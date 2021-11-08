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Продукт недели: свекла

Рассказываем о пользе сезонных продуктов.
В России принято считать свеклу чуть ли не традиционным корнеплодом, однако впервые ее обнаружили и стали употреблять в пищу в Индии. И оттуда она уже и распространилась по всему миру. Этот продукт исключительно полезный, очень питательный и доступный. И раз уж настал период, когда на ура идут наваристые супы, мы решили именно свеклу назначить продуктом недели, ведь нет горячего лучше, чем борщ (рецепт этого блюда вас ждет в конце статьи).
Продукт недели: свекла

5 интересных фактов о свекле

  1. Свекла известна очень давно. Но отношение к ней у разных народов было противоречивое. Например, древние римляне воспринимали этот корнеплод как мощный афродизиак, а древние персы рассматривали как символ ссор и раздора, потому старались обходить его стороной. В то же время знаменитый лекарь Гиппократ считал этот продукт незаменимым против некоторых болезней.

  2. Мы привыкли, что корнеплоды свеклы — не крупные и не мелкие, однако вопреки этому убеждению некоторые сорта достигают внушительных размеров и веса до 10-12 килограммов (а иногда и больше). Самый крупный экземпляр был выращен в 2001 году — его масса составляла больше 23 кило.

  3. Появлением сахарной свеклы мы обязаны императору Наполеону. Именно он приказал селекционерам вывести такой сорт, чтобы не закупать импортный сахар, который был крайне дорогим. В настоящее время культивируется порядка 70 сортов этого корнеплода.

  4. На территорию Руси свекла попала из Византии еще в Х веке. И она сразу очень полюбилась нашим предкам. Причем использовали ее не только в кулинарии, но и в качестве румян. Не верите? Вспомните сказку «Морозко» и героиню Инны Чуриковой, которой маменька натирала щеки именно этим корнеплодом.

  5. Помимо большого количества сахара в свекле содержится еще и масса полезных витаминов и микроэлементов, в том числе и витамины В6 и В9, железо, магний и калий. А уж для улучшения работы кишечника она и вовсе незаменима.

Борщ литовский

Рецепт от Романа Рэдмана, ведущего программы «Обед в 4 руки» на телеканале «Кухня ТВ»

Продукт недели: свекла

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 500 г свеклы
  • 500 г картофеля
  • 1 л кефира максимальной жирности
  • 200 г свежих огурцов
  • 2 яйца
  • 100 г зеленого лука
  • 20 г сметаны
  • 50 г укропа

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите свеклу, почистите и нарежьте тонкой соломкой. Залейте кефиром и перемешайте. Дайте этому раствору 2-3 часа постоять в холодильнике.

Шаг 2. Почистите картофель, нарежьте крупными кубиками и отправьте в духовку запекаться при температуре 180 градусов до готовности.

Шаг 3. Натрите на крупной терке свежий огурец, тонко нарубите укроп и зеленый лук. Отварите яйца и нарежьте четвертинками.

Шаг 4. В глубокую тарелку выложите огурец, сметану, яйца, залейте борщом. Сверху добавьте нарубленную зелень и посыпьте перцем.

Фото: архив пресс-служб, pixabay