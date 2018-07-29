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Продукт недели: дыня

К дыне невозможно относиться равнодушно. Хотя бы потому, что косточки в ней вытаскиваются "на раз" и можно наслаждаться медовой мякотью плода. Рассказываем о пользе дыни и о том, что можно из нее приготовить.

5 интересных фактов

  1. Существует легенда: король Франции Генрих VI плотно поужинал и съел напоследок дыню. И ему, естестственно, стало плохо.Так над дыней состоялся суд. Легенда могла быть правдой, но, скорее это - поучительная история. Дело в том, что дыню следует употреблять, как отдельный прием пищи и не совмещать с другими продуктами, а в особенности не запивать алкогольными напитками.
  2. Дыня рекомендуется при восстановлении после операций, при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, болезнях почек и печени, успокаивает нервную систстему, потому ее олезно есть на ночь - очент помогает от бессоницы.
  3. Дыню нельзя есть тем, кто худеет? Доля правды в этом есть: дыня – продукт очень сладкий, содержащий много сахара, так что при поедании дыни расщепление жира приостанавливается, а при переедании дыни – лишние углеводы могут и способствовать накоплению жира.
  4. Плод с давних времен известен в качестве восстанавливающего средства при истощении. А все благодаря легкоусвояемым углеводам, сахару, витаминам и микроэлементам, содержащимся в плоде. Кстати, в дыне витамина С больше, чем в апельсине.
  5. Дыню полезно употреблять при заболеваниях почек и печени, при атеросклерозе, гипертонии, для повышения уровня гемоглобина в крови и регуляции работы ЖКТ, для очищения организма от токсинов.

Салат с дыней

Вам понадобится:

(На шесть порций)

Время приготовления: 10-20 мин.

  • Дыня — ¼ шт. (тыква)
  • Руккола — 30 г
  • Сыровяленая грудка индейки — 200 г
  • Сыр мини-моцарелла — 8-10 шариков
  • Оливковое масло — по вкусу
  • Бальзамический уксус — по вкусу

Приготовление:

Очистите дыню от кожуры и семян и нарежьте небольшими кубиками. Соедините дыню с листьями рукколы и кусочками грудки индейки. Смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом в пропорции 2:1 и заправьте салат. Сверху выложите шарики моцареллы.

Фото: Shutterstock

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