Продукт недели: репчатый лук

В Древнем Египте лук был настолько важным продуктом, что ему даже поклонялись и верили, что его сферическая форма – это символ вечной жизни. Именно по этой причине этот продукт клали в гробницы фараонов и рисовали его на стенах пирамид. А в Средние века лук использовали вместо денег. Им в Европе расплачивались за аренду жилья, покупку предметов первой необходимости и даже могли преподнести в качестве подарка на свадьбу или большой праздник.

Пожалуй, лук, чеснок, лимон и имбирь – мощнейшие помощники в профилактике вирусных и простудных заболеваний. Ученые заметили, что люди, ежегодно выращивающие этот продукт в теплицах, на грядках или подоконниках, даже в сезон сильнейшей эпидемии гриппа практически никогда им не болеют. За это надо благодарить фитонциды – летучие вещества, обладающие свойствами природных антибиотиков и антисептиков. Ну и, витамина С в луке весьма немало, а он, как известно, лучший друг нашего иммунитета (а еще в нем есть витамины группы В и витамин А). Кроме того, этот овощ улучшает кровообращение и ускоряет заживление мелких травм, порезов и царапин.

Вы удивитесь, но репчатый лук полезен не только для иммунитета. Он еще и улучшает работу мозга – доказано японскими и французскими учеными! За это чудодейственное свойство надо благодарить активные соединения серы, которых в этом пряном овоще в избытке. Они проникают в ткани мозга и оказывают на него омолаживающее действие, в результате чего память улучшается, концентрация повышается. А вот раздражительность и тревога, наоборот, снижаются.

Лук – ценный источник кератина, потому полезен не только для здоровья, но и для красоты. Регулярное употребление этого продукта в пищу (как в свежем виде, так и в составе блюд) укрепляет ногти, делает их более блестящими, гладкими и менее ломкими. Также благодаря луку улучшается и состояние волос. Некоторые сторонницы народной медицины даже втирают луковую кашицу в кожу головы, чтобы стимулировать их рост и усилить густоту.