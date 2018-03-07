Не стоит забывать и о состоянии своих зубов. Чтобы они были здоровыми и красивыми, вам понадобятся новые средства от Colgate. В линейку входят зубные пасты, щетки и ополаскиватель для полости рта. В состав одной из паст «Древние секреты» входят экстракты листьев и цветков лотоса, которые обладают успокаивающим эффектом и делают десна более здоровыми. Также в коллекции есть паста с солью и экстрактом морских водорослей. Она позволяет восстановить белизну зубов. А средство с экстрактом масла лимона и алоэ будет сохранять свежесть в полости рта в течение всего дня.

Отшелушиваюший крем для тела от Uriage