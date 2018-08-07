Вам точно понравится: 7 оригинальных блюд из сезонных овощей и фруктов

Вам понадобится:

Ингредиенты (на 4 порции)

авокадо 200 г

помидоры 200 г

руккола 100 г

кедровые орехи 100 г

оливковое масло 50 мл

лимонный фреш 20 мл

розовый перец (крупный) 10 г

Для хумуса:

нут 250 г

паста из кунжута 2 ст.ложки

лимон половина

оливковое масло 2 ст.ложки

очищенный чеснок 1 зубчик

1/2 ч.л.зиры

соль, черный и красный перец

Приготовление:

Приготовить классический хумус: нут тщательно промыть, замочить на сутки, периодически меняя воду. Переложить в кастрюлю, залить водой 1 к 3 и варить до полной готовности, пока шкурка не сойдет, в течение 2-3 часов. Слить воду, теплый нут переложить в блендер, добавить авокадо и измельчить, добавляя немного воды, оставшейся от варки нута. Чеснок измельчить, постепенно добавляя его вместе с кунжутной пастой в пасту из нута. Тщательно перемешать и добавить лимонный сок. Хумус охладить. Выложить хумус в глубокую чашу, добавить оливковое масло и украсить мелко нарезанными помидорами, зеленью, кедровыми орешками.

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