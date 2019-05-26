Продукт недели: кефир

5 интересных фактов о кефире
- Уверены, вы не знаете, что кефир – напиток, который придумали на Кавказе. Его рецепт, а точнее закваску в виде горошин, бережно передавали из поколения в поколение. Массово в России кефир начали производить только тогда, когда молокозаводчики то ли хитростью, то ли деньгами, то ли посулами выманили заветные горошины у кавказцев.
- Основу микрофлоры кефирной закваски составляют всего несколько микроорганизмов. Казалось бы, все просто, однако ученые даже в оснащенных по последнему слову техники лабораториях не могут вывести этот кефирный грибок искусственно.
- В кефире содержится целая армия полезных бактерий, витаминов (в частности, кальций, В12, В1) и аминокислот, а также белок и биотин, которые оказывают мощное оздоравливающее воздействие на микрофлору кишечника, укрепляют иммунитет, успокаивают нервы и стабилизируют сон.
- Несмотря на отличный химический состав, кефир – продукт довольно кислый и раздражающий слизистую, и полезен он далеко не всем. Напиток запрещен к употреблению при язвенной болезни желудка, гастрите, панкреатите и проблемах в работе двенадцатиперстной кишки. Также он не рекомендован людям с повышенной кислотностью желудочного сока.
- Чем больше, тем лучше – это не про количество кефира, которое стоит выпивать в день. Рекомендованная суточная норма – не более 200-400 мл. Также не стоит забывать, что в процессе созревания кефира в нем накапливаются спирт и углекислота, потому сразу после употребления этого напитка не стоит садиться за руль – подождите пару часов.
Смузи из кефира, киви и банана
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 500 мл кефира
- 3 банана
- 3 киви
Как приготовить:
Шаг 1. Банан и киви очистите и нарежьте мелкими кусочками.
Шаг 2. Поместите фрукты в чашу блендера и залейте кефиром. Пробейте до однородности и появления пышной пены. Это займет у вас не больше 2 минут.
Шаг 3. Разлейте смузи по стаканам и украсьте очищенным и нарезанным дольками киви.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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