Испанская кухня по праву считается одной из лучших в мире, она разнообразна и многолика. Каждый уголок страны — это особый уклад жизни и уникальные рецепты.

Виктор Лобзин Шеф-повар ресторана «Па-Паэлья»

Паэлья — главное блюдо на столе

За час, а то и пару часов до полуденного отдыха, сиесты, у испанцев наступает обед. В испанской семье на столе обязательно будет свежий хлеб, оливковое масло и много овощей. А дальше — в зависимости от региона, вкусов и возможностей: тапас, морепродукты и рыба, мясо и хамон, сыр, оливки, паэлья и, конечно же, сангрия.

Пожалуй, самое известное в России испанское блюдо — паэлья. Ее приготовление — это отдельный ритуал со своими тонкостями, нюансами и секретами. В каждой семье есть свой рецепт паэльи, так что спорить и искать «правильный» можно до бесконечности! Кстати, самой вкусной считается валенсийская паэлья. Будете в этом городе, обязательно попробуйте блюдо и оцените, так ли это.

Но есть и общие правила для приготовления этого блюда — изначально кушанья для бедняков, без которых паэлья будет просто кашей из риса: