«Хочешь есть? Попей!» — Оцениваем с диетологом секреты стройности Веры Брежневой
Почему-то многие думают, что звезды находятся в хорошей физической форме только потому, что могут себе это позволить, а простым людям таких результатов сложно добиться. Действительно, в распоряжении знаменитостей диетологи, личные повара, фитнес-инструкторы, косметологи и пластические хирурги. Однако во многом конечный результат зависит не от специалистов, а от самого человека и его целеустремленности. а не от материальных возможностей.
Вера Брежнева ворвалась в музыкальный мир как солистка группы «ВИА Гра», а сегодня она занимается сольным творчеством, появляется на телеэкранах страны в роли ведущей и красуется на обложках глянцевых журналов. Артистка неоднократно была признана эталоном красоты многими авторитетными изданиями, и она действительно прекрасно выглядит. Чтобы добиться подобных результатов, Брежнева придерживается определенных правил для поддержания своей красоты, которые доступны абсолютно всем.
Пить воду перед и после еды
Поддержание водного баланса очень важно для нормального функционирования организма. К тому же мы часто принимаем жажду за голод, а обильное питье в таком случае позволит не переедать. Поп-певица пьет от 1,5 литров воды в день, в том числе по стакану жидкости перед каждым приемом пищи — так вы меньше съедите.
Фото: архив пресс-служб / Е. Ширинкина
При этом важно не запивать пищу — так еда хуже усваивается, считает Вера, лучше выпить стакан воды за 20 минут до еды или через 20 минут после. А газированные напитки, пакетированные соки из своего рациона стоит исключить совсем.
Никогда не пропускать обед
Певица нашла комфортный для себя рацион, который помогает ей чувствовать самое главное — гармонию с собственным телом. Есть следует минимум 3 раза в день, запрещено пропускать основные приемы пищи. В идеале их стоит разбавить полезными перекусами, чтобы не ощущать голода и не сорваться на вредные продукты. Порции не должны превышать 250 граммов. В основе питания звезды: овощи, фрукты, крупы, бобовые, белки, за исключением красного мяса.
Фото: Instagram
По мнению Веры, необходимо отказаться от сахара. А чтобы не возникало резкого желания съесть быстрые углеводы, меню должно быть сбалансированным. Еще один момент: важно закончить есть за 4 часа до сна. Придерживаясь правила не есть после 6, можно к полуночи проголодаться и сорваться, а это совсем не кстати.
Начинать день с зарядки
Помимо питания поддерживать фигуру стройной исполнительнице помогает спорт. Каждое утро звезды начинается с зарядки. Даже во время гастролей она успевает заниматься с тренером — ее спасает Skype. А будучи дома, Вера любит заниматься пилатесом (он хорошо избавляет от отеков) и кардиотренировками, которые помогают «подсушить» тело.
Фото: Instagram
Всегда высыпаться
Да, здоровый отдых тоже важен. По-хорошему нужно спать 6-8 часов, однако из-за плотного графика Вере редко это удается, разве что в отпуске. Однако она уверена, лучше недоесть, чем недоспать.
Концепция здорового образа жизни Веры Брежневой многогранна и включает в себя не только здоровое питание, но и уход за собой. Она — образец для подражания, что оправдано ее отличным внешним видом и замечательной физической формой, несмотря на беременности и интенсивный график жизни.
Фото: starface
Принципы ее питания действительно очень разумны: она избегает употребления фастфуда, свободных сахаров и богатой жирами пищи животного происхождения. Напротив, Вера отдает предпочтение низкожировым продуктам, ест достаточное количество овощей и фруктов. Исключение из рациона жирных продуктов, таких как авокадо, говорит о том, что Брежнева идет вразрез с современными тенденциями, так как в настоящее время несколько пересматриваются парадигмы правильного питания, и нутрициологи приходят к выводу, что потребление здоровых жиров и ограничение углеводов — оптимальная и достаточно важная стратегия нормализации веса.
Если рассчитать индекс массы тела Веры Брежневой по информации из открытых источников, при весе 52 килограмма и росте 172 сантиметра ее ИМТ будет равен 17,5, что определяется как некоторый дефицит массы тела.
Разумеется, что подобное не норма и не может быть воспринято как пример для подражания, особенно в условиях актуализации такого явления, как орторексия (стремление к правильному питанию), которое, кстати говоря, классифицируется как психическое расстройство.
Фото: Instagram
Важно понимать, что образ питания Веры Брежневой больше вызван ее имиджем и родом деятельности и никак не может быть экстраполирован на всю популяцию. Безусловно, он базируется на полезных принципах, таких как:
употребление достаточного количества воды (она пьет примерно по стакану воды за полчаса до основных приемов пищи),
исключение из употребления сладких и газированных напитков,
соблюдение концепции трехразового питания.
«К низкому индексу массы тела не стоит стремиться по той причине, что жировая ткань имеет очень важное защитное значение, особенно для женщин: она обрабатывает эстрогены, которые поддерживают оптимальное состояние костной ткани и обеспечивают тургор кожи; также ИМТ на нижней границе нормы — это фактор риска развития остеопороза».
«Не менее важно отметить, что Вера Брежнева уделяет большое внимание режиму дня, сну, физической активности, всевозможным методам релаксации, когнитивной терапии и стресс-менеджменту. Их она воспринимает как очень важные стратегии организации здорового образа жизни».
Фото: архив пресс-служб / Е. Ширинкина, starface
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