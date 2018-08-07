logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Вам точно понравится: 7 оригинальных блюд из сезонных овощей и фруктов

Наступило время, когда по рынку можно гулять, как по галереи. Такая красота кругом! Наши постоянные эксперты предлагают вам попробовать что-то из сезонных блюд. А недостающие ингредиенты можно легко найти в магазине.
Дан Мирон,
шеф-повар Margarita Bistro

Огуречный суп на айране

Ингредиенты на 4 порции:

  • огурец 500 г
  • мята 5 г
  • базилик зеленый 5 г
  • лук зеленый 5 г
  • чеснок 1 зубчик
  • кресс-салат 20 г
  • мацони 400 г
  • сметана 150 г
  • масло оливковое 50 г
  • соль 2 г
  • перец черный молотый 2 г
  • перец розовый 5 г

Приготовление:

Очистить огурцы от кожуры. Половину одного натереть на мелкой терке. Нарезать мелко кресс-салат. [Пробить блендером на маленькой скорости](https://www.passion.ru/food/uroki-masterstva/samye-vkusnye-limondy-etogo-leta.htm (важно!!!) огурцы с мятой, базиликом, сметаной и мацони, чтобы масса получилась кремообразной, но не превращалась в пену. Добавить соль и перец по вкусу. Налить в глубокую тарелку, украсить сверху тертым огурцом, кресс-салатом и добавить крупный розовый перец.

Хусус из авокадо с рукколой и помидорами

Вам понадобится:

Ингредиенты (на 4 порции)

  • авокадо 200 г
  • помидоры 200 г
  • руккола 100 г
  • кедровые орехи 100 г
  • оливковое масло 50 мл
  • лимонный фреш 20 мл
  • розовый перец (крупный) 10 г

Для хумуса:

  • нут 250 г
  • паста из кунжута 2 ст.ложки
  • лимон половина
  • оливковое масло 2 ст.ложки
  • очищенный чеснок 1 зубчик
  • 1/2 ч.л.зиры
  • соль, черный и красный перец

Приготовление:

Приготовить классический хумус: нут тщательно промыть, замочить на сутки, периодически меняя воду. Переложить в кастрюлю, залить водой 1 к 3 и варить до полной готовности, пока шкурка не сойдет, в течение 2-3 часов. Слить воду, теплый нут переложить в блендер, добавить авокадо и измельчить, добавляя немного воды, оставшейся от варки нута. Чеснок измельчить, постепенно добавляя его вместе с кунжутной пастой в пасту из нута. Тщательно перемешать и добавить лимонный сок. Хумус охладить. Выложить хумус в глубокую чашу, добавить оливковое масло и украсить мелко нарезанными помидорами, зеленью, кедровыми орешками.

Киноа с артишоками

Вам понадобится:

Ингредиенты на 4 порции:

  • киноа 200 г
  • консервированные артишоки 250 г
  • помидоры 150 г
  • огурцы 80 г
  • финики 100 г
  • кедровые орехи 20 г
  • очищенные семена (любые) 15 г
  • мята 10 г
  • кинза 20 г
  • сок лимона 10 мл
  • оливковое масло 20 мл
  • соль и перец - по вкусу

Приготовление:

Варить киноа в течение 15 минут, затем выложить в сито, процедить и оставить на час. Нарезать артишоки, помидоры (очищенные от кожуры) и огурцы очень мелкими равными кубиками. Нарезать финики без косточек тонкой маленькой соломкой. Выложить киноа, овощи и финики в глубокую чашу, все аккуратно перемешать. Заправить лимонным фрешем, оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу, украсить мелко рубленной зеленью. Выложить сверху листики мяты и зерна граната (по желанию).

Тартар из дыни, лайма и черного перца

Вам пригодится:

Ингредиенты на 4 порции:

  • узбекская дыня (спелая) - 0.5 кг
  • сок лайма - 20 г
  • рисовое вино - 30 г
  • мята (листики) - 10 г
  • черный молотый перец - 5 г
  • смесь перцев шичими - 20 г

Приготовление:

Важно взять очень спелую узбекскую дыню, надрезать вдоль дважды и вырезать дольку. Очистить от кожуры, убрать только семена, оставив совсем мягкую часть. Нарезать крупными кубиками. Приготовить маринад: смешать сок лайма с рисовым вином. Порвать руками листики мяты. Добавить маринад и мяту к дыне, аккуратно перемешать. Посыпать тартар черным молотым перцем и японской смесью шичими.

Шакшука со шпинатом

Вам понадобится:

Ингредиенты на порцию:

  • яйцо куриное 2 шт.
  • сыр фета 50 г
  • шпинат 50 г
  • лук зеленый 20 г
  • перец чили 100 г
  • чеснок 30 г
  • питьевая вода 700 мл
  • оливковое масло 50 г
  • зира 5 г
  • соль 20 г
  • перец 15 г

Приготовление:

Обжарить на оливковом масле мелко порезанные чеснок, затем перец чили и шпинат. Добавить соль, перец и зиру, затем воду и довести до кипения соус, тушить овощи 10-15 минут и снять с плиты. В готовый соус разбить два куриных или три перепелиных яйца (по желанию). Украсить шакшуку мелко нарезанным зеленым луком и сыром фета.

Лимонад из черники и базилика

Вам понадобится:

от шеф-бармена Margarita Bistro Максима Горелика

  • Кордиал Черника - Малина - Базилик (собственного производства) 130 мл.
  • Вода 200 мл.
  • Залить все ингредиенты в Сифон Twist and Sparkl, загазировать и перелить лимонад в бутылку.

Фото: архив ресторана

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
Гид по мороженому: какое лакомство едят в разных странах