Вкусные идеи для семейного застолья — постного или диетического
Кокосовая панна-котта с абрикосом от COOKER’S GOURMET CAFÉ
Вам понадобится:
Для основы:
- кокосовое молоко — 600 г
- цедра апельсина — 2,6 г
- агар-агар — 2 г
- сахар тростниковый — 40 г
Для соуса:
- пюре абрикосовое — 135 г
- сок лимона – 3 г
- пектин – 3 г
Для декора:
- малина — 60 г
- голубика — 60 г
Приготовление:
Готовим основу: тщательно перемешиваем агар-агар и тростниковый сахар. Кокосовое молоко немного подогреваем на среднем огне, вмешиваем в него цедру апельсина. Агар всыпаем в подогретое кокосовое молоко и доводим до кипения, провариваем 2-3 минуты. Разливаем по формам и убираем в холодильник. Готовим соус: абрикосовое пюре смешиваем с соком лимона и доводим до кипения при температуре 60-70 градусов. В отдельной посуде смешиваем пектин с сахаром, затем всыпаем в горячее пюре. Смесь снова доводим до кипения, после чего охлаждаем. Когда основа застыла окончательно, выкладываем на нее соус тонким ровным слоем. При подаче в качестве украшения выкладываем поверх соуса целые ягоды малины и голубики.
Салат с запеченной тыквой и киноа
Вам понадобится:
- киноа — 200 г
- тыква печеная — 200 г
- руккола — 40 г
- мед — 20 г
- масло оливковое — 60 г
- соль — 10 г
- лимонный сок — 20 г
- тыквенные семечки — 14 г
Приготовление:
Тыкву запечь и нарезать кубиками крупного размера. Приготовить кисло-сладкий соус: мед, масло, лимонный сок перемешать. Листья рукколы и киноа перемешать, добавить к тыкве. Полить все кисло-сладким соусом и посыпать тыквенными семечками. Салат с запеченной тыквой и киноа готов!
Салат «Цезарь» вегетарианский
Вам понадобится:
- салат романо — 84 г
- хумус из горошка — 56 г
- авокадо — 72 г
- масло тыквенное — 12 мл
- морковное барбекю — 100 г
- тыквенные семечки — 12 г
Для морковного барбекю:
- морковь запеченная — 60 г
- уксус 9% — 7 мл
- сахар — 10 г
- имбирь — 4 г
- чеснок — 2 г
- масло растительное — 8 г
- масло кунжутное — 5 г
- мисо-паста — 5 г
- соль — 1 г
Для хумуса из горошка:
- горошек зеленый с/м — 39 г
- кинза — 4 г
- чеснок свежий — 4 г
- паста кунжутная — 10 г
Приготовление:
Готовим хумус: горошек бланшируем, кинзу моем и оставляем от нее только листики, смешиваем в одной посуде со свежим очищенным чесноком и кунжутной пастой. Все пробиваем в блендере до однородной массы. Готовим морковное барбекю: морковь запекаем, чистим, все ингредиенты пробиваем в блендере до однородного состояния. Салат романо тщательно моем, обсушиваем бумажными салфетками. Разделяем кочан на шесть частей. Каждый лист промазываем хумусом из зеленого горошка. Затем авокадо чистим, освобождаем от косточки, нарезаем дольками. Дольки авокадо обжариваем на гриле, выкладываем на листья романо. Соусом поливаем сверху. Сбрызгиваем салат тыквенным маслом и посыпаем тыквенными семечками. Блюдо готово!
Мюсли с семенами чиа на кокосовом молоке
Вам понадобится:
- хлопья овсяные «Экстра» — 200 г
- семена чиа — 20 г
- кокосовое молоко — 400 г
- ягоды свежие — 120 г
Приготовление:
В емкость (стакан, банка, боул) засыпать хлопья. Поверх хлопьев засыпать семена чиа. Залить все кокосовым молоком так, чтобы молоко было на полсантиметра выше основного продукта. Оставить настаиваться на ночь (8-10 часов). В качестве декора можно добавить сверху по 30 г любых свежих ягод на одну порцию.
Латте «Имбирный пряник»
Вам понадобится:
- шот эспрессо — 27-28мл
- молоко (обычное, соевое, миндальное, кокосовое) — 240 мл
Для соуса:
- сливки — 100 г
- сахар — 50 г
- вода — 30 мл
- корица — 2-3 палочки
- кардамон — 2 зернышка
- имбирь очищенный — 20 г
Приготовление:
Готовим соус: в сахар добавляем воду и растапливаем в сотейнике до состояния карамели в течение 3-4 минут. Затем в карамель вливаем сливки и тщательно перемешиваем. Трубочки корицы расталкиваем до небольших кусочков. Имбирь чистим, режем и хорошо проминаем вместе с зернышками кардамона и кусочками корицы. Варим эспрессо, взбиваем молоко. В подогретый стакан вводим 25 г приготовленного соуса. Далее разогреваем молоко до 62-63 градусов и взбиваем его до пены объемом примерно 7мм на поверхности. Переливаем молоко в соус, тщательно перемешиваем. Затем аккуратно вводим шот эспрессо, рисуя на молочной пенке. Латте «Имбирный пряник» от Александры Румянцевой готов!
Фото: архив ресторана