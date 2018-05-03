Используя разные начинки и соусы, можно получать совершенно новые блюда. Вам понадобится несколько слоев высушенного пшеничного теста (которые можно либо сварить, либо запечь) и разнообразные начинки (мясной, овощной фарш, грибное рагу). Перед тем, как поставить блюдо в духовку для запекания, его посыпают сыром. Быстрее и проще использовать покупные пласты. Отваривать листы нужно так же, как и обычные макаронные изделия: литр воды на 100 г продукта. Немного оливкового масла не даст пластам слипнуться при варке. Если хотите сделать тесто сами, то в 600 г пшеничной муки нужно разбить два яйца, добавить 50 мл оливкового масла и соль. Подливая холодную воду, замесить эластичное тесто и на полчаса убрать в холодильник. Отстоявшееся тесто делят обычно на три части и очень тонко раскатывают скалкой. Пласты пасты перед укладыванием в форму также стоит поварить 2-3 минуты, причем каждый пласт отдельно. В воду, где они варятся, следует добавить немного оливкового масла. А потом вынимать и класть в холодную воду. Соус болоньезе: в смеси оливкового и сливочного масел в течение десяти минут обжариваются очень мелко нарезанные чеснок, лук, зелень и морковь. К обжаренным овощам добавляется фарш. Минут через пять, когда фарш приобретет коричневатый цвет, в кастрюлю наливают молоко и на среднем огне тушат пятнадцать минут, постоянно помешивая. Когда молоко полностью впитается в мясо, доливают в кастрюлю немного воды, протертые помидоры, соль и доводят до кипения, а потом томят на маленьком огне, не забывая помешивать. Соус должен получиться довольно густым. Разрезаться лазанья будет красиво и ровно, если воспользуетесь секретом: слои пасты укладывать на начинку крестообразно (один слой вдоль, следующий — поперек и т.д.). Чтобы все равномерно пропеклось, откажитесь от тонкостенной посуды. Идеально подойдет керамика и жаропрочное стекло. Форму нужно смазать оливковым маслом, а затем заняться укладкой: немного соуса, слой листов пасты, еще соус, моцарелла кусочками (или начинка), тертый пармезан — готов первый слой. Таких слоев нужно сделать шесть-семь. Сверху обильно посыпать сыром. Отличный выбор для лазаньи — смесь пармезана и моцареллы.

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