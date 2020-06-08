Продукт недели: сметана
5 интересных фактов о сметане
Сметана – продукт исконно славянский и с многовековой историей. Его изобрели еще в Древней Руси и изготавливали путем «сметания» сливок с поверхности скисшего молока, а затем давали скиснуть и им. Сегодня же процесс изготовления этого продукта происходит не при помощи выделения сливок, а сепарированием. Этот метод помогает выделить из молока высокожирные сливки, в которые потом добавляются специальные бактерии, которые их сквашивают и делают кислыми.
Многие столетия сметану можно было попробовать исключительно на территории Российской империи. Мировое сообщество смогло полакомиться ею только после в конце XIX века, когда началась первая волна эмиграции. Однако очень любят этот продукт не только выходцы из нашей страны, но и европейцы. Особенно в чести сметана у британцев и финнов, которые называют ее «русскими сливками».
Жирность сметаны может варьироваться от 10% до 58%, однако в магазинах чаще всего встречается соус с жирностью 10-35%. А вот обезжиренный вариант этого продукта – маркетинговый ход и диетологический миф. Все, на чем процентное соотношение ниже 10%, сметаной уже не является – это лишь сметанный продукт.
Сметана – продукт хоть и жирный, но очень полезный. В ней содержатся витамины А, Е, С, группы В, кальций, органические кислоты и другие микроэлементы, белок. Она благотворно сказывается на состоянии костей, улучшает пищеварение. Этот продукт – отличное средство для профилактики атеросклероза. Но самое главное – сметана улучшает состояние микрофлоры кишечника (ну и, стимулирует умственную деятельность).
Сметана улучшает гормональный фон. У мужчин она повышает уровень тестостерона, у женщин – уровень эстрогена. Так что ее можно назвать продуктом-афродизиаком. Однако злоупотреблять этим продуктом не стоит – это может привести к появлению лишнего веса.
«Летние» вареники с черешней и сметаной
Фото: depositphotos
Что нужно:
Для теста:
- 1 яйцо
- 1 ч. л. растительного масла
- 1 ч. л. без горки соли
- 2 стакана муки
- ½ стакана холодной воды
Для начинки:
- 400 г черешни без косточек
Для подачи:
- Сметана
- Фруктовый сироп
- Сахар
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте тесто. Воду взбейте с яйцом до появления пены, добавьте соль и перемешайте. Муку просейте и сделайте в ней углубление, в которое аккуратно влейте яично-водную смесь. Замесите крутое тесто. Когда тесто будет практически готово, добавьте растительное масло и еще раз вымесите. Затем слегка присыпьте мукой и уберите на 20-30 минут в теплое место, накрыв полотенцем, чтобы тесто отдохнуло и насытилось кислородом.
Шаг 2. Подготовьте начинку. Черешню помойте и просушите бумажным полотенцем, извлеките косточки. При желании половинки ягод присыпьте сахаром, но это необязательно.
Шаг 3. Тесто тонко раскатайте, вырежьте кружки желаемого размера, на каждый из них выложите чайную ложку ягод, соедините края вареников и присыпьте их мукой.
Шаг 4. Кипящую воду слегка посолите, опустите в нее вареники и варите их, пока не всплывут. Подавайте горячими со сметаной и фруктовым сиропом. При желании можете немного посыпать сахаром.
Фото: depositphotos
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