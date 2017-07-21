Основой марокканской кухни являются традиционные берберские блюда с примесью средиземноморских, еврейских и арабских кулинарных традиций. Совладелец ресторана Nofar, бренд-шеф Уиллиам Ламберти рассказывает читательницам Passion.ru об особенностях марокканской кухни и делится классическим рецептом приготовления блюда в тажине.

Уиллиам Ламберти, совладелец марокканского ресторана Nofar, бренд-шеф

С чего начинается обед Марокканский обед обычно начинается с многочисленных закусок (мезе) на маленьких тарелках: салаты с оливковым маслом, соусы, хумус. Кроме того, на стол ставят бастилу — пирог из тончайшего слоеного теста с начинкой из курицы, зелени, яиц, лука и орехов. Сверху, как ни странно, пирог посыпают сахарной пудрой и корицей. К каждому блюду обязательно подают хлеб ксра, его принято макать в соусы, а также в смесь соли и тмина. Если вы попали на трапезу в отдаленной деревушке, то вам предложат использовать хлеб в качестве столовых приборов. Парадоксально, но так есть действительно вкуснее! Не бойтесь испачкаться: в конце обеда вам принесут чашу с водой, настоянной на цветах апельсина или лимоне. Мясные блюда

Марокко, как и любая восточная страна, славится мясными блюдами. Готовят их тут с применением бесконечной палитры специй и ароматных трав, что позволяет всякий раз создавать уникальный неповторимый вкус. У каждого торговца специями имеется свой секретный рецепт смеси. Тажин — это массивный горшок конической формы с крышкой, так еще называют блюда, приготовленные в этой посуде. По сей день в тажинах еду готовят кочевники в пустыне. Чаще всего под тажином подразумевают мясное рагу со специями, хотя не менее популярны рыбный и куриный тажин. Гостям подают тажины как с ягненком, так и с курицей, сибасом или морепродуктами. В качестве гарнира марокканцы предпочитают кускус — пшеничную крупу с пряностями, изюмом и орехами. Нередко кускус становится самостоятельным блюдом, если в него добавляют овощи и тушеное мясо. Рыба Королевство Марокко расположено на берегу Атлантического океана, рыба испокон веков в почете у местных жителей. Рекомендую попробовать запеченную рыбу в лимонном соусе самак-би-тахина. В Марокко рыба пользуется такой популярностью, что стала главным ингредиентом в традиционно мясных блюдах. К примеру, во многих местных ресторанах вы можете заказать рыбный кебаб или рыбный тажин.

Цитрусовые Марокканские цитрусовые известны, пожалуй, во всем мире. Вы можете попробовать такие необычные блюда, как салат с осьминогом и апельсином или салат шерги, где цитрусовые дополняют рис и зелень. Еще в Марокко подают к столу удивительную закуску — засоленные лимоны. Десерты

В финале застолья угощают пахлавой, рулетами макруд, рогаликами кааб-эль-гзаль и другими десертами с орехами, медом и фруктами. Однако главным элементом сладкого стола остается зеленый чай с мятой. Готовят его так: основательно кипятят зеленый чай, добавляют сахар и свежие листочки мяты. Чай наливают тонкой струйкой высоко над стаканом, чтобы получился пенный напиток. В Марокко даже существует поговорка: «Чай без пены — как дом без крыши». И все же, как вы поняли, главное блюдо марокканской кухни — все, что готовят в тажине. Бренд-шеф Nofar Уиллиам Ламберти делится с вами рецептом курицы в тажине. Он здесь. Приятного аппетита!