Вам понадобится:

Баклажан мини — 150 г

Оливковое масло — 10 г

Чеснок — 5 г

Тимьян — 1 г

Черри вяленые — 10 г

Шпинат — 30 г

Масло растительное — 10 г

Соус из пастернака — 50 г

Бобы эдамаме — 3 г

Крошки бородинского хлеба

Способ приготовления:

Баклажан разрезать на две части и обжарить на оливковом масле с чесноком и тимьяном, добавляя соль и перец. Затем запечь в духовке в течение семи минут при 180 градусах. Обжарить слегка шпинат, выложить к баклажанам. Украсить бобами, крошкой бородинского хлеба и вялеными черри.

Ингредиенты для соуса:

Пастернак — 400 г

Лук репчатый — 100 г

Соевое молоко — 650 г

Артишоковое масло — 30 г

Соль/перец — 1 г

Приготовление:

Обжарить все ингредиенты на артишоковом масле, добавляя соевое молоко, затем протушить, взбить в блендере и процедить.

Фото: архив ресторана