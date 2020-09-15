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Пхали и еще 6 необыкновенно вкусных рецептов с баклажанами

В баклажанах содержится много клетчатки, калия и других полезных веществ, потому осенью стоит непременно включить их в свой рацион. Этот продукт нежно любим в России, но приготовить из них можно не только знаменитые лодочки, икру или рулетики. Редакция Passion.ru подготовила для вас подборку из 8 отличных, отменно вкусных рецептов с баклажанами. Сохраняйте себе и смело экспериментируйте на кухне!

Овощная лазанья

Рецепт от бренд-шеф-повара Тициана Казилио, кафе Scrocchiarella

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 порцию:

  • 50 г теста фило
  • 2 г базилика
  • 10 г дробленого обжаренного фундука
  • 15 мл оливкового масла Extra Virgin
  • 100 г томатного соуса
  • 230 г овощного рагу

Для томатного соуса:

  • 205 г консервированных томатов
  • 2,5 мл оливкового масла
  • 0,4 г сушеного базилика
  • Чеснок
  • Соль – по вкусу

Для овощного рагу:

  • 1 веточка тимьяна
  • 62,5 г болгарского перца
  • 36 г лука-порей
  • 33 г цукини
  • 32 г моркови
  • 33 г баклажанов
  • 18 г сельдерея
  • 3,5 чеснока
  • щепотка орегано
  • 13 мл оливкового масла Extra Virgin
  • 90 мл томатного соуса
  • 60 мл овощного бульона
  • 1 г базилика
  • 1 г петрушки
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте томатный соус. Чеснок мелко порубите, томаты измельчите. Смешайте с остальными ингредиентами для соуса. Проварите.

Шаг 2. Приготовьте овощное рагу. В сотейник налейте оливковое масло, разогрейте и обжарьте тимьян. Добавьте лук-порей, морковь и сельдерей, нарезанные соломкой. Тушите до полуготовности, затем выложите остальные измельченные овощи. Проварите, добавьте томатный соус, соль, перец, орегано и овощной бульон. Варите до готовности, добавив в конце рубленые базилик и петрушку. Из готового рагу удалите тимьян.

Шаг 2. Соберите лазанью. Тесто разрежьте на квадраты. Дно емкости для запекания смажьте маслом. Положите квадрат теста, сверху – слой овощного рагу и накройте его другим куском теста. Таким образом соберите 7–8 слоев.

Шаг 3. Запекайте лазанью при температуре 180 °С до золотистой корочки. Подавайте блюдо, посыпав его жареным фундуком и полив томатным соусом.

Салат с баклажанами и цитрусом

Рецепт от шеф-повара Ивана Лучкина, ресторан BRUXX

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г баклажанов
  • 70 г томатов конкасе (без кожи и семян)
  • 10 г меда
  • 10 г оливкового масла
  • 20 г крахмала
  • 15 г сегментов апельсина
  • 15 г сегментов грейпфрута
  • 15 г сегментов помелло
  • Соль – по вкусу

Шаг 1. Баклажан нарежьте на кусочки толщиной 2 см, посолите и оставьте на несколько часов, чтобы вышла горечь. Затем салфеткой уберите лишнюю влагу.

Шаг 2. Обваляйте кусочки баклажана в крахмале и обжарьте во фритюре или сотейнике с раскаленным маслом (температура 180-200 градусов) пару минут до золотистой корочки. Затем выложите баклажаны на тарелку.

Шаг 3. Нарежьте томаты конкасе на кусочки и добавьте к баклажанам. После добавьте сегменты цитрусовых.

Шаг 4. Смешайте оливковое маслом с медом и заправьте салат. Посолите по вкусу и украсьте листьями любимой зелени (идеально подойдут кинза или петрушка).

Хрустящие баклажаны с бураттой и мандаринами

Рецепт от бренд-шефа Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 150 г баклажанов
  • 150 г кабачков
  • 50 г помидоров
  • 50 г соуса «Свит Чили»
  • 10 г киноа
  • 20 г долек мандарина
  • 5 г кешью
  • 5 г кресс-салата
  • 5 г земли из маслин
  • 125 г бурраты

Как приготовить:

Шаг 1. Баклажаны и кабачки нарежьте небольшими кубиками. Обваляйте в крахмале и обжарьте со всех сторон до хрустящей корочки.

Шаг 2. Выложите овощи на тарелку и добавьте кисло-сладкий соус, нарезанные помидоры, кешью, киноа, дольки мандарина, и половину бурраты.

Шаг 3. Украсьте блюдо кресс-салатом и землей из маслин.

Тапас на баклажане

Рецепт от Сергея Кузнецова, ведущего программы «Правильный фастфуд» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 150 г баклажанов
  • 15 г маслин
  • 15 г оливок
  • 30 г томатов черри

Для соуса:

  • 10 г базилика
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 10 г кинзы
  • 2 г чеснока
  • 10 г лесных орехов

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте баклажан колечками и подпеките на сухом гриле до готовности.

Шаг 2. Порежьте маслины и оливки на кружочки. Томаты нарежьте соломкой.

Шаг 3. Взбейте блендером ингредиенты для соуса.

Шаг 4. Смешайте маслины, томаты с соусом и выложите на кружочки баклажана.

Шаг 5. Украсьте блюдо свежим базиликом.

