Салат с киноа и миндалем
Рецепт салата от онлайн-супермаркета «ФрешБрокколи».
Подготовка: 30 минут, время приготовления: 10 минут
Вам понадобится:
(на 2 порции)
- Киноа — 100 г
- Авокадо — 1 шт.
- Сладкое красное яблоко — 1 шт.
- Миндаль — 80 г
- Смесь салатов — 150 г
- Лимон — ½ шт.
- Оливковое масло — 50 мл
- Соль — 1 щепотка
- Мед — 1 ч. л.
- Мандарин — 1 шт.
- Семена мака — по вкусу
Приготовление:
Промойте, отварите и остудите киноа. Очистите от кожуры и освободите от косточки авокадо, нарежьте длинными полосками. Мелко нарежьте яблоко. Обжарьте миндаль и порубите половину орехов. Возьмите смесь салатов, промойте, обсушите, крупно порвите руками и выложите на тарелку. Сверху выложите яблоки, орехи и авокадо. Смешайте сок лимона, оливковое масло, соль и мед и заправьте этим соусом салат. Украсьте дольками мандарина и посыпьте маком.
Фото: архив «ФрешБрокколи»