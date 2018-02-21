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Пастернака можно не только читать, но и есть. Не верите? Приготовьте блюдо по рецепту шеф-повара Виталия Ковалева из ресторана Pate&Co. Этот рецепт подойдет и тем, кто сидит на диете, например, на ужин и тем, кто постится.

Вам понадобится:

  • Баклажан мини — 150 г
  • Оливковое масло — 10 г
  • Чеснок — 5 г
  • Тимьян — 1 г
  • Черри вяленые — 10 г
  • Шпинат — 30 г
  • Масло растительное — 10 г
  • Соус из пастернака — 50 г
  • Бобы эдамаме — 3 г
  • Крошки бородинского хлеба

Способ приготовления:

Баклажан разрезать на две части и обжарить на оливковом масле с чесноком и тимьяном, добавляя соль и перец. Затем запечь в духовке в течение семи минут при 180 градусах. Обжарить слегка шпинат, выложить к баклажанам. Украсить бобами, крошкой бородинского хлеба и вялеными черри.

Ингредиенты для соуса:

  • Пастернак — 400 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Соевое молоко — 650 г
  • Артишоковое масло — 30 г
  • Соль/перец — 1 г

Приготовление:

Обжарить все ингредиенты на артишоковом масле, добавляя соевое молоко, затем протушить, взбить в блендере и процедить.

Фото: архив ресторана

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