Освежаемся вкусно! 10 летних лимонадов, которые утолят жажду и взбодрят

Вряд ли кто-то будет спорить, что лимонад – самый летний напиток, который не только отлично освежает, но и заряжает энергией на долгое время. Вот только выбирать нужно не магазинный продукт, а приготовленный собственноручно! Делимся оригинальными рецептами от ведущих шеф-поваров Москвы.