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Продукт недели: кефир

О том, что кефир поистине чудо-напиток, знают абсолютно все, кто хотя бы раз его пробовал: он и пищеварение улучшает, и работу желудочно-кишечного тракта нормализует, и похудеть помогает. Но всем ли он полезен? Где его придумали? Редакция Passion.ru решила рассказать вам о хорошем кефире побольше, чтобы вы точно знали, что именно пьете.

5 интересных фактов о кефире

  • Уверены, вы не знаете, что кефир – напиток, который придумали на Кавказе. Его рецепт, а точнее закваску в виде горошин, бережно передавали из поколения в поколение. Массово в России кефир начали производить только тогда, когда молокозаводчики то ли хитростью, то ли деньгами, то ли посулами выманили заветные горошины у кавказцев.
  • Основу микрофлоры кефирной закваски составляют всего несколько микроорганизмов. Казалось бы, все просто, однако ученые даже в оснащенных по последнему слову техники лабораториях не могут вывести этот кефирный грибок искусственно.
  • В кефире содержится целая армия полезных бактерий, витаминов (в частности, кальций, В12, В1) и аминокислот, а также белок и биотин, которые оказывают мощное оздоравливающее воздействие на микрофлору кишечника, укрепляют иммунитет, успокаивают нервы и стабилизируют сон.
  • Несмотря на отличный химический состав, кефир – продукт довольно кислый и раздражающий слизистую, и полезен он далеко не всем. Напиток запрещен к употреблению при язвенной болезни желудка, гастрите, панкреатите и проблемах в работе двенадцатиперстной кишки. Также он не рекомендован людям с повышенной кислотностью желудочного сока.
  • Чем больше, тем лучше – это не про количество кефира, которое стоит выпивать в день. Рекомендованная суточная норма – не более 200-400 мл. Также не стоит забывать, что в процессе созревания кефира в нем накапливаются спирт и углекислота, потому сразу после употребления этого напитка не стоит садиться за руль – подождите пару часов.

Смузи из кефира, киви и банана

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 500 мл кефира
  • 3 банана
  • 3 киви

Как приготовить:

Шаг 1. Банан и киви очистите и нарежьте мелкими кусочками.

Шаг 2. Поместите фрукты в чашу блендера и залейте кефиром. Пробейте до однородности и появления пышной пены. Это займет у вас не больше 2 минут.

Шаг 3. Разлейте смузи по стаканам и украсьте очищенным и нарезанным дольками киви.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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