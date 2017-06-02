Ингредиенты для теста:

мука пшеничная – 450 г,

вода (молоко) – 250-300 мл,

дрожи сухие быстродействующие – 1 ч. ложка,

сахар – 1 ч. ложка,

соль – 1 щепотка,

масло растительное – 2 ст. ложки.

Ингредиенты для начинки:

сыр сулугуни – 400 г,

сыр имеретинский (или брынза) – 200 г,

молоко – 50 мл,

яйца – 6 шт.,

масло сливочное – 100 г.

Как приготовить хачапури по-аджарски:

В миску просейте муку, добавьте соль, сахар и дрожжи, хорошо перемешайте. Добавьте растительное масло и, подливая понемногу теплую воду, замесите мягкое тесто. Хорошо вымесите тесто, накройте салфеткой и поставьте в теплое место на расстойку. Через 1 час подошедшее тесто обомните и опять оставьте расстояться.

Сыр измельчите на крупной терке, добавьте молоко и вбейте 2 яйца, все хорошо перемешайте. Начинка готова. Подошедшее тесто разделите на четыре равные части. Возьмите одну часть теста и руками разомните ее в лепешку. Из лепешки сформируйте лодочку с бортиками, положите в центр сырную начинку. Переложите лодочки на противень, накройте полотенцем и оставьте подойти на 20-30 минут.

Духовку разогрейте до 200-220 градусов, поставьте противень в духовку и выпекайте хачапури 15-20 минут. Достаньте противень из духовки, аккуратно вбейте в центр каждого хачапури по одному яйцу и положите кусочек сливочного масла. Продолжайте выпекать еще 5-10 минут, яйцо должно запечься. Подавайте хачапури горячими.