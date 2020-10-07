Чем опасен переизбыток витаминов и других полезных веществ в организме
Не стоит забывать о золотом правиле: даже хорошее должно быть в меру! В современном мире, где в последнее время прослеживается нездоровая тенденция гипертрофировать правильное питание, БАДы, витамины, микроэлементы и прочее, порой сложно найти истину. Стало очень модно придерживаться кето-диеты, пить банками Омега-3, покупать клетчатку в порошке (ведь обычные овощи и злаки уже не в тренде!) и круглогодично принимать все подряд. Главной заповедью стало: «Чем больше, тем лучше. Это ведь полезно!»
Тем временем медицина и специалисты не устают повторять: «необходимо питаться и получать вещества по потребностям конкретного организма». То есть, прежде чем начать принимать БАДы, переходить на высокобелковое питание, назначать самому себе витамины, неплохо было бы вначале сдать анализы и проконсультироваться со специалистом. Давайте рассмотрим самые опасные увлечения полезными веществами, которые стали особенно популярны в настоящее время.
Белок
По данным Всемирной организации здравоохранения, среднестатистическому здоровому человеку необходимо 0,8-1 грамм белка на кг его массы тела, что составляет обычно 11-12% суточной нормы калорий. Физически активному человеку можно увеличить это количество до 1,5 граммов на кг массы тела. Профессиональным спортсменам — до 2 граммов на кг массы тела. Получение полноценного, сбалансированного по аминокислотному составу белка из расчета 1,2 г на кг веса позволяет поддерживать и обеспечивать рост и восстановление всех тканей организма даже у физически активного человека.
Чем же опасно превышение рекомендованных норм потребления белка:
Создается большая нагрузка на печень и почки — органы, ответственные за метаболизм белка и утилизацию продуктов его распада.
Снижение выносливости и других спортивных показателей. Хороший пример: модная нынче кето-диета. По последним научным данным, спустя 3-5 дней на этой системе питания происходит снижение выносливости на 25%, так как основным энергетическим топливом для этого показателя являются углеводы.
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Происходит рост фракции «плохого» холестерина в крови (ЛПНП) на 35% после 10-12 недель на кето-диете (высокобелковое питание в этом случае еще и богато жирами, как правило).
Может развиться опаснейшее для жизни состояние — кетоацидоз — патологическое состояние вследствие длительного высокобелкового питания, приводящее к очень большому образованию кетоновых тел.
Высокобелковое питание также может приводить к увеличению диуреза, вследствие чего может развиться обезвоживание и избыточная потеря с мочой микроэлементов (например, кальция).
Витамины и БАДы
В Национальном институте аллергии и инфекционных болезней США выявили прямую связь между бесконтрольным приемом витаминов и пищевой аллергией. Кратко вывод их исследования можно сформулировать так: «Дорога к пищевой аллергии вымощена поливитаминами».
Наибольшую опасность представляют, как правило, жирорастворимые витамины, которые имеют способность накапливаться в организме. К ним относятся витамины A D E K. Переизбыток водорастворимых витаминов наблюдается крайне редко и, как правило, связан с приемом лекарственных средств, проявляется чаще всего кожными аллергическими реакциями. Наиболее часто встречаются избыток витаминов A и D. Норма потребления витамина A – 1-1,5мг/сутки, витамина D – 0,007-0,012 мг/в сутки.
При переизбытке витамина D в организме, который содержится в рыбе, печени, масле, молочных продуктах, сырах, наблюдаются: потеря аппетита, тошнота, головная боль, общая слабость, повышение температуры, увеличиваются потеря кальция с мочой, отложение в почках/легких/кровеносных сосудах.
При переизбытке витамина А, содержащемся в рыбьем жире, печени рыб и морских животных, яичном желтке, молочных продуктах, сладком картофеле, моркови, появляются желтушность кожных покровов, тошнота, рвота, вялость/слабость /сонливость, головная боль, гиперемия лица, болезненность в костях нижних конечностей.
