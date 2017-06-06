 

Вам понадобится:

  • персики — 0,5 кг
  • творог — 1,5 кг
  • яйцо куриное — 4 шт.
  • манная крупа — 70 г
  • разрыхлитель — 18 г
  • сахар — 80 г
  • сметана — 40 г
  • ванилин — 4 г

Приготовление: 

Берем сотейник, выкладываем туда творог и яйца. Тщательно перемешиваем миксером до получения однородной массы, чтобы не было крупинок. После этого добавляем сахар, ванилин и манную крупу, медленно перемешивая до получения однородной массы. После этого добавляем нарезанные персики (можно и другие плотные фрукты или ягоды). Заливаем в форму для запекания. Оставляем на 15 минут. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение часа. После достаем, смазываем сверху сметаной и еще на 15 минут отправляем в духовку.

Фото: ресторан архив