Современное меню салонов красоты предлагает такие процедуры, после которых вы сразу же можете похудеть. Да-да, уменьшить объемы, улучшить тонус кожи, избавиться от целлюлита — все это реально и возможно.

Далее начинается массаж с антицеллюлитной сывороткой. Продукт содержит масло зародышей пшеницы, стимулирующее обмен веществ и способствующее хорошему кровообращению в тканях, и витамин Е для обновления кожи. Программа способствует выведению лишней жидкости из тканей и способствует выравниванию рельефа кожи.

Антицеллюлитный комплекс Sb26, существующий на базе салона красоты «Мильфей», – один из самых эффективных методов в борьбе с недостатками фигуры. В программу входит три этапа. Сначала происходит очищение кожи с помощью скраба с грецким орехом и эфирными маслами гвоздики и корицы. Скраб удаляет ороговевшие клетки, а три масла стимулируют микроциркуляцию крови и подготавливают кожу к принятию активных компонентов обертывания.

Во многих клиниках и салонах проводят целые антицеллюлитные и похудательные комплексы, которые быстро помогут вам добиться тела своей мечты. Применяются совершенно различные методики и средства для достижения лучшего результата, так что давайте рассмотрим три самые эффективные.

Екатерина: «Проделала несколько процедур Sb26 и безумно довольна результатом. Результат был заметен уже после нескольких процедур, и с каждым разом фигура вcе больше подходила к идеалу. Безумно приятно было попасть в руки таких профессионалов».

Парафиновая капсула

Парафиновая капсула представлена в клинике «5 элемент». Это один из основных методов в терапии целлюлита и даже ожирения в этом центре. Программа основана на действии уникального японского парафина.

Парафин мягко нагревает кожу. При повышении температуры в организме активизируются все обменные процессы, улучшается кровообращение и лимфоотток. Парафиновая капсула с новой силой запускает работу всех систем организма, и после процедуры вы ощущаете легкость и молодость во всем теле. Эффект не заставит себя долго ждать — вы заметите изменения уже после первой процедуры.

Анастасия: «Ходила на парафинолечение, чтобы сбросить пару лишних кило. Приятным бонусом оказалось состояние кожи после парафина: нежная, гладкая, очень мягкая. Эффект два в одном».

Эндосфера

Однако одним из самых эффективных на сегодняшний день – аппарат для проведения Эндосфера-терапии.

Эндосфера терапия – одна из наиболее востребованных аппаратных методик массажа в косметологии. Специалисты салона Профиль Professional Club рекомендуют процедуру для быстрого похудения. Процедура довольно быстро приводит к очевидным, положительным результатам. Микровибрации, создаваемые специальными вращающимися сферами из силикона, воздействуют на проблемные зоны .

Именно благодаря такой микровибрации в теле человека начинается активная микроциркуляция крови. Как следствие происходит улучшение клеточного питания кожи, а также мышечной ткани. В организме улучшается кровообращение, благодаря чему улучшается цвет кожи. Достаточно всего шести сеансов Эндосфера-терапии, чтобы заметить снижение веса и улучшение качества кожи. Длительность результатов после терапии Эндосфера составляет около полугода.

А отзывы гостей салона лишний раз подтверждают, что с вами будут работать настоящие профессионалы. Светлана: «Проходила антицеллюлитный курс с помощью Эндосфера-терапии и осталась безумно довольна результатом. Да процедура болезнена, но красота требует жертв! Спасибо Professional Club за мастерство и эстетику».

Текст: Кристина Валпетерс Фото: Shutterstock