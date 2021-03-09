Пластические хирурги-звезды соцсетей: стоит ли доверять таким специалистам или нет

Конечно, сейчас социальные сети — это неотъемлемая часть нашей реальности. Мы все пользуемся Instagram и любим смотреть на красивые фотографии, читать истории успеха, но нередко сталкиваемся и с обманом. В социальных сетях всегда есть половина вины того, кто обманул, и половина вины того, кто слепо доверился. Мошенничество существовало и будет существовать в обществе всегда, поэтому никто не отменяет базовой внимательности и осторожности.

Даже если соцсети хирурга выглядят идеально, обязательно изучите другие ресурсы

После зависания в аккаунтах врача не поленитесь забить его имя в поисковик. Посмотрите, как выглядит его сайт, сайт клиники, что пишут о нем в отзывах и на форумах. Может быть, он активно публикуется в медиа, выступает с докладами на профильных конференциях, пишет статьи в рецензируемых научных журналах, получил кандидатскую или докторскую степень. Чем больше информации о враче вы найдете, тем лучше. Грамотные специалисты всегда активны в публичном поле, открыто рассказывают о своих достижениях и разработках, и это повод для доверия.