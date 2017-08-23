Соус — одно из самых важных изобретений в кулинарии. Слово «sauce» скромно переводится с французского как «приправа», «подливка», но на самом деле именно соус определяет финальный вкус блюда. В умелых руках даже обычный майонез превращается в настоящее секретное оружие, способное преобразить любой рецепт. Но изначально назначение соуса было самым простым — смягчить жесткое мясо, довести блюдо до готовности и даже замаскировать не самый лучший вкус продуктов. Дипы — соусы для обмакивания пищи, о них и пойдет речь.

Марк Стаценко, бренд-шеф

Первый соус в истории изобрели в Китае в эпоху Чжоу, примерно за тысячу лет до нашей эры, изначально он представлял собой густую пасту. Знаменитый соевый соус появился в XI веке и определил разделение китайской и японской кухни: в Японии древний соус в виде пасты (мисо) до сих пор используют, а Китай практически полностью перешел на жидкий соевый. Первый соус на территории Европы появился в Древнем Риме. Гарум получали в результате ферментации рыбной крови и требухи с вином и оливковым маслом. Эта взрывная смесь по вкусу отдаленно напоминала современный устричный соус и вызвала настоящую зависимость у римлян — амфора гарума была практически в каждом доме, а в некоторых регионах он полностью заменял соль. Без гарума нельзя было представить ни одно блюдо — его добавляли даже в десерты и производили в промышленных масштабах в римских провинциях в Португалии, Испании и Крыму. Привычные нам соусы с загустителями появились в XVII веке во Франции, а в XVIII веке знаменитый шеф-повар Мари-Антуан Карем изобрел так называемые материнские соусы. Еще один звездный кулинар Огюст Эскофье довел их до совершенства, он же вывел формулу идеального соуса — «вовсе не хороший вкус, а универсальность». Недаром пять материнских соусов стали основой практически всех современных — от айоли до провансаля.

В ХХ веке от главного «соусного дерева» отошла новая ветвь — дипы. Этот особый вид приправы официально закрепил привычку обмакивать еду в тарелку с подливкой («dip» — «макать»). И если раньше это считалось плохим тоном, то в ХХ веке в США диппинг превратился в модный тренд. Демократичные дипы изобрели в разгар Великой депрессии, когда многим сравнительно богатым семьям пришлось отказаться от прислуги, а готовить сложные блюда стало некому и не на что. В то время появились демократичные дип-вечеринки с легкими закусками в виде сырых овощей в паре с новинкой — соусами для обмакивания еды. Тогда же возник главный американский дип-соус, так называемый калифорнийский дип на основе сыра филадельфия, тонко нарезанного лука и сливок. Существует огромное количество дипов, список постоянно растет. Самые популярные — это фондю, гуакамоле, сальса, хумус, соус тартар, кетчуп, горчица и чатни. Еще один подвид соусов — спреды. Это густые соусы в виде пасты, которые намазывают специальным ножом на хлеб или крекеры (паштеты и масло с приправами, которые часто подают в ресторане во время ожидания заказа). А некоторые соусы, например, фондю, даже превратились в отдельные блюда. Предлагаем вам два рецепта от бренд-шефа Марка Стаценко (@shef_mark).

Хумус

Хумус — один из самых универсальных соусов в мире. Его можно легко использовать и как дип, и как спред, намазывая на хлеб или лаваш. Хумус прекрасно сочетается с овощами, лепешками и мясом. А иногда он может стать отличным вариантом для легкого перекуса как вполне самостоятельное блюдо. Вам понадобится: вареный нут — 150 г

лук-шалот — 1 перо

чеснок — 1 зубчик

тахини — 20 г

оливковое масло — 5 мл

кунжутное масло — 5 мл

микс специй: кайенский перец, молотая корица, мускатный орех, куркума, молотый кардамон, копченая паприка

вода — 30 мл Приготовление: Нут замочить на несколько часов, отварить до мягкости. Смешать нут с пряностями, луком, чесноком. Добувить масла и взбить все в блендере. Тапенада