Чем опасен переизбыток витаминов и других полезных веществ в организме

Не стоит забывать о золотом правиле: даже хорошее должно быть в меру! В современном мире, где в последнее время прослеживается нездоровая тенденция гипертрофировать правильное питание, БАДы, витамины, микроэлементы и прочее, порой сложно найти истину. Стало очень модно придерживаться кето-диеты, пить банками Омега-3, покупать клетчатку в порошке (ведь обычные овощи и злаки уже не в тренде!) и круглогодично принимать все подряд. Главной заповедью стало: «Чем больше, тем лучше. Это ведь полезно!»

Тем временем медицина и специалисты не устают повторять: «необходимо питаться и получать вещества по потребностям конкретного организма». То есть, прежде чем начать принимать БАДы, переходить на высокобелковое питание, назначать самому себе витамины, неплохо было бы вначале сдать анализы и проконсультироваться со специалистом. Давайте рассмотрим самые опасные увлечения полезными веществами, которые стали особенно популярны в настоящее время.