Вкусные идеи для семейного застолья — постного или диетического

Кокосовая панна-котта с абрикосом от COOKER’S GOURMET CAFÉ

Вам понадобится:

Для основы:

кокосовое молоко — 600 г

цедра апельсина — 2,6 г

агар-агар — 2 г

сахар тростниковый — 40 г

Для соуса:

пюре абрикосовое — 135 г

сок лимона – 3 г

пектин – 3 г

Для декора:

малина — 60 г

голубика — 60 г

Приготовление:

Готовим основу: тщательно перемешиваем агар-агар и тростниковый сахар. Кокосовое молоко немного подогреваем на среднем огне, вмешиваем в него цедру апельсина. Агар всыпаем в подогретое кокосовое молоко и доводим до кипения, провариваем 2-3 минуты. Разливаем по формам и убираем в холодильник. Готовим соус: абрикосовое пюре смешиваем с соком лимона и доводим до кипения при температуре 60-70 градусов. В отдельной посуде смешиваем пектин с сахаром, затем всыпаем в горячее пюре. Смесь снова доводим до кипения, после чего охлаждаем. Когда основа застыла окончательно, выкладываем на нее соус тонким ровным слоем. При подаче в качестве украшения выкладываем поверх соуса целые ягоды малины и голубики.

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