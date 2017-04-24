Паэлья — главное блюдо на столе
За час, а то и пару часов до полуденного отдыха, сиесты, у испанцев наступает обед. В испанской семье на столе обязательно будет свежий хлеб, оливковое масло и много овощей. А дальше — в зависимости от региона, вкусов и возможностей: тапас, морепродукты и рыба, мясо и хамон, сыр, оливки, паэлья и, конечно же, сангрия.
Пожалуй, самое известное в России испанское блюдо — паэлья. Ее приготовление — это отдельный ритуал со своими тонкостями, нюансами и секретами. В каждой семье есть свой рецепт паэльи, так что спорить и искать «правильный» можно до бесконечности! Кстати, самой вкусной считается валенсийская паэлья. Будете в этом городе, обязательно попробуйте блюдо и оцените, так ли это.
Но есть и общие правила для приготовления этого блюда — изначально кушанья для бедняков, без которых паэлья будет просто кашей из риса:
- Настоящую испанскую паэлью нельзя представить без soccorat — поджаристой корочки, которая возникает в процессе приготовления. Поэтому не стоит стесняться соскребать ее со дна и стенок паэльеры — металлической сковородки, в которой готовят блюдо. Делайте это с удовольствием, как настоящие испанцы!
- Еще один момент — это набор обязательных специй и трав для паэльи. Шафран, наследие арабов, придает блюду характерный вкус и цвет, в компанию к нему стоит добавить куркуму, розмарин и паприку.
- Ну и, конечно, правильный рис для паэльи — обязательно круглый, лучше всего сорта «Bomba». И помните: рис для этого блюда нельзя промывать!