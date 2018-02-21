Мини-баклажаны с кремом из пастернака
Пастернака можно не только читать, но и есть. Не верите? Приготовьте блюдо по рецепту шеф-повара Виталия Ковалева из ресторана Pate&Co. Этот рецепт подойдет и тем, кто сидит на диете, например, на ужин и тем, кто постится.
Вам понадобится:
- Баклажан мини — 150 г
- Оливковое масло — 10 г
- Чеснок — 5 г
- Тимьян — 1 г
- Черри вяленые — 10 г
- Шпинат — 30 г
- Масло растительное — 10 г
- Соус из пастернака — 50 г
- Бобы эдамаме — 3 г
- Крошки бородинского хлеба
Способ приготовления:
Баклажан разрезать на две части и обжарить на оливковом масле с чесноком и тимьяном, добавляя соль и перец. Затем запечь в духовке в течение семи минут при 180 градусах. Обжарить слегка шпинат, выложить к баклажанам. Украсить бобами, крошкой бородинского хлеба и вялеными черри.
Ингредиенты для соуса:
- Пастернак — 400 г
- Лук репчатый — 100 г
- Соевое молоко — 650 г
- Артишоковое масло — 30 г
- Соль/перец — 1 г
Приготовление:
Обжарить все ингредиенты на артишоковом масле, добавляя соевое молоко, затем протушить, взбить в блендере и процедить.
Фото: архив ресторана
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