Освежаемся вкусно! 10 летних лимонадов, которые утолят жажду и взбодрят

Лимонад «Asian» от шеф-бармена ресторана Moregrill Виталия Екименко
Вам понадобится:
- Грейпфрутовый фреш– 50 мл
- Содовая – 100 мл
- Галангал – 400 г
- Сахар – 600 г
- Вода – 400 г
- Лимонная кислота - 8 г
Приготовления основы:
Лимонную кислотупробить с сахаром и водой в блендере. Галангал нарезать и добавить. Все готовить в сувиде 3 часа при 60 градусах. По готовности бробить в блендере и процедить. По приготовлению взять 50 мл получившейся основы и соединить с 100 мл минеральной воды и 50 мл грейпфрутового фреша.
Украсить листком мяты.
Лимонад «Киви-огурец» от шеф-повара ресторана Brasserie Мост
Вам понадобится:
- Киви – 60 гр
- Содовая – 150 гр
- Сок лимона – 10 гр
- Сироп – 30 гр
- Огурец свежий – 60 гр
Приготовление:
Киви очищаем от кожуры и делаем из него пюре. Добавляем лимонный фреш и сироп – взбиваем венчиком. Огурец режем на слайсы и выкладываем в высокий стакан, туда же выкладываем пюре и заливаем содовой. Перемешиваем. При подаче украшаем мятой и добавляем лед по желанию.
Лавандовый лимонад от бар-менеджера кафе «Дружба» Натальи Манжиной
Вам понадобится:
- Сироп лаванды 40 мл
- Сок лайма 20 мл
- Содовая 120 мл
- Сушеная лаванда 2-3 веточки
- Лед 3 шт
Приготовление:
Все ингредиенты для лимонада залить в емкость и перемешать барной ложкой. Добавить льда и украсить сушеной лавандой.
Лимонад «Манго-маракуйя» от бармена ресторана «Турандот» Артема Гучкова
Вам понадобится:
- Пюре манго 40 г
- Пюре маракуйи 40 г
- Сахарный сироп 20 мл
- Содовая 150 мл
- Лед
Приготовление:
В бокал со льдом налить все ингредиенты, перемешать барной ложкой. Украсить дольками манго и половину маракуйи.