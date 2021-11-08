Продукт недели: свекла

Свекла известна очень давно. Но отношение к ней у разных народов было противоречивое. Например, древние римляне воспринимали этот корнеплод как мощный афродизиак, а древние персы рассматривали как символ ссор и раздора, потому старались обходить его стороной. В то же время знаменитый лекарь Гиппократ считал этот продукт незаменимым против некоторых болезней.

Мы привыкли, что корнеплоды свеклы — не крупные и не мелкие, однако вопреки этому убеждению некоторые сорта достигают внушительных размеров и веса до 10-12 килограммов (а иногда и больше). Самый крупный экземпляр был выращен в 2001 году — его масса составляла больше 23 кило.

Появлением сахарной свеклы мы обязаны императору Наполеону. Именно он приказал селекционерам вывести такой сорт, чтобы не закупать импортный сахар, который был крайне дорогим. В настоящее время культивируется порядка 70 сортов этого корнеплода.

На территорию Руси свекла попала из Византии еще в Х веке. И она сразу очень полюбилась нашим предкам. Причем использовали ее не только в кулинарии, но и в качестве румян. Не верите? Вспомните сказку «Морозко» и героиню Инны Чуриковой, которой маменька натирала щеки именно этим корнеплодом.