Пхали из печеных баклажанов

Рецепт от шеф-повара ресторанов Иракли Дундуа, Saperavi Cafe

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 1 кг баклажанов
  • 70 г ядер фундука
  • 70 г очищенных грецких орехов
  • 70 г репчатого лука
  • 50 г кинзы
  • 10 г чеснока
  • ½ ч. л. уцхо сунели
  • ½ ч. л. хмели-кинза
  • 2 г свежего перца чили
  • 2 г сухого молотого красного чили
  • Соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Баклажаны помойте, обсушите и запеките в разогретой до 240 градусов духовке 20-30 минут (готовность проверять шпажкой).

Шаг 2. Запеченные баклажаны поместите в миску и накройте пленкой. Дайте остыть, затем снимите кожицу, срежьте плодоножки. Отожмите через марлю, мелко порубите ножом.

Шаг 3. Репчатый лук, чеснок, перец чили, орехи и зелень мелко порубите. Смешайте с баклажанами. Добавьте все специи, кроме соли. Хорошо вымесите. Дайте настояться час. Досолите, если потребуется. Сформируйте шарики. Подавайте по желанию с домашним сыром и мчади.

Салат из курицы с печеными баклажанами

Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 3 баклажана
  • 50 мл подсолнечного масла
  • 2 маринованных перца чили
  • 50 мл огуречного рассола
  • 2 соленых огурца
  • 200 г куриного бедра
  • 50 г зерен граната
  • 10 г грецких орехов
  • 10 г петрушки
  • 10 г укропа
  • 2 зубчика чеснока

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте баклажан крупными кусками, полейте растительным маслом, посолите и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 2. Обжарьте куриное бедро с двумя зубчиками чеснока на сковороде на сильном огне.

Шаг 3. Перемешайте нарезанный кубиками соленый огурец, мелко нарезанную зелень и красный перец тонкими колечками.

Шаг 4. Для приготовления заправки смешайте растительное масло, огуречный рассол и натертый зубчик чеснока.

Шаг 5. Смешайте курицу, огурцы, баклажаны, зелень, чили перец и полейте всё заправкой.

Шаг 6. Для красивой подачи посыпьте измельченным грецким орехом и зернами граната, украсьте листиками петрушки.

Боул с хрустящими баклажанами

Рецепт от бренд-шефа Максима Коломацкого, ресторан «Шикари»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 порцию:

  • 50 г очищенных баклажанов
  • 400 мл фильтрованной воды
  • 6 г крупной морской соли
  • 25 г кукурузного крахмала
  • Масло для фритюра
  • 50 г соуса «Сладкий чили»

Для подачи:

  • 100 г отварного риса
  • 10 г отварного киноа
  • 10 г салата Айсберг
  • 10 г шпината
  • 10 г салата Лола Росса
  • Свежие огурцы (нарезка слайсами)
  • Свежая очищенная морковь (нарезка слайсами)
  • Очищенные стебли сельдерея (нарезка слайсами)

Для украшения блюда:

  • 5 шт. редиса (нарезка кольцами)
  • 1 помидор черри
  • 10 г очищенные бобы эдамамэ (можно заменить на очищенный стручковый горох)
  • 2 г кунжута
  • 35 г цитрусовой заправки

Как приготовить:

Шаг 1. Бобы эдамаме проварите в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты, откиньте в дуршлаг и охладите в ледяной воде со льдом. Отделите зерна бобов от стручков.

Шаг 2. Заранее подготовьте овощной микс: листья Айсберга, Лола Россы и шпината порвите на небольшие части или используйте любой готовый микс салатов.

Шаг 3. Нарежьте тонкими слайсами огурцы, морковь, стебли сельдерея длиной 12-15 см и толщиной 2мм. Выдержите в ледяной воде 20-30 минут, чтобы слайсы закрутились, далее переложите в контейнер с дренажом.

Шаг 4. У редиса удалите плодоножку и место соцветия. Нарежьте слайсами толщиной 1 мм.

Шаг 5. В фильтрованную воду добавьте соль, перемешайте до полного растворения соли. В воду опустите баклажаны на 30 секунду, переложите в дуршлаг и дайте стечь излишкам влаги.

Шаг 6. Обваляйте кусочки баклажанов в кукурузном крахмале (со всех сторон), переложите на сухое сито и стряхните излишки.

Шаг 7. Обжарьте в разогретой до 180 градусов сковороде (можно использовать вок или обычную глубокую сковороду) 3-3,5 минуты, до появления поджаристой хрустящей корочки, затем выложите на бумажные полотенца для удаления излишков масла.

Шаг 8. В сковородку налейте соус, добавьте сахар, доведите до кипения. Необходимо прокипятить соус 5-10 секунд, чтобы влага выпарилась, а соус загустел. Добавьте обжаренные баклажаны, перемешайте. Заглазируйте баклажаны со всех сторон.

Шаг 9. В тарелку (по левому борту) уложите микс салатов, сверху – завитки моркови, огурца, сельдерея, кольца редиса, половинки помидора черри (помидоры разрезать поперек на две части) и бобы эдамамэ. В верхней части тарелки расположите готовые и обжаренные баклажаны. Далее разместите горку горячего отварного риса (использовать формочку – небольшую глубокую миску или кружку), сверху – подогретый в микроволновой печи киноа. Овощной микс и рис с киноа полейте заправкой (заправку предварительно перемешать). Баклажаны и салатные листья с овощами посыпьте обжаренным кунжутным семенем.

Фото: depositphotos, архив пресс-службы

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