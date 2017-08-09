Порционные горшочки бывают разными, и делают их из разного материала — даже из хлеба! Но и тут есть свои тонкости! Как же правильно есть блюда, приготовленные в горшочках? Делимся секретами!

К примеру, супы в хлебных горшочках. Обычно их наливают прямо перед подачей на стол, а горшочек перед этим смазывают изнутри яйцом и дополнительно пропекают в духовке. Такое блюдо долго не остывает, не требует сервировки хлебом и даже посуду после мыть не нужно. Сверху хлебный горшочек накрывают верхушкой, которую срезали перед заправкой. Ее можно начать есть сразу, а далее. по мере освобождения горшочка от содержимого, кусочки «стенок» осторожно отламывают и едят.

Супы или бульоны в обычных горшочках положено перекладывать половником в тарелку, мясо и овощи (если они там есть) измельчить ножом и вилкой, а сам суп есть ложкой. Если при этом вам подали блюдо с хлебной крышкой сверху, ее нужно аккуратно снять, отложив в сторону. Не возбраняется и съесть лепешку. А вот мясные, грибные и овощные блюда, накрытые запеченным тестом, едят иначе: горшочек осторожно переворачивают над тарелкой, чуть потряхивая, чтобы содержимое вывалилось в хлебную крышку. И уже оттуда едят.

Бывает, что в горшочке подают не только суп или второе блюдо, но и кашу, запеканку, десерт. Если возникает сомнение, как есть правильно, можно спросить у официанта. А если совсем неловко, просто приглядитесь к тем приборам, которые подали вместе с горшочком. Если тарелка, на котором его принесли, маленькая, годится лишь для подставки, то блюдо можно есть прямо из горшочка. Если же вам дополнительно принесли глубокую тарелку, нож, ложку и вилку — содержимое положено выкладывать. И еще: если горшочек внушительных размеров и явно предназначен не на одного, то нужно отложить себе порцию в отдельную тарелку.

Популярные блюда Потофе (Pot-au-feu) — традиционное французское блюдо, это крепкий мясной бульон с проваренным в нем мясом, овощами и пряностями. Бульон отдельно процеживают и выливают в тарелку, можно заправить его крутонами, рисом или лапшой, мясо и овощи подают тоже отдельно.

Бродетто по-анконски (ancona brodetto) — итальянская похлебка с морепродуктами. Чем больше сортов и видов рыбы и прочих морских обитателей будет в этой густой ухе, тем лучше. Готовится рагу в горшке, а перед едой разливается в глубокие тарелки, на дне которых лежит поджаренный кусок хлеба.

Олья подрида (Olla podrida) — национальное испанское блюдо из разных видов мяса, копченостей и овощей. Долго томится в широком глиняном горшке. В нем и подается, но свою порцию нужно положить себе отдельно.

В общем, не стоит забывать о блюдах в горшочках! Благодаря им можно прекрасно разнообразить меню, сервировать стол, удивить не только гостей, но и семью. Тем более что практически все блюда в порционных горшочках делаются просто и быстро!