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- При переизбытке витамина Е (15мг/сут.), который содержится в растительных маслах, орехах, пшеничных отрубях, зеленых овощах, чаще всего появляются боли в животе и диарея.
В последние годы за рубежом появилось много исследований, связывающих избыточное потребление витаминов с повышенным риском агрессивных форм рака (США Национальный институт по исследованию рака, Британское государственное агентство по пищевым стандартам). В РФ эти исследования не получили широкой огласки ни в научной прессе, ни в общественной.
Микроэлементы
Важно не только адекватное поступление микроэлементов, но и их определенный баланс в организме. Иначе начнутся проблемы со здоровьем.
Избыток калия (молоко, овощи, бобовые, сухофрукты) по отношению к натрию может вызвать нарушение работы сердечно-сосудистой системы.
Кальций (молочные продукты, зеленые овощи, бобовые) должен находиться в определенном соотношении с фосфором и магнием, чтобы оказывать благоприятное воздействие на организм. Его избыток приводит к дефициту магния и фосфора и наоборот.
Избыток цинка (мясо, субпродукты, птица, морепродукты, яйца, зерновые, бобовые) ведет к снижению липоротеидов выской плотности (ЛПВП – это «хороший холестерин»).
Селен, хром, медь в избыточных дозах токсичны. Селен (пшеничная и ржаная мука, чеснок, морепродукты, мясо и субпродукты) в высоких дозах поражает кожу, волосы, ногти и развивается асттеноневротический синдром.
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3
Такие добавки многие врачи рекомендуют принимать ежедневно всем и каждому. Данные вещества действительно полезны. Самые известные кислоты из этой группы – это линоленовая, эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК). Основная функция, которую они выполняют – регуляторная. Они снижают так называемое общее воспаление, которое ведет в том числе и к старению, ускоряют обмен жиров и углеводов, снижают тягу к продуктам с насыщенными жирами. Однако это не значит, что избыток продуктов с Омега-3 жирными кислотами или же прием добавок без назначения врача никак не скажется на нашем организме.
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Переизбыток любых жиров, в том числе и очень полезных, чреват набором веса. Очень важно соблюдать рекомендуемые ВОЗ их суточные пропорции. На все жиры может приходиться около 30% суточной калорийности. Из них 70% должны составлять растительные, а 30% – животные
Важно! Вопреки расхожему мнению, Омега-3 жирные кислоты можно получать в нужном нам количестве с продуктами питания. Так, суточная норма для женщины средних лет варьируется в пределах 0,8-1,2 г. Ее вы можете получить, съев 100 г рыбы (1,4-3 г), проростков овса (1,2 г), орехов (0,8-1,2 г).
Клетчатка
Врачи всего мира пытаются применить полезные свойства клетчатки для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и профилактике рака. Именно ее рекомендуют есть в том случае, если есть необходимость сбросить вес или восстановить баланс микробиоты. В сутки следует употреблять около 25-40 г. Такое количество пищевых волокон содержится в 5-7 порциях некрахмалистых овощей и фруктов. Мало кто из нас ест такое количество растительной пищи.
Фото: depositphotos
Вроде бы, вещество со всех сторон полезное, но включать его в рацион нужно очень осторожно. Представьте себе, человек практически не употреблял овощи и фрукты и тут резко стал есть по 5-7 порций в день. В этом случае его могут коснуться проблемы с ЖКТ: вздутие живота и расстройство стула. Людям с уже имеющимися нарушениями ЖКТ включать пищевые волокна в рацион следует с особой осторожностью. Их резкое увеличение или переизбыток может стать причиной обострения заболевания. Увеличивайте количество клетчатки в своем меню постепенно. Начните с 20 г в сутки. Людям с нарушениями ЖКТ лучше запекать сырые овощи и фрукты. Термически обработанная клетчатка действует на организм мягче.
Фото: depositphotos
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