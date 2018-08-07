Вам точно понравится: 7 оригинальных блюд из сезонных овощей и фруктов

Огуречный суп на айране
Ингредиенты на 4 порции:
- огурец 500 г
- мята 5 г
- базилик зеленый 5 г
- лук зеленый 5 г
- чеснок 1 зубчик
- кресс-салат 20 г
- мацони 400 г
- сметана 150 г
- масло оливковое 50 г
- соль 2 г
- перец черный молотый 2 г
- перец розовый 5 г
Приготовление:
Очистить огурцы от кожуры. Половину одного натереть на мелкой терке. Нарезать мелко кресс-салат. [Пробить блендером на маленькой скорости](https://www.passion.ru/food/uroki-masterstva/samye-vkusnye-limondy-etogo-leta.htm (важно!!!) огурцы с мятой, базиликом, сметаной и мацони, чтобы масса получилась кремообразной, но не превращалась в пену. Добавить соль и перец по вкусу. Налить в глубокую тарелку, украсить сверху тертым огурцом, кресс-салатом и добавить крупный розовый перец.
Хусус из авокадо с рукколой и помидорами
Вам понадобится:
Ингредиенты (на 4 порции)
- авокадо 200 г
- помидоры 200 г
- руккола 100 г
- кедровые орехи 100 г
- оливковое масло 50 мл
- лимонный фреш 20 мл
- розовый перец (крупный) 10 г
Для хумуса:
- нут 250 г
- паста из кунжута 2 ст.ложки
- лимон половина
- оливковое масло 2 ст.ложки
- очищенный чеснок 1 зубчик
- 1/2 ч.л.зиры
- соль, черный и красный перец
Приготовление:
Приготовить классический хумус: нут тщательно промыть, замочить на сутки, периодически меняя воду. Переложить в кастрюлю, залить водой 1 к 3 и варить до полной готовности, пока шкурка не сойдет, в течение 2-3 часов. Слить воду, теплый нут переложить в блендер, добавить авокадо и измельчить, добавляя немного воды, оставшейся от варки нута. Чеснок измельчить, постепенно добавляя его вместе с кунжутной пастой в пасту из нута. Тщательно перемешать и добавить лимонный сок. Хумус охладить. Выложить хумус в глубокую чашу, добавить оливковое масло и украсить мелко нарезанными помидорами, зеленью, кедровыми орешками.
Киноа с артишоками
Вам понадобится:
Ингредиенты на 4 порции:
- киноа 200 г
- консервированные артишоки 250 г
- помидоры 150 г
- огурцы 80 г
- финики 100 г
- кедровые орехи 20 г
- очищенные семена (любые) 15 г
- мята 10 г
- кинза 20 г
- сок лимона 10 мл
- оливковое масло 20 мл
- соль и перец - по вкусу
Приготовление:
Варить киноа в течение 15 минут, затем выложить в сито, процедить и оставить на час. Нарезать артишоки, помидоры (очищенные от кожуры) и огурцы очень мелкими равными кубиками. Нарезать финики без косточек тонкой маленькой соломкой. Выложить киноа, овощи и финики в глубокую чашу, все аккуратно перемешать. Заправить лимонным фрешем, оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу, украсить мелко рубленной зеленью. Выложить сверху листики мяты и зерна граната (по желанию).
Тартар из дыни, лайма и черного перца
Вам пригодится:
Ингредиенты на 4 порции:
- узбекская дыня (спелая) - 0.5 кг
- сок лайма - 20 г
- рисовое вино - 30 г
- мята (листики) - 10 г
- черный молотый перец - 5 г
- смесь перцев шичими - 20 г
Приготовление:
Важно взять очень спелую узбекскую дыню, надрезать вдоль дважды и вырезать дольку. Очистить от кожуры, убрать только семена, оставив совсем мягкую часть. Нарезать крупными кубиками. Приготовить маринад: смешать сок лайма с рисовым вином. Порвать руками листики мяты. Добавить маринад и мяту к дыне, аккуратно перемешать. Посыпать тартар черным молотым перцем и японской смесью шичими.
Шакшука со шпинатом
Вам понадобится:
Ингредиенты на порцию:
- яйцо куриное 2 шт.
- сыр фета 50 г
- шпинат 50 г
- лук зеленый 20 г
- перец чили 100 г
- чеснок 30 г
- питьевая вода 700 мл
- оливковое масло 50 г
- зира 5 г
- соль 20 г
- перец 15 г
Приготовление:
Обжарить на оливковом масле мелко порезанные чеснок, затем перец чили и шпинат. Добавить соль, перец и зиру, затем воду и довести до кипения соус, тушить овощи 10-15 минут и снять с плиты. В готовый соус разбить два куриных или три перепелиных яйца (по желанию). Украсить шакшуку мелко нарезанным зеленым луком и сыром фета.
Лимонад из черники и базилика
Вам понадобится:
от шеф-бармена Margarita Bistro Максима Горелика
- Кордиал Черника - Малина - Базилик (собственного производства) 130 мл.
- Вода 200 мл.
- Залить все ингредиенты в Сифон Twist and Sparkl, загазировать и перелить лимонад в бутылку.
Фото: архив ресторана