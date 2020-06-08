Продукт недели: сметана

Что нужно:

Для теста:

1 яйцо

1 ч. л. растительного масла

1 ч. л. без горки соли

2 стакана муки

½ стакана холодной воды

Для начинки:

400 г черешни без косточек

Для подачи:

Сметана

Фруктовый сироп

Сахар

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте тесто. Воду взбейте с яйцом до появления пены, добавьте соль и перемешайте. Муку просейте и сделайте в ней углубление, в которое аккуратно влейте яично-водную смесь. Замесите крутое тесто. Когда тесто будет практически готово, добавьте растительное масло и еще раз вымесите. Затем слегка присыпьте мукой и уберите на 20-30 минут в теплое место, накрыв полотенцем, чтобы тесто отдохнуло и насытилось кислородом.

Шаг 2. Подготовьте начинку. Черешню помойте и просушите бумажным полотенцем, извлеките косточки. При желании половинки ягод присыпьте сахаром, но это необязательно.

Шаг 3. Тесто тонко раскатайте, вырежьте кружки желаемого размера, на каждый из них выложите чайную ложку ягод, соедините края вареников и присыпьте их мукой.

Шаг 4. Кипящую воду слегка посолите, опустите в нее вареники и варите их, пока не всплывут. Подавайте горячими со сметаной и фруктовым сиропом. При желании можете немного посыпать сахаром.