Продукт недели: свекла

Продукт недели: свеклаРассказываем о пользе сезонных продуктов.
5 интересных фактов о свекле
Свекла известна очень давно. Но отношение к ней у разных народов было противоречивое. Например, древние римляне воспринимали этот корнеплод как мощный афродизиак, а древние персы рассматривали как символ ссор и раздора, потому старались обходить его стороной. В то же время знаменитый лекарь Гиппократ считал этот продукт незаменимым против некоторых болезней.
Мы привыкли, что корнеплоды свеклы — не крупные и не мелкие, однако вопреки этому убеждению некоторые сорта достигают внушительных размеров и веса до 10-12 килограммов (а иногда и больше). Самый крупный экземпляр был выращен в 2001 году — его масса составляла больше 23 кило.
Появлением сахарной свеклы мы обязаны императору Наполеону. Именно он приказал селекционерам вывести такой сорт, чтобы не закупать импортный сахар, который был крайне дорогим. В настоящее время культивируется порядка 70 сортов этого корнеплода.
На территорию Руси свекла попала из Византии еще в Х веке. И она сразу очень полюбилась нашим предкам. Причем использовали ее не только в кулинарии, но и в качестве румян. Не верите? Вспомните сказку «Морозко» и героиню Инны Чуриковой, которой маменька натирала щеки именно этим корнеплодом.
Помимо большого количества сахара в свекле содержится еще и масса полезных витаминов и микроэлементов, в том числе и витамины В6 и В9, железо, магний и калий. А уж для улучшения работы кишечника она и вовсе незаменима.
Борщ литовский
Рецепт от Романа Рэдмана, ведущего программы «Обед в 4 руки» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 500 г свеклы
- 500 г картофеля
- 1 л кефира максимальной жирности
- 200 г свежих огурцов
- 2 яйца
- 100 г зеленого лука
- 20 г сметаны
- 50 г укропа
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите свеклу, почистите и нарежьте тонкой соломкой. Залейте кефиром и перемешайте. Дайте этому раствору 2-3 часа постоять в холодильнике.
Шаг 2. Почистите картофель, нарежьте крупными кубиками и отправьте в духовку запекаться при температуре 180 градусов до готовности.
Шаг 3. Натрите на крупной терке свежий огурец, тонко нарубите укроп и зеленый лук. Отварите яйца и нарежьте четвертинками.
Шаг 4. В глубокую тарелку выложите огурец, сметану, яйца, залейте борщом. Сверху добавьте нарубленную зелень и посыпьте перцем.
Фото: архив пресс-служб, pixabay