, груши и виноград на диване вместе со своими детьми и любимой собакой, то можете это делать так, как вам угодно. Но находясь с обществе — в ресторане, на празднике, в кафе — вы должны знать хотя бы минимальные нюансы того, как это делать согласно общепринятым нормам.

Яблоки и груши

Чаще всего яблоки и груши, купленные в магазинах, покрыты воском. Поэтому шкурку с них лучше всего срезать.

Берем фрукт в одну руку, второй аккуратно срезаем кожицу спиралькой. Очищенный плод разрезаем пополам. Далее используя вилку и нож, аккуратно разрезаем половинки на дольки, предварительно вырезав сердцевину. Если вы в компании друзей, то дольки можно брать руками. Если же обстановка официальная, то яблоки и груши принято есть вилкой.

Абрикосы и сливы

Эти ягоды принято разделять руками на половинки, ножом доставать косточку из серединки, а затем отправлять рукой половинки в рот.

Виноград

Из фруктовой вазы гроздь винограда можно взять рукой и поочередно отрывать от нее ягоды, отправляя в рот. Избавляться от косточек можно только в том случае, если виноград подали на стол без веточек в креманках каждому гостю отдельно. В таком случае ягоды едят ложечкой, на которую допускается сплевывать косточки. Во всех остальных случаях и косточки, и кожицу нужно съедать. Не готовы — не беритесь.