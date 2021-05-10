«Хочешь есть? Попей!» — Оцениваем с диетологом секреты стройности Веры Брежневой

Вера Брежнева ворвалась в музыкальный мир как солистка группы «ВИА Гра», а сегодня она занимается сольным творчеством, появляется на телеэкранах страны в роли ведущей и красуется на обложках глянцевых журналов. Артистка неоднократно была признана эталоном красоты многими авторитетными изданиями, и она действительно прекрасно выглядит. Чтобы добиться подобных результатов, Брежнева придерживается определенных правил для поддержания своей красоты, которые доступны абсолютно всем.

Пить воду перед и после еды

Поддержание водного баланса очень важно для нормального функционирования организма. К тому же мы часто принимаем жажду за голод, а обильное питье в таком случае позволит не переедать. Поп-певица пьет от 1,5 литров воды в день, в том числе по стакану жидкости перед каждым приемом пищи — так вы меньше съедите.