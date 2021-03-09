Пластические хирурги-звезды соцсетей: стоит ли доверять таким специалистам или нет
Стоит ли искать пластического хирурга в соцсетях
Конечно, сейчас социальные сети — это неотъемлемая часть нашей реальности. Мы все пользуемся Instagram и любим смотреть на красивые фотографии, читать истории успеха, но нередко сталкиваемся и с обманом. В социальных сетях всегда есть половина вины того, кто обманул, и половина вины того, кто слепо доверился. Мошенничество существовало и будет существовать в обществе всегда, поэтому никто не отменяет базовой внимательности и осторожности.
Даже если соцсети хирурга выглядят идеально, обязательно изучите другие ресурсы
После зависания в аккаунтах врача не поленитесь забить его имя в поисковик. Посмотрите, как выглядит его сайт, сайт клиники, что пишут о нем в отзывах и на форумах. Может быть, он активно публикуется в медиа, выступает с докладами на профильных конференциях, пишет статьи в рецензируемых научных журналах, получил кандидатскую или докторскую степень. Чем больше информации о враче вы найдете, тем лучше. Грамотные специалисты всегда активны в публичном поле, открыто рассказывают о своих достижениях и разработках, и это повод для доверия.
Фото: depoditphotos
Обратите внимание на специализацию врача
Не может один хирург одинаково прекрасно делать все операции — и носы, и грудь, и ягодицы. У хорошего врача всегда есть одно направление, на котором он специализируется. Как минимум неразумно с запросом на маммопластику идти к тому, кто позиционирует себя в соцсетях как эксперта по блефаропластике.
Не забывайте включать здравый смысл и логику
Если молодой хирург, пару лет назад закончивший ординатуру, каждый день выкладывает результаты двух-трех новых операций, это повод засомневаться. Ни один новоиспеченный врач не может иметь столько пациентов. Первые несколько лет специалисты только нарабатывают опыт, учатся, стоят в операционных рядом с профессионалами, смотрят и впитывают знания и только потом потихоньку начинают оперировать сами. У всех известных хирургов есть ученики, которым опытные специалисты со временем разрешают оперировать самим, но все равно помогают, следят за каждым их движением, чтобы ни в коем случае не навредить пациенту. Но, конечно, это не самостоятельная операция. Если вы обращаетесь к молодому хирургу, который работает без наставника, скорее всего, станете подопытным кроликом, на котором будут набивать руку.
Фото: depositphotos
Изобилие фотографий в профиле тоже повод насторожиться
Не секрет, что в Instagram воруют чужие фотографии все: от начинающих мастеров маникюра до топовых блогеров. Слишком много постов с результатами работ нередко выкладывают специалисты, у которых мало своих операций. Отчаявшись от недостатка клиентов, они прибегают к нечестным методам, чтобы заманить новых пациентов. Обыватель никогда не поймет, свои или чужие работы выкладывает врач, так что приходится доверять только интуиции.
Посмотрите список подписчиков аккаунта
Если там много полупустых профилей ненастоящих людей или сплошь спам-аккаунты, скорее всего, его подписчики накрученные, и в реальности хирург не востребован пациентами.
Фото: depositphotos
Обратите внимание на контент аккаунта
Если в профиле специалиста только постановочные фотографии из кабинета и совсем нет живых съемок из операционной, скорее всего, хирург либо боится показать не очень красивую «кухню», либо у него мало операций. В своем Instagram я каждый день рассказываю в сториз, с какими проблемами пришел пациент, как мы будем их решать, делаю съемки из операционной. Подписчики понимают, что я постоянно много оперирую, работаю с разными проблемами, видят, как выглядит операционная, персонал. Все это формирует доверие. Аккаунт должен показывать реальную работу врача, а не только красивую картинку.
Не стесняйтесь спрашивать рекомендации у друзей и знакомых
Сарафанное радио остается самым надежным инструментом маркетинга, поэтому начните узнавать у всех знакомых, не слышали ли они о хирургах, у которых кто-то оперировался. Такие разговоры могут привести вас к специалисту из другого города или даже страны, и это нормально. Действительно грамотных экспертов не так много, потому к ним приезжают, опираясь на отзывы друзей и знакомых. Довольные клиенты — самая лучшая реклама для любого товара или услуги, а соцсети — это только одна из платформ, где мы можем рассказать о себе.
Фото: depositphotos, кадр из фильма "Убить Билла"
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