Продукт недели: кефир

Что нужно:

500 мл кефира

3 банана

3 киви

Как приготовить:

Шаг 1. Банан и киви очистите и нарежьте мелкими кусочками.

Шаг 2. Поместите фрукты в чашу блендера и залейте кефиром. Пробейте до однородности и появления пышной пены. Это займет у вас не больше 2 минут.

Шаг 3. Разлейте смузи по стаканам и украсьте очищенным и нарезанным дольками киви.

Живите и ешьте со вкусом!