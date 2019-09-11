Грин Боул и еще 7 вкусных рецептов с авокадо, которые вам стоит попробовать

Что нужно:

60 г свежего лосося

1 чиабатта

1 авокадо

1 лайм

имбирь – по вкусу

3 г сока лимона

2 г кунжута

5 г оливкового масла

2 г кинзы

2 г соли

2 г перца

Как приготовить:

Шаг 1. Чиабатту нарежьте на куски толщиной 1 сантиметр. Выложите их в противень с предварительно нанесенным антрипригарным пергаментом. Сверху хлеб полейте оливковым маслом, добавьте соль и отправьте в духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Куски чиабатты должны приобрести золотистый оттенок.

Шаг 2. Сделайте мусс из авокадо. Разрежьте плод пополам, уберите косточку, ложкой вычистите мякоть. Добавьте сок лимона, оливковое масло, соль и перец, натрите зеленую цедру лайма и имбирь. Все ингредиенты размельчите и перемешайте блендером. Соус из авокадо готов.

Шаг 3. Приготовьте маринад: смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, черный перец, белый и чёрном кунжут, натрите имбирь и зеленую цедру лайма. Перемешайте все ингредиенты, залейте ими рыбу и оставляем на 10 минут.

Шаг 4. Очистите лосось от кожи. Нарежьте мясо мелкими кубиками и замаринуйте в маринаде. Оставьте на 10 минут.

Шаг 5. Соберите брускетту: смажьте куски чиабатты обильным слоем соуса из авокадо, сверху выложите маринованный лосось, украсьте листиками кинзы. Добавьте капельки оливкового масла.

Авокадо на гриле с соусом чимичури

рецепт от автора книги «Нескучная еда», шеф-повара Виталия Истомина, рестораны «Техникум» и «Сахалин»