Пхали и еще 6 необыкновенно вкусных рецептов с баклажанами

Что нужно на 1 порцию:

50 г теста фило

2 г базилика

10 г дробленого обжаренного фундука

15 мл оливкового масла Extra Virgin

100 г томатного соуса

230 г овощного рагу

Для томатного соуса:

205 г консервированных томатов

2,5 мл оливкового масла

0,4 г сушеного базилика

Чеснок

Соль – по вкусу

Для овощного рагу:

1 веточка тимьяна

62,5 г болгарского перца

36 г лука-порей

33 г цукини

32 г моркови

33 г баклажанов

18 г сельдерея

3,5 чеснока

щепотка орегано

13 мл оливкового масла Extra Virgin

90 мл томатного соуса

60 мл овощного бульона

1 г базилика

1 г петрушки

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте томатный соус. Чеснок мелко порубите, томаты измельчите. Смешайте с остальными ингредиентами для соуса. Проварите.

Шаг 2. Приготовьте овощное рагу. В сотейник налейте оливковое масло, разогрейте и обжарьте тимьян. Добавьте лук-порей, морковь и сельдерей, нарезанные соломкой. Тушите до полуготовности, затем выложите остальные измельченные овощи. Проварите, добавьте томатный соус, соль, перец, орегано и овощной бульон. Варите до готовности, добавив в конце рубленые базилик и петрушку. Из готового рагу удалите тимьян.

Шаг 2. Соберите лазанью. Тесто разрежьте на квадраты. Дно емкости для запекания смажьте маслом. Положите квадрат теста, сверху – слой овощного рагу и накройте его другим куском теста. Таким образом соберите 7–8 слоев.

Шаг 3. Запекайте лазанью при температуре 180 °С до золотистой корочки. Подавайте блюдо, посыпав его жареным фундуком и полив томатным соусом.

Салат с баклажанами и цитрусом

Рецепт от шеф-повара Ивана Лучкина, ресторан BRUXX