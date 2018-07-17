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Освежаемся вкусно! 10 летних лимонадов, которые утолят жажду и взбодрят

Вряд ли кто-то будет спорить, что лимонад – самый летний напиток, который не только отлично освежает, но и заряжает энергией на долгое время. Вот только выбирать нужно не магазинный продукт, а приготовленный собственноручно! Делимся оригинальными рецептами от ведущих шеф-поваров Москвы.

Лимонад «Asian» от шеф-бармена ресторана Moregrill Виталия Екименко

Вам понадобится:

  • Грейпфрутовый фреш– 50 мл
  • Содовая – 100 мл
  • Галангал – 400 г
  • Сахар – 600 г
  • Вода – 400 г
  • Лимонная кислота - 8 г

Приготовления основы:

Лимонную кислотупробить с сахаром и водой в блендере. Галангал нарезать и добавить. Все готовить в сувиде 3 часа при 60 градусах. По готовности бробить в блендере и процедить. По приготовлению взять 50 мл получившейся основы и соединить с 100 мл минеральной воды и 50 мл грейпфрутового фреша.

Украсить листком мяты.

Лимонад «Киви-огурец» от шеф-повара ресторана Brasserie Мост

Вам понадобится:

  • Киви – 60 гр
  • Содовая – 150 гр
  • Сок лимона – 10 гр
  • Сироп – 30 гр
  • Огурец свежий – 60 гр

Приготовление:

Киви очищаем от кожуры и делаем из него пюре. Добавляем лимонный фреш и сироп – взбиваем венчиком. Огурец режем на слайсы и выкладываем в высокий стакан, туда же выкладываем пюре и заливаем содовой. Перемешиваем. При подаче украшаем мятой и добавляем лед по желанию.

Лавандовый лимонад от бар-менеджера кафе «Дружба» Натальи Манжиной

Вам понадобится:

  • Сироп лаванды 40 мл
  • Сок лайма 20 мл
  • Содовая 120 мл
  • Сушеная лаванда 2-3 веточки
  • Лед 3 шт

Приготовление:

Все ингредиенты для лимонада залить в емкость и перемешать барной ложкой. Добавить льда и украсить сушеной лавандой.

Лимонад «Манго-маракуйя» от бармена ресторана «Турандот» Артема Гучкова

Вам понадобится:

  • Пюре манго 40 г
  • Пюре маракуйи 40 г
  • Сахарный сироп 20 мл
  • Содовая 150 мл
  • Лед

Приготовление:

В бокал со льдом налить все ингредиенты, перемешать барной ложкой. Украсить дольками манго и половину маракуйи.

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