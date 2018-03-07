10 бьюти-новинок марта, без которых вам не обойтись
Аппарат для очищения кожи Lumi Spa от Nu Skin
Эта чудесная новинка идеально подойдет для комбинированной, нормальной и жирной кожи. Аппарат будет массировать ваше лицо, эффективно удалять загрязнения. В наборе есть специальный гель для умывания, который надо наносить на лицо, а только потом использовать сам гаджет. Благодаря технологии разнонаправленных колебаний, аппарат эффективно стимулирует обновление клеток кожи во время своей работы. После первого применения вы уже заметите результат.
«Древние секреты» от Colgate
Не стоит забывать и о состоянии своих зубов. Чтобы они были здоровыми и красивыми, вам понадобятся новые средства от Colgate. В линейку входят зубные пасты, щетки и ополаскиватель для полости рта. В состав одной из паст «Древние секреты» входят экстракты листьев и цветков лотоса, которые обладают успокаивающим эффектом и делают десна более здоровыми. Также в коллекции есть паста с солью и экстрактом морских водорослей. Она позволяет восстановить белизну зубов. А средство с экстрактом масла лимона и алоэ будет сохранять свежесть в полости рта в течение всего дня.
Отшелушиваюший крем для тела от Uriage
Cредство Creme Gommante Corps от Uriage позволяет глубоко очистить кожу тела и удалить ороговевшие клетки. Этот крем подходит даже для чувствительной кожи. После его использования кожа приобретает гладкость и мягкость, а еще сохраняет длительное ощущение свежести. На теле останется приятный и легкий цветочный аромат.
Маска мгновенного действия от L'Oreal Paris
Маска для лица «Возраст Эксперт» от L'Oreal Paris избавляет от морщин, мгновенно делает лицо гладким, а также придает сияние, разглаживает кожу и укрепляет ее. В составе есть экстракт ягод годжи, который защищает кожу от свободных радикалов, и ретино-пептиды, которые запускают процесс регенерации клеток.