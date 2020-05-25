Продукт недели: репчатый лук
5 интересных фактов о репчатом луке
В Древнем Египте лук был настолько важным продуктом, что ему даже поклонялись и верили, что его сферическая форма – это символ вечной жизни. Именно по этой причине этот продукт клали в гробницы фараонов и рисовали его на стенах пирамид. А в Средние века лук использовали вместо денег. Им в Европе расплачивались за аренду жилья, покупку предметов первой необходимости и даже могли преподнести в качестве подарка на свадьбу или большой праздник.
Пожалуй, лук, чеснок, лимон и имбирь – мощнейшие помощники в профилактике вирусных и простудных заболеваний. Ученые заметили, что люди, ежегодно выращивающие этот продукт в теплицах, на грядках или подоконниках, даже в сезон сильнейшей эпидемии гриппа практически никогда им не болеют. За это надо благодарить фитонциды – летучие вещества, обладающие свойствами природных антибиотиков и антисептиков. Ну и, витамина С в луке весьма немало, а он, как известно, лучший друг нашего иммунитета (а еще в нем есть витамины группы В и витамин А). Кроме того, этот овощ улучшает кровообращение и ускоряет заживление мелких травм, порезов и царапин.
Вы удивитесь, но репчатый лук полезен не только для иммунитета. Он еще и улучшает работу мозга – доказано японскими и французскими учеными! За это чудодейственное свойство надо благодарить активные соединения серы, которых в этом пряном овоще в избытке. Они проникают в ткани мозга и оказывают на него омолаживающее действие, в результате чего память улучшается, концентрация повышается. А вот раздражительность и тревога, наоборот, снижаются.
Лук – ценный источник кератина, потому полезен не только для здоровья, но и для красоты. Регулярное употребление этого продукта в пищу (как в свежем виде, так и в составе блюд) укрепляет ногти, делает их более блестящими, гладкими и менее ломкими. Также благодаря луку улучшается и состояние волос. Некоторые сторонницы народной медицины даже втирают луковую кашицу в кожу головы, чтобы стимулировать их рост и усилить густоту.
А вот для глаз лук не слишком полезен: летучие вещества, которые высвобождаются при нарезании продукта, вызывают раздражение слизистой, из-за чего мы плачем. Но если резать овощ на протяжении долгого времени, можно заработать конъюнктивит, а в особо страшных случаях и эрозию роговицы. Кстати, для домашних животных лук еще более опасен, потому кормить им кошек и собак категорически запрещено, так как вещества в его составе разрушают красные тельца в их крови, что, в свою очередь, может привести к смерти пушистых любимцев.
Котлеты из утки
Рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»
Фото: freepik
Что нужно:
- 400 г куриного филе
- 600 г утиного филе
- 150 г репчатого лука
- 200 г чернослива
- 40 мл растительного масла
- Черный перец, соль – по вкусу
- 6 г панировочных сухарей
- 15 г сливочного масла
- 55 г свежего яблока
- Сахар
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте филе утки и курицы на кусочки, пропустите их через мясорубку.
Шаг 2. Нарежьте мелко лук и обжарьте его на половине растительного масла, затем пропустите через мясорубку.
Шаг 3. Чернослив нарежьте кубиком и смешайте с фаршем. Добавьте соль и перец.
Шаг 4. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях, обжарьте на оставшемся растительном масле с двух сторон. Доведите котлеты до готовности в течение 10 минут в духовке.
Шаг 5. Нарежьте яблоко на дольки, посыпьте сахаром, обжарьте их на сливочном масле. Выложите на тарелку дольки яблока и котлеты. Украсьте веточкой мяты.
Фото: depositphotos, freepik
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