Все ли витамины одинаково полезны и с чего начать их прием осенью
Какие бывают витамины и к чему приводит передозировка
В одном из предыдущих материалов на тему мы рассказывали, что существуют натуральные, сырые витамины (RAW), которые легче усваиваются организмом. Синтетические витамины отличаются более доступной ценой, однако и пользы от них меньше: химический состав их компонентов практически не связывается с органикой организма, они плохо усваиваются. А еще спустя месяц употребления синтезированных витаминных комплексов организм практически теряет способность усваивать витамины из пищи.
Мы часто слышим о том, как важно устранить нехватку витаминов, забывая об опасности гипервитаминоза. Например, передозировка витамина В1 может стать причиной анафилактического шока, В3 — привести к болям в мышцах и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, переизбыток В6 приводит к спутанности сознания и повышенной кислотности желудочного секрета, D — аритмии, почечной недостаточности, гипертензии. Чрезмерное количество витамина A способно обернуться тошнотой, рвотой, светобоязнью, мышечно-суставными болями.
Если вы решили подкормить организм витаминами, стоит для начала обратиться к эндокринологу. Вероятнее всего, он попросит вас сдать биохимический анализ крови, тесты на витаминный статус и содержание микроэлементов в организме. И уже отталкиваясь от показателей веса, пола и возраста, подберет правильный витаминный комплекс.
Кирилл Ювченко,
Медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+
Как проявляется нехватка витаминов
Единственный витамин, которого обычному человеку может не хватать осенью, 一 это витамин C, так как он не накапливается. Он нужен не всем, например, те, кто регулярно ест цитрусовые и зелень, получают его в естественной форме. Тем же, в чьем рационе нет натуральных источников этого витамина, будет полезно пить его согласно инструкции. Остальные витамины осенью, скорее всего, еще в достатке. За лето организм должен был накопить полезные микроэлементы из свежих фруктов, овощей, ягод плюс набраться витамина D.
Недостаток витаминов может проявляться по-разному, зависит от конкретной группы. Нехватка витамина D выражается в повышенной утомляемости и сниженном настроении. Снижение работоспособности и тошнота может сигнализировать о недостатке витамина B1. Гиповитаминоз может наблюдаться у людей, увлекающихся диетами.
Слабость и покалывание в конечностях 一 признаки недостатка витамина B12. Особое внимание на этот микроэлемент стоит обратить людям старше 50 лет (с возрастом он всасывается хуже) и вегетарианцам 一 чаще всего он встречается в пище животного происхождения.
Недостаток витамина B6 имеет более специфические проявления: кожная сыпь, трещины на губах и болезненный на вид язык. Дефицит этого витамина относительно редок, с ним могут столкнуться люди с заболеваниями печени и почек, аутоиммунными заболеваниями и беременные женщины.
Анемия, чувство тревоги и проблемы с ЖКТ могут говорить о недостатке витамина B9.
Ухудшение зрения, мышечная слабость и сбои менструального цикла 一 возможные признаки нехватки витамина E.
Характерным признаком пониженных показателей содержания витамина A является ослабление сумеречного зрения. Также гиповитаминозу сопутствует ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.
Недостаток витамина С выражается в общем снижении иммунитета.
Фото: Pexels.com
Когда сдавать анализы
Не стоит пить комплексы из аптеки до визита к врачу. Симптомы недостатка одних легко спутать с признаками недостатка других, особенно если они относятся к одной группе. Кроме того, признаки гиповитаминоза схожи с недостатком минералов и проявлением различных заболеваний. Если вы все же твердо намерены пропить курс витаминов, то рекомендую предварительно пройти комплексное обследование и выяснить, чего именно вам не хватает. Важно сделать это за две недели до начала курса, иначе результаты анализов будут искаженные. После окончания приема витаминов можно также пройти повторное исследование и выяснить, как они усвоились. Тоже спустя две недели после окончания курса.
Фото: Pexels.com
В целом сбалансированная диета с достаточным содержанием свежих овощей, зелени, фруктов, злаков и продуктов животного происхождения способствует получению организмом всех витаминов. Люди, ведущие здоровый образ жизни, редко сталкиваются с гиповитаминозом осенью. Не забывайте заниматься спортом и ежегодно проходить чекапы, и вы будете хорошо себя чувствовать вне зависимости от сезона.
Добавлю, что принимать синтетические витамины (в таблетках) имеет смысл тем, кто придерживается специфической диеты, например вегетарианской, либо ввиду климатических условий не получает в полной мере витамина D.
_Фото: pexels.com