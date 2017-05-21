Ингредиенты на форму для выпечки 22 см:

печенье (в России лучше всего подойдет «Юбилейное Утреннее» или «Орео», к «Юбилейному» лучше добавьте топленое сливочное масло) — 1 пачка

крем-чиз — 200 г

яйцо — 2 шт.

сметана (15-25%) — 50 г

сахар — 70 г

мука — 40 г

пудра зеленого чая (матча) — 5 г

пудра какао или зеленый чай (матча) — 1 ч. ложка.

Как приготовить:

Крем-сыр должен быть комнатной температуры. Сначала крошим печенье на мелкие кусочки и выкладываем его на дно формы, прикрываем фольгой и ставим в холодильник остужаться. Добавляем в миску ингредиенты в следующем порядке: крем-сыр, сахар, яйца, сметану. Перемешиваем, а три большие ложки получившегося теста откладываем в отдельную емкость.

В миску добавляем просеянные через сито муку и порошок зеленого чая, как следует перемешиваем. В отдельно отложенное тесто (наши три большие ложки) добавляем какао-порошок (если зеленый чай, то больше, чтобы было темнее, чем само тесто) и тщательно перемешиваем. Затем выливаем тесто с добавлением чая в форму. А тесто с какао кладем в кондитерский пакет и рисуем по основному тесту в форме примерно восемь линий, предварительно сделав на основном тесте «бороздочки» (можно зубочисткой). Запекаем 40 минут в духовке, предварительно нагретой до 190 градусов. Приятного аппетита!

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