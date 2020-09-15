Пхали и еще 6 необыкновенно вкусных рецептов с баклажанами
Овощная лазанья
Рецепт от бренд-шеф-повара Тициана Казилио, кафе Scrocchiarella
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 50 г теста фило
- 2 г базилика
- 10 г дробленого обжаренного фундука
- 15 мл оливкового масла Extra Virgin
- 100 г томатного соуса
- 230 г овощного рагу
Для томатного соуса:
- 205 г консервированных томатов
- 2,5 мл оливкового масла
- 0,4 г сушеного базилика
- Чеснок
- Соль – по вкусу
Для овощного рагу:
- 1 веточка тимьяна
- 62,5 г болгарского перца
- 36 г лука-порей
- 33 г цукини
- 32 г моркови
- 33 г баклажанов
- 18 г сельдерея
- 3,5 чеснока
- щепотка орегано
- 13 мл оливкового масла Extra Virgin
- 90 мл томатного соуса
- 60 мл овощного бульона
- 1 г базилика
- 1 г петрушки
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте томатный соус. Чеснок мелко порубите, томаты измельчите. Смешайте с остальными ингредиентами для соуса. Проварите.
Шаг 2. Приготовьте овощное рагу. В сотейник налейте оливковое масло, разогрейте и обжарьте тимьян. Добавьте лук-порей, морковь и сельдерей, нарезанные соломкой. Тушите до полуготовности, затем выложите остальные измельченные овощи. Проварите, добавьте томатный соус, соль, перец, орегано и овощной бульон. Варите до готовности, добавив в конце рубленые базилик и петрушку. Из готового рагу удалите тимьян.
Шаг 2. Соберите лазанью. Тесто разрежьте на квадраты. Дно емкости для запекания смажьте маслом. Положите квадрат теста, сверху – слой овощного рагу и накройте его другим куском теста. Таким образом соберите 7–8 слоев.
Шаг 3. Запекайте лазанью при температуре 180 °С до золотистой корочки. Подавайте блюдо, посыпав его жареным фундуком и полив томатным соусом.
Салат с баклажанами и цитрусом
Рецепт от шеф-повара Ивана Лучкина, ресторан BRUXX
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г баклажанов
- 70 г томатов конкасе (без кожи и семян)
- 10 г меда
- 10 г оливкового масла
- 20 г крахмала
- 15 г сегментов апельсина
- 15 г сегментов грейпфрута
- 15 г сегментов помелло
- Соль – по вкусу
Шаг 1. Баклажан нарежьте на кусочки толщиной 2 см, посолите и оставьте на несколько часов, чтобы вышла горечь. Затем салфеткой уберите лишнюю влагу.
Шаг 2. Обваляйте кусочки баклажана в крахмале и обжарьте во фритюре или сотейнике с раскаленным маслом (температура 180-200 градусов) пару минут до золотистой корочки. Затем выложите баклажаны на тарелку.
Шаг 3. Нарежьте томаты конкасе на кусочки и добавьте к баклажанам. После добавьте сегменты цитрусовых.
Шаг 4. Смешайте оливковое маслом с медом и заправьте салат. Посолите по вкусу и украсьте листьями любимой зелени (идеально подойдут кинза или петрушка).
Хрустящие баклажаны с бураттой и мандаринами
Рецепт от бренд-шефа Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г баклажанов
- 150 г кабачков
- 50 г помидоров
- 50 г соуса «Свит Чили»
- 10 г киноа
- 20 г долек мандарина
- 5 г кешью
- 5 г кресс-салата
- 5 г земли из маслин
- 125 г бурраты
Как приготовить:
Шаг 1. Баклажаны и кабачки нарежьте небольшими кубиками. Обваляйте в крахмале и обжарьте со всех сторон до хрустящей корочки.
Шаг 2. Выложите овощи на тарелку и добавьте кисло-сладкий соус, нарезанные помидоры, кешью, киноа, дольки мандарина, и половину бурраты.
Шаг 3. Украсьте блюдо кресс-салатом и землей из маслин.
Тапас на баклажане
Рецепт от Сергея Кузнецова, ведущего программы «Правильный фастфуд» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 150 г баклажанов
- 15 г маслин
- 15 г оливок
- 30 г томатов черри
Для соуса:
- 10 г базилика
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. оливкового масла
- 10 г кинзы
- 2 г чеснока
- 10 г лесных орехов
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте баклажан колечками и подпеките на сухом гриле до готовности.
Шаг 2. Порежьте маслины и оливки на кружочки. Томаты нарежьте соломкой.
Шаг 3. Взбейте блендером ингредиенты для соуса.
Шаг 4. Смешайте маслины, томаты с соусом и выложите на кружочки баклажана.
Шаг 5. Украсьте блюдо свежим базиликом.
Пхали из печеных баклажанов
Рецепт от шеф-повара ресторанов Иракли Дундуа, Saperavi Cafe
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кг баклажанов
- 70 г ядер фундука
- 70 г очищенных грецких орехов
- 70 г репчатого лука
- 50 г кинзы
- 10 г чеснока
- ½ ч. л. уцхо сунели
- ½ ч. л. хмели-кинза
- 2 г свежего перца чили
- 2 г сухого молотого красного чили
- Соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Баклажаны помойте, обсушите и запеките в разогретой до 240 градусов духовке 20-30 минут (готовность проверять шпажкой).
