Все ли витамины одинаково полезны и с чего начать их прием осенью

Как проявляется нехватка витаминов

Единственный витамин, которого обычному человеку может не хватать осенью, 一 это витамин C, так как он не накапливается. Он нужен не всем, например, те, кто регулярно ест цитрусовые и зелень, получают его в естественной форме. Тем же, в чьем рационе нет натуральных источников этого витамина, будет полезно пить его согласно инструкции. Остальные витамины осенью, скорее всего, еще в достатке. За лето организм должен был накопить полезные микроэлементы из свежих фруктов, овощей, ягод плюс набраться витамина D.

Недостаток витаминов может проявляться по-разному, зависит от конкретной группы. Нехватка витамина D выражается в повышенной утомляемости и сниженном настроении. Снижение работоспособности и тошнота может сигнализировать о недостатке витамина B1. Гиповитаминоз может наблюдаться у людей, увлекающихся диетами.

Слабость и покалывание в конечностях 一 признаки недостатка витамина B12. Особое внимание на этот микроэлемент стоит обратить людям старше 50 лет (с возрастом он всасывается хуже) и вегетарианцам 一 чаще всего он встречается в пище животного происхождения.

Недостаток витамина B6 имеет более специфические проявления: кожная сыпь, трещины на губах и болезненный на вид язык. Дефицит этого витамина относительно редок, с ним могут столкнуться люди с заболеваниями печени и почек, аутоиммунными заболеваниями и беременные женщины.

Анемия, чувство тревоги и проблемы с ЖКТ могут говорить о недостатке витамина B9.

Ухудшение зрения, мышечная слабость и сбои менструального цикла 一 возможные признаки нехватки витамина E.

Характерным признаком пониженных показателей содержания витамина A является ослабление сумеречного зрения. Также гиповитаминозу сопутствует ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.

Недостаток витамина С выражается в общем снижении иммунитета.