Вам понадобится:
- персики — 0,5 кг
- творог — 1,5 кг
- яйцо куриное — 4 шт.
- манная крупа — 70 г
- разрыхлитель — 18 г
- сахар — 80 г
- сметана — 40 г
- ванилин — 4 г
Приготовление:
Берем сотейник, выкладываем туда творог и яйца. Тщательно перемешиваем миксером до получения однородной массы, чтобы не было крупинок. После этого добавляем сахар, ванилин и манную крупу, медленно перемешивая до получения однородной массы. После этого добавляем нарезанные персики (можно и другие плотные фрукты или ягоды). Заливаем в форму для запекания. Оставляем на 15 минут. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение часа. После достаем, смазываем сверху сметаной и еще на 15 минут отправляем в духовку.
Фото: ресторан архив