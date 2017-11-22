Рецепт салата от онлайн-супермаркета «ФрешБрокколи».

Подготовка: 30 минут, время приготовления: 10 минут

Вам понадобится:

(на 2 порции)

Киноа — 100 г

Авокадо — 1 шт.

Сладкое красное яблоко — 1 шт.

Миндаль — 80 г

Смесь салатов — 150 г

Лимон — ½ шт.

Оливковое масло — 50 мл

Соль — 1 щепотка

Мед — 1 ч. л.

Мандарин — 1 шт.

Семена мака — по вкусу

Приготовление:

Промойте, отварите и остудите киноа. Очистите от кожуры и освободите от косточки авокадо, нарежьте длинными полосками. Мелко нарежьте яблоко. Обжарьте миндаль и порубите половину орехов. Возьмите смесь салатов, промойте, обсушите, крупно порвите руками и выложите на тарелку. Сверху выложите яблоки, орехи и авокадо. Смешайте сок лимона, оливковое масло, соль и мед и заправьте этим соусом салат. Украсьте дольками мандарина и посыпьте маком.