Шаг 2. Запеченные баклажаны поместите в миску и накройте пленкой. Дайте остыть, затем снимите кожицу, срежьте плодоножки. Отожмите через марлю, мелко порубите ножом.
Шаг 3. Репчатый лук, чеснок, перец чили, орехи и зелень мелко порубите. Смешайте с баклажанами. Добавьте все специи, кроме соли. Хорошо вымесите. Дайте настояться час. Досолите, если потребуется. Сформируйте шарики. Подавайте по желанию с домашним сыром и мчади.
Салат из курицы с печеными баклажанами
Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 3 баклажана
- 50 мл подсолнечного масла
- 2 маринованных перца чили
- 50 мл огуречного рассола
- 2 соленых огурца
- 200 г куриного бедра
- 50 г зерен граната
- 10 г грецких орехов
- 10 г петрушки
- 10 г укропа
- 2 зубчика чеснока
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте баклажан крупными кусками, полейте растительным маслом, посолите и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.
Шаг 2. Обжарьте куриное бедро с двумя зубчиками чеснока на сковороде на сильном огне.
Шаг 3. Перемешайте нарезанный кубиками соленый огурец, мелко нарезанную зелень и красный перец тонкими колечками.
Шаг 4. Для приготовления заправки смешайте растительное масло, огуречный рассол и натертый зубчик чеснока.
Шаг 5. Смешайте курицу, огурцы, баклажаны, зелень, чили перец и полейте всё заправкой.
Шаг 6. Для красивой подачи посыпьте измельченным грецким орехом и зернами граната, украсьте листиками петрушки.
Боул с хрустящими баклажанами
Рецепт от бренд-шефа Максима Коломацкого, ресторан «Шикари»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 50 г очищенных баклажанов
- 400 мл фильтрованной воды
- 6 г крупной морской соли
- 25 г кукурузного крахмала
- Масло для фритюра
- 50 г соуса «Сладкий чили»
Для подачи:
- 100 г отварного риса
- 10 г отварного киноа
- 10 г салата Айсберг
- 10 г шпината
- 10 г салата Лола Росса
- Свежие огурцы (нарезка слайсами)
- Свежая очищенная морковь (нарезка слайсами)
- Очищенные стебли сельдерея (нарезка слайсами)
Для украшения блюда:
- 5 шт. редиса (нарезка кольцами)
- 1 помидор черри
- 10 г очищенные бобы эдамамэ (можно заменить на очищенный стручковый горох)
- 2 г кунжута
- 35 г цитрусовой заправки
Как приготовить:
Шаг 1. Бобы эдамаме проварите в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты, откиньте в дуршлаг и охладите в ледяной воде со льдом. Отделите зерна бобов от стручков.
Шаг 2. Заранее подготовьте овощной микс: листья Айсберга, Лола Россы и шпината порвите на небольшие части или используйте любой готовый микс салатов.
Шаг 3. Нарежьте тонкими слайсами огурцы, морковь, стебли сельдерея длиной 12-15 см и толщиной 2мм. Выдержите в ледяной воде 20-30 минут, чтобы слайсы закрутились, далее переложите в контейнер с дренажом.
Шаг 4. У редиса удалите плодоножку и место соцветия. Нарежьте слайсами толщиной 1 мм.
Шаг 5. В фильтрованную воду добавьте соль, перемешайте до полного растворения соли. В воду опустите баклажаны на 30 секунду, переложите в дуршлаг и дайте стечь излишкам влаги.
Шаг 6. Обваляйте кусочки баклажанов в кукурузном крахмале (со всех сторон), переложите на сухое сито и стряхните излишки.
Шаг 7. Обжарьте в разогретой до 180 градусов сковороде (можно использовать вок или обычную глубокую сковороду) 3-3,5 минуты, до появления поджаристой хрустящей корочки, затем выложите на бумажные полотенца для удаления излишков масла.
Шаг 8. В сковородку налейте соус, добавьте сахар, доведите до кипения. Необходимо прокипятить соус 5-10 секунд, чтобы влага выпарилась, а соус загустел. Добавьте обжаренные баклажаны, перемешайте. Заглазируйте баклажаны со всех сторон.
Шаг 9. В тарелку (по левому борту) уложите микс салатов, сверху – завитки моркови, огурца, сельдерея, кольца редиса, половинки помидора черри (помидоры разрезать поперек на две части) и бобы эдамамэ. В верхней части тарелки расположите готовые и обжаренные баклажаны. Далее разместите горку горячего отварного риса (использовать формочку – небольшую глубокую миску или кружку), сверху – подогретый в микроволновой печи киноа. Овощной микс и рис с киноа полейте заправкой (заправку предварительно перемешать). Баклажаны и салатные листья с овощами посыпьте обжаренным кунжутным семенем.
Фото: depositphotos, архив пресс-службы
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