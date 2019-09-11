Грин Боул и еще 7 вкусных рецептов с авокадо, которые вам стоит попробовать

Грин Боул
рецепт от бренд-шеф Глена Баллиса, Avocado Queen Restaurant
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 30 г очищенных эдамаме
- 30 г свежих огурцов
- 5 г мяты
- 60 г хумуса
- 60 г киви
- 80 г авокадо
- 30 г кольраби
- 2 г семечек фенхеля
- 10 г оливкового масла
- соль, перец – по вкусу
- 2 г шичими
- 10 г шпината 10 г лимонного дрессинга
Для лимонного дрессинга:
- 30 г оливкового масла
- 30 г свежевыжатого сока лимона
- 10 рисового уксуса
Как приготовить:
Шаг 1. Делаем лимонный дрессинг: смешайте все ингредиенты до однородности.
Шаг 2. На дно глубокой чаши выложите хумус, добавьте нарезанный слайсами огурец и шпинат, перемешанный с мятой, а также киви, порезанный на сегменты.
Шаг 3. Разрежьте авокадо пополам, положите в порцию одну половину авокадо, приправьте семенами фенхеля, петрушкой, шичими. Полейте дрессингом.
Брускетта с лососем и пюре из авокадо
рецепт от бренд-шефа ресторанов Jamie`s Italian, ведущего телеканала «Кухня ТВ» Маттео Лаи
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 60 г свежего лосося
- 1 чиабатта
- 1 авокадо
- 1 лайм
- имбирь – по вкусу
- 3 г сока лимона
- 2 г кунжута
- 5 г оливкового масла
- 2 г кинзы
- 2 г соли
- 2 г перца
Как приготовить:
Шаг 1. Чиабатту нарежьте на куски толщиной 1 сантиметр. Выложите их в противень с предварительно нанесенным антрипригарным пергаментом. Сверху хлеб полейте оливковым маслом, добавьте соль и отправьте в духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Куски чиабатты должны приобрести золотистый оттенок.
Шаг 2. Сделайте мусс из авокадо. Разрежьте плод пополам, уберите косточку, ложкой вычистите мякоть. Добавьте сок лимона, оливковое масло, соль и перец, натрите зеленую цедру лайма и имбирь. Все ингредиенты размельчите и перемешайте блендером. Соус из авокадо готов.
Шаг 3. Приготовьте маринад: смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, черный перец, белый и чёрном кунжут, натрите имбирь и зеленую цедру лайма. Перемешайте все ингредиенты, залейте ими рыбу и оставляем на 10 минут.
Шаг 4. Очистите лосось от кожи. Нарежьте мясо мелкими кубиками и замаринуйте в маринаде. Оставьте на 10 минут.
Шаг 5. Соберите брускетту: смажьте куски чиабатты обильным слоем соуса из авокадо, сверху выложите маринованный лосось, украсьте листиками кинзы. Добавьте капельки оливкового масла.
Авокадо на гриле с соусом чимичури
рецепт от автора книги «Нескучная еда», шеф-повара Виталия Истомина, рестораны «Техникум» и «Сахалин»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 авокадо
- кинза
- петрушка
- 1 маринованный перец чили
- чеснок
- кунжутное масло
- растительное масло
- сок лайма
- соль
Как приготовить:
Шаг 1. Возьмите авокадо, необязательно спелое, и пожарьте на гриле.
Шаг 2. Отдельно делаем соус: кинзу, петрушку, чили, чеснок, кунжутное масло, растительное масло, сок лайма, соль взбиваем блендером или мелко рубим ножом.
Шаг 3. Подавайте с маринованным чили и помидорами, очищенными от кожи и креветками (по желанию).
Салат с авокадо
рецепт от шеф-повара Максима Ползикова, ресторан «Рыбторг»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 37 г авокадо
- 60 г цветной капусты
- 50 г брокколи
- 6 г соуса понзу юдзу
- 8 г оливкового масла
- 2 г лимонного фреша
- 3 г перца чили
- соль, перец
Как приготовить:
Шаг 1. Брокколи и цветную капусту разделите на соцветия, в течение 1 минуты готовьте на пару, затем охладите.
Шаг 2. Авокадо нарежьте крупными кубиками. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец. Заправьте салат соусом понзу, оливковым маслом. Украсьте перцем чили.
Киноа с авокадо и соусом «Пляж»
рецепт от шеф-повара ресторана Fresh
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 115 г киноа
- 30 г вяленых томатов
- 30 г очищенного авокадо
- 50 г слайсов батата
- 50 г слайсов цукини
- 30 г очищенного болгарского перца
- долька лимона
- 50 г козьего сыра
для соуса «Пляж»:
- 20 г оливкового масла
- 5 г соевого соуса
- 5 г смеси сухих трав
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус «Пляж»: смешайте все ингредиенты в блендере до однородности.
Шаг 2. Киноа отварите на овощном бульоне или воде.
Шаг 3. Слайсы цукини, батата и болгарский перец обжарьте на гриле.
Шаг 4. Выложите на тарелку киноа, добавьте томаты, ломтики авокадо, цукини, батат, болгарский перец. Полейте соусом.
Злаковый тост с авокадо и томатами
рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 тост
- 100 г томатов
- 60 г авокадо
- 10 г микс салата
- 10 г оливкового масла
- 2 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Цельнозлаковый тост подсушите в хоспере на углях или на обычной сковороде.
Шаг 2. Томат нарежьте тонкими кружочками, авокадо почистите от кожуры и нарежьте тонкими слайсами.
Шаг 3. На тост выложите микс салат, следом – сладкие томаты и авокадо. Сбрызните оливковым оливковым маслом и солью.
Зеленая гречка с авокадо, зеленым горошком, пармезаном и тимьяном
рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 140 г зеленой гречки
- ½ авокадо
- горсть зеленого горошка
- 2 ст. л. тертого пармезана
- 400 мл воды
- 2 ст. л. сливочного масла
- соль, сахар
- щепотка сухого и свежего тимьяна
Как приготовить:
Шаг 1. Тщательного промойте гречку холодной водой.
Шаг 2. Залейте гречку водой, добавьте соль и тимьян. Поставьте вариться на 10 минут.
Шаг 3. В готовую гречку добавьте сливочное масло и пармезан. Перемешайте.
Шаг 4. Готовую кашу разложите по тарелкам, украсьте нарезанным тонкими слайсами авокадо, зеленым горошком и пармезаном.
Тост с авокадо и яйцом пашот
рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya Cafe
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 яйцо
- 1 г соли
- 20 мл уксуса
- 3 г оливкового масла
- 1 г черного перца
- 70 г деревенского хлеба
- 60 г пюре из авокадо
Как приготовить:
Шаг 1. Для приготовления яйца пашот: кипящую с уксусом и солью воду интенсивно размешайте до образования воронки, в которую затем вылейте свежее яйцо. Не переставая вращать воду, варите яйцо до момента, когда белок полностью свернется, а желток останется жидким. Яйцо осторожно извлеките.
Шаг 2. Мякоть авокадо разомните с солью, оливковым маслом и специями до состояния пюре. В ресторане используется деревенский хлеб, но для приготовления дома можно использовать серый хлеб с разными видами муки – отрежьте ломтик, подсушите на гриле до образования хрустящей корочки.
Шаг 3. На ломтик теплого хлеба выложите пюре из авокадо, сверху полученное яйцо, сбрызните оливковым маслом и крупной солью